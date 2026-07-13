開箱富山車站40年現點現做迴轉壽司！必點三貫組合新鮮CP值高

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

在富山車站兩家永遠都有人排隊的迴轉壽司，分別佔據Tabelog前兩位，一家是早前分享過，主打富山白蝦料理的「白えび亭」，另一家就是今天要分享的「壽司玉」。說是迴轉，但轉帶上一貫也沒有，全都是現點現做，看旁邊幾乎都點套餐（7貫），我則多數選三貫組合，基本上北陸的海鮮（握壽司）就跟道東一樣，從來不讓人失望，幾乎都好吃，而且也不算貴，加上在車站內又方便，就算排隊也不用像另一家「廻転とやま鮨 富山駅前店」得冒著風雪排隊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

那天真的是雪超大，我本來想吃Tabelog分數更高的廻転とやま鮨 富山駅前店，猜想這長龍的人，應該也有不少人是如此吧！因為這家就在JR富山車站的一樓非常方便。門口還有壽司候位椅，跟服務人員說一聲，年紀大的、行動不方便的，可以在那等，不用站著排隊。

牆上貼滿了名人的簽名，我一查才知壽司玉在富山有40年的歷史，如今在富山有三家分店，石川的金澤也有一家。餐廳的基本座位和一般的迴轉壽司一樣是個大型的U字櫃前，但迴轉帶上完全沒有壽司，都是透過桌上的平板或是直接跟服務人員點單。

菜單

附近上班族或轉車的，大都點這種五貫、七貫的套餐，價格從五貫1000日圓（約新台幣196元）到嚴選七貫1700日圓（約新台幣334元），最貴的是11貫的2000日圓（約新台幣393元），CP值蠻高的。

▲桌上也有菜單，黑板上的則是當天推薦。

推薦三貫組合

雖然我在台灣從不吃迴轉壽司，但去日本卻蠻常吃的，從北海道、北陸、東京、大阪、鳥取、九州，早說也吃過近二十家。基本上北海道，尤其是道東和北陸（富山、石川金澤）算是質和量都比較優的，另外個人覺得鳥取的迴轉壽司可能CP值冠絕全日本。

心得是選「三貫組合」，閉著眼睛點就對了，通常新鮮、CP值又高。但當然還是要看一下自己的喜好，比方說炙燒三味，通常都是比較肥的，如果你偏好白肉不會太油的，這個就不適合。

炙燒三味

幾乎是每一家迴轉壽司都會有的，通常來賓也都是固定的，如鮭魚腹、比目魚緣側，或其他油質較豐厚的，因為這裡是富山，自然上的是鰤魚腹。鮭魚說是腹，但油質沒有想像中的豐富，算是中規中矩，比目魚緣側油到幾乎入口就化成一嘴油，但我就是喜歡。最後是鰤魚腹，油質也沒有我預期的多，但軟綿和甜度都不差就是了，不知道為什麼來過富山，對於我最愛的鰤魚要求更高了。

富山三味

個人建議必點，分別是螢烏賊、白蝦和蟹肉。白蝦真的超甜，而且外層用的是富山另一個名物白昆布，建議喜歡這一味的可以試試同在車站一樓的「白えび亭」有滿滿整碗的白蝦丼，螢烏賊向來是我不喜歡的食材，但來富山說什麼也要試試，另一款蟹肉還算新鮮。

鮪魚三味

分別是赤身、中腹、鮪魚泥，赤身微彈牙，完全沒有我討厭的鐵鏽味，鮪魚泥則非常的甜且化口度不差，中腹雖然沒有我預期的油、甜，但這個價格也算是有誠意。

大腹兩貫

加點當日限定的大腹兩貫，是本店最貴，看起來油質好像相對沒有很豐富，但入口意外很甜，於是又加點了兩貫，大滿足。

鰤魚和穴子

▲最後加點的鰤魚和穴子都算中規中矩的好吃，對得起這個價格。

壽司玉 富山站店

地址：富山県富山市明輪町1-220 きときと市場 とやマルシェ

營業時間：11：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►40年米粉湯隱身士林華榮市場！炸甜米糕＋辣椒醬是熟客私傳吃法

►孤獨美食家取景地！超平價立飲料理 5道菜+2杯啤酒只要400元

►千葉大原漁港深度遊！吃龍蝦蛋糕捲＋當地漁師所開秘境食堂