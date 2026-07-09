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鹿港第一市場超夯蛋花麵線糊！湯頭鮮甜不過稠　35元有肉羹金針菇

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

聽過很多朋友推薦鹿港必吃美食「蚯蚓龍山麵線糊」，不過因為我個人對麵線糊的興趣不大，所以一直沒放在心裡。這天和姐妹淘到鹿港一日遊，我只能說吃完有點相見恨晚，沒有點大碗真的是失誤，但礙於還有很多美食名單要吃，人生還是要有點遺憾。

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位置在哪
蚯蚓龍山麵線糊位於鹿港第一市場裡面，光這附近就有很多小吃美食，像是漢彬水晶餃、源記粉粿冰和阿婆麻糬舖也都是鹿港人氣美食，記得多留一點胃的空間。

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

店內環境

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲內用跟外帶排在不同路線，但是感覺好像是外帶的人比較多！

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲攤子上一大鍋的麵線糊，闆娘一碗一碗的撈，手完全沒有停過。

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲內用座位數並不多，好在客人也吃得很快，很快就可以翻桌了。

菜單

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲只有賣麵線糊，大碗的45元，小碗的35元。如果不想要料的話也可以直接點清麵線，適合吃鍋邊素的朋友。

麵線糊（小碗） 35元
因為還有其他的店要解鎖，所以我們只叫了小碗的，光是使用瓷碗裝這件事就值得加分了！麵線糊上面還有加了香菜點綴，看起來賣相很不錯。

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲左邊是辣椒，右邊是黑醋，可以適量加一點調味！

我加了半匙辣椒，這才發現其實滿辣的，它的辣椒是生辣椒的辣！因為這個辣椒有超出我的負荷了，所以我後來又多加了很多黑醋才覺得好一點。

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

麵線裡面還加了蛋、肉羹和金針菇，調味也很剛好，吃起來也不會太稠，而且麵條不會太過軟爛。肉羹給得很大塊，而且醃漬也很入味，此外湯頭也很鮮甜，有油蔥酥和蝦米的香氣。香菜讓麵線多了一股清香，整體吃起來非常的順口，我個人還滿愛的，而且加了黑醋真的更好吃！

▲▼蚯蚓龍山麵線糊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

蚯蚓龍山麵線糊

地址：505彰化縣鹿港鎮興化里民族路193號
營業時間：05：30－17：30

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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