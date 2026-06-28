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桃園大溪威斯汀中餐廳港點吃到飽延至9/30　超過30道菜無限供應

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）

▲桃園大溪威斯汀中餐廳港點吃到飽延至9/30。（圖／取自桃園大溪笠復威斯汀度假酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店儷軒中餐廳的午間港點吃到飽活動，原本預計6月30日結束，不過業者日前宣布延長到9月30日，餐費一樣是成人1180元+10%、小孩599元+10%，超過30道菜色全都可以無限續點。

延長到9月30日的儷軒中餐廳午間港點吃到飽專案，除了燒賣、叉燒粉腸、鹹水餃、流沙包等港點外，還有港式燒鴨、蜜汁叉燒、玫瑰油雞、乾炒牛河、皮蛋瘦肉粥、金沙豆腐、翡翠海鮮羹等菜色，超過30道菜色全都可以無限續點。菜單點我

儷軒中餐廳港點吃到飽專案時間為每周三至周五11:30至14:00，餐費成人1180元+10%、小孩599元+10%。

▲添好運公布7月港點吃到飽繼續舉辦。（圖／添好運提供）

另外，添好運「點心放題」由於受到好評，現在已成常態活動，業者日前公布7月舉辦門市，分別是台中J Mall店、台南小北門店、高雄富民店，上個月新增的天母高島屋店則消失，目前3家門市開放網路訂位。

7月用餐場次有所更動，台中J Mall店僅開放平日14:00一個場次，每時段限量20位；台南小北門店則是平日14:00、15:40兩個場次，每時段限量40位。高雄富民店用餐時段不限平假日，時段為14:00、15:40兩個場次，每時段限量40位。3家分店用餐時間都是100分鐘，每人699元。

關鍵字： 美食雲 桃園大溪威斯汀 港點吃到飽

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