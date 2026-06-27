河口湖纜車新景點7月開放　開運廣場、35階鳥居景觀步道看富士山

▲河口湖富士山全景纜車山頂區域將有新景點開放。（圖／富士急行提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

河口湖又有新玩法。富士山麓電氣鐵道宣布，「河口湖富士山全景纜車」將於7月16日推出全新山頂設施，在海拔約1090公尺的山頂區域打造「開運廣場（ご利益廣場）」與「絕景展望階梯」，除了可欣賞富士山景色，更結合兔子神社、御神籤、祈福體驗等內容，讓旅客無論天氣晴雨，都能留下不同的旅遊回憶。

▲開運廣場可以賞櫻花或楓葉，還有兔子神社，上圖為模擬圖。

全新登場的「開運廣場」以富士山景觀與開運祈福為主題，晴天時可遠眺富士山，並規劃多項體驗設施。由於纜車所連接的天上山，也是太宰治名作《喀嚓喀嚓山》的故事舞台，因此新區域設置供奉兔子御神體的「兔子神社」、可體驗消災解厄的「投瓦片（かわらけ投げ）」、販售繪馬與兔子造型御守的自動販賣機，以及利用釣竿釣起陶製御神籤的「喀嚓喀嚓大豐收御神籤」等設施。

其中，「兔子神社」是為祈求觀光客與登山者平安、健腳而設立，神社兩側設有兩尊「狛兔」，分別為低頭姿態的「夢見兔」與站立姿態的「富士見兔」，撫摸不同部位分別象徵祈求智慧與健腳。

▲絕景展望階梯示意圖。

通往開運廣場的新設施「絕景展望階梯」，則是一條連接約7公尺高低落差、共35階的景觀步道，以紅色大型鳥居及石燈籠為特色，同時也是前往兔子神社的參道。下階梯時，可望見鳥居後方的富士山，春季搭配櫻花、秋季搭配紅葉，呈現四季不同景觀。

▲▼河口湖富士山全景纜車山頂區域本來就有喀嚓喀嚓山絕景鞦韆、絕景瞭望台等設施。

除了此次新增景點外，河口湖富士山全景纜車本身也是欣賞富士山的人氣景點，纜車約2分30秒即可抵達天上山山頂，沿途可眺望富士山與河口湖360度全景。

山頂另設有需付費體驗的「喀嚓喀嚓山絕景鞦韆」、方便各年齡層旅客步行的「絕景全景步道」、位於海拔1110公尺的「武田信玄戰國廣場 絕景瞭望台」，以及販售炭火串糰子與《喀嚓喀嚓山》相關商品的「狸貓茶屋」。

河口湖富士山全景纜車夏季營運時間將依期間調整，其中7月16日至24日為上午8點30分至下午6點，7月25日至8月23日則提前至上午8點開始營運；大人來回票價1000日圓、兒童500日圓。

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