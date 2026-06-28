ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

出示0050持股「肉量升級2.5倍」　台北東區火鍋優惠到7月底

▲好食多涮涮鍋-大安店。（圖／記者黃士原攝）

▲好食多涮涮鍋推出「0050瘋股」優惠活動。（圖／取自好食多涮涮鍋-大安店臉書）

記者黃士原／台北報導

台北大肉盤火鍋始祖「好食多涮涮鍋大安店」推出限時優惠，7月31日前出示ETF「0050」持股證明（1股也行），單人套餐原招待肉量升級2.5倍。

▲好食多涮涮鍋推出「0050瘋股」優惠活動。（圖／取自好食多涮涮鍋-大安店臉書）

▲好食多涮涮鍋推出「0050瘋股」優惠活動。（圖／取自好食多涮涮鍋-大安店臉書）

好食多涮涮鍋一直是以大肉盤為招牌，近期大安店搭上全民買股熱潮，7月31日前推出「0050瘋股」優惠活動，只要活動期間內出示證券APP的「0050」ETF持股，不論數量多寡、1股也可以，單人套餐原招待肉量升級2.5倍（250g），肉品可以選擇「美國培根牛或台灣黑毛豬」，不吃肉也可以換成250g的南美白蝦。

業者也提到，雙人套餐原招待不變，再加送「1份250克白蝦」或「1份250克肉片（美國培根牛或台灣黑毛豬）」。

▲肉次方桃園中正店7/1開幕。（圖／王品提供）

另外，肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。7月1日開幕的桃園中正店座落在桃園藝文特區，同側有夏慕尼鐵板燒，對面同德五街上還有王品牛排、和牛涮、青花驕和中餐品牌享鴨等同集團品牌。

慶祝桃園中正店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，兩人同行憑券內用消費858元（含）以上套餐，即享85折優惠。第二重「桃園中壢同慶」，7月15日前到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任一套餐，就能免費兌換黑虎蝦1尾。

關鍵字： 美食雲 好食多涮涮鍋大安店 好食多

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【苦中作樂？】屏東東港鎮淹水！民眾拿起漁網路上撈魚XD

推薦閱讀

苗栗竹南、頭份近郊一日遊！

苗栗竹南、頭份近郊一日遊！

功夫茶西瓜烏龍半價！手搖飲7月新品整理　再睡5分鐘推芒果奶蓋

功夫茶西瓜烏龍半價！手搖飲7月新品整理　再睡5分鐘推芒果奶蓋

出示0050持股「肉量升級2.5倍」

出示0050持股「肉量升級2.5倍」

台中慶生約會必存咖啡廳！玻璃屋空間超美

台中慶生約會必存咖啡廳！玻璃屋空間超美

暑假全台樂園活動一次看　穿背心、校服享票價優惠

暑假全台樂園活動一次看　穿背心、校服享票價優惠

揭秘頂級奢華旅遊4大趨勢

揭秘頂級奢華旅遊4大趨勢

bb.q推《勝利女神：妮姬》聯名套餐　送炸雞券、虛寶周邊

bb.q推《勝利女神：妮姬》聯名套餐　送炸雞券、虛寶周邊

法朋蛋黃酥7/8開放一般預購

法朋蛋黃酥7/8開放一般預購

河口湖纜車新景點7月開放

河口湖纜車新景點7月開放

萬華在地人愛店！60年蛋包麵凌晨三點開賣

萬華在地人愛店！60年蛋包麵凌晨三點開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

基隆無名騎樓烘焙坊！熟客都買大蒜麵包

煙波嘉義新飯店8月試營運

中和低調路邊攤竟是必比登推薦！

河口湖纜車新景點7月開放

基隆漂浮海上的咖啡廳、日式茶館

添好運7月「3門市港點吃到飽」　

250元搭雙層巴士玩基隆人氣景點

乾麵＋豆包湯才45元！超佛心彰化老店

揭秘頂級奢華旅遊4大趨勢

開幕5天停業補貨　瑞士巧克力「Läderach」101店今起恢復營業

熱門行程

最新新聞更多

苗栗竹南、頭份近郊一日遊！

功夫茶西瓜烏龍半價！手搖飲7月新品整理　再睡5分鐘推芒果奶蓋

出示0050持股「肉量升級2.5倍」

台中慶生約會必存咖啡廳！玻璃屋空間超美

暑假全台樂園活動一次看　穿背心、校服享票價優惠

揭秘頂級奢華旅遊4大趨勢

bb.q推《勝利女神：妮姬》聯名套餐　送炸雞券、虛寶周邊

法朋蛋黃酥7/8開放一般預購

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366