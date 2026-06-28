出示0050持股「肉量升級2.5倍」　台北東區火鍋優惠到7月底

▲好食多涮涮鍋推出「0050瘋股」優惠活動。（圖／取自好食多涮涮鍋-大安店臉書）

記者黃士原／台北報導

台北大肉盤火鍋始祖「好食多涮涮鍋大安店」推出限時優惠，7月31日前出示ETF「0050」持股證明（1股也行），單人套餐原招待肉量升級2.5倍。

▲好食多涮涮鍋推出「0050瘋股」優惠活動。（圖／取自好食多涮涮鍋-大安店臉書）

好食多涮涮鍋一直是以大肉盤為招牌，近期大安店搭上全民買股熱潮，7月31日前推出「0050瘋股」優惠活動，只要活動期間內出示證券APP的「0050」ETF持股，不論數量多寡、1股也可以，單人套餐原招待肉量升級2.5倍（250g），肉品可以選擇「美國培根牛或台灣黑毛豬」，不吃肉也可以換成250g的南美白蝦。

業者也提到，雙人套餐原招待不變，再加送「1份250克白蝦」或「1份250克肉片（美國培根牛或台灣黑毛豬）」。

▲肉次方桃園中正店7/1開幕。（圖／王品提供）

另外，肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。7月1日開幕的桃園中正店座落在桃園藝文特區，同側有夏慕尼鐵板燒，對面同德五街上還有王品牛排、和牛涮、青花驕和中餐品牌享鴨等同集團品牌。

慶祝桃園中正店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，兩人同行憑券內用消費858元（含）以上套餐，即享85折優惠。第二重「桃園中壢同慶」，7月15日前到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任一套餐，就能免費兌換黑虎蝦1尾。