法朋蛋黃酥7/8開放一般民眾訂購　不二糕餅7月初公告預約資訊

▲法朋經典蛋黃酥。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

端午節才剛結束，烘焙業者已開始接受中秋月餅訂單，「法朋」預計7月8日中午12點開放一般消費者預購。另外，不二糕餅中秋個人預訂相關資訊，預計會於7月初公告於FB、不二糕餅IG與官方LINE。

雖然端午節才剛結束，離中秋節還有近3個月時間，不過法朋烘焙甜點坊企業大宗客戶預購已在上周開始，接下來7月8日中午12點於官網接受一般消費者預購，想要搶購「經典蛋黃酥禮盒」的民眾，先記在行事曆上以免忘記。

每盒9入的「經典蛋黃酥禮盒」售價980元，向來是法朋中秋檔期最受歡迎的明星品項，嚴選屏東鹹蛋黃、萬丹紅豆與嘉義洲南鹽場海鹽，外皮則以丹麥LURPAK天然奶油與日本熊本麵粉揉製而成，酥皮層層交疊，紅豆沙香氣溫潤。

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

另外，「陳耀訓·麵包埠」5月底暫停營業進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業，目前還沒有蛋黃酥相關資訊。台中人氣店「不二糕餅」中秋個人預訂相關資訊，預計會於7月初公告於FB、不二糕餅IG與官方LINE。

陳耀訓2017年獲得Mondial du Pain世界麵包大賽冠軍，2019年創立「陳耀訓·麵包埠（YOSHI BAKERY）」，將歐式麵包的技術與台灣在地食材融合。後來推出「紅土鹹蛋黃酥」爆紅，鹹蛋黃以紅土醃製22天以上，並特別使用獲得冠軍的丹麥Lurpak奶油等食材，被網友稱為「蛋黃酥界愛馬仕」。但近年原物料成本上揚，售價已漲到每顆112元。