6人行吃Buffet送600元折價券　桃園和逸飯店6周年餐飲優惠8月登場

▲桃園飯店6周年餐飲優惠8月登場。（圖／和逸飯店·桃園館提供）

記者黃士原／台北報導

位於桃園青埔的COZZI Blu 和逸飯店以海洋主題與一站式度假體驗深受喜愛，歡慶6周年，館內餐飲8月推出以數字「6」為主題的限定優惠，其中6位成人同行前往「逸．市集」用餐，就送600元餐飲折價券。

桃園和逸飯店歡慶6周年，館內餐飲8月推出以數字「6」為主題的限定優惠，逸薈軒中餐廳推出經典川揚風味加價購活動，活動期間用餐加價66元，即可享主廚精選菜色「椒麻薺菜嫩腐皮」或「雞絲涼粉」1份；主打多國料理的Cozzi Market逸．市集BUFFET餐廳則推出聚餐回饋方案，凡6位成人同行用餐，即贈600元餐飲折價券1張；Blu Bar船艙主題酒吧則推出「六六大順 Fortune Dice」活動，單筆消費滿600元即可參加擲骰遊戲，依骰子點數享有對應折抵優惠。

此外，「六(留)駐．心逸時光」會員住房專案即日起開放預訂，8月3日至9月30日平日周一至周四雙人入住每晚6000元（不含早餐），再享六大心逸好禮，包括全館餐點抵用券600元、全館酒飲抵用券600元、巧虎夢想樂園兩大一小親子套票（含海洋劇場）1組、AMAZZING CLUB會員加碼600點數回饋、價值980元的茶舞拾光禮盒乙組，及COZZI Blu商品兌換券1張。

▲嘉義阿里山北門車站飯店由煙波集團接手，預計8月試營運。（圖／嘉義市政府提供）

另外，阿里山林業鐵路去年完成全線復駛，帶動當地觀光發展，而阿里山林業鐵路北門車站飯店在閒置15年後，由政府購回所有權，並透過ROT案招商，由煙波集團獲得20年經營權，打造「煙波城行阿里山北門館」，預計設有131間客房、2間餐廳、1間茶堂、複合式選物店等，並結合林業文化規劃五感體驗遊程。

業者表示，目前嘉義館的招募率約7成，以8月試營運為目標，目前會先開放給集團員工試住體驗，並從中調整服務細節，讓整體的款待流程更完善的狀態下，再開始提供試營運期間的訂房等服務。