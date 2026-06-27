ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香雞城「西門店」將有內用區　業者租下隔壁店面趕工中

▲香雞城「西門店」將有內用區　業者租下隔壁店面趕工中。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書）

▲香雞城「西門店」將有內用區，業者租下隔壁店面趕工中。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書）

記者黃士原／台北報導

台灣手扒雞始祖、承載無數台灣人兒時回憶的「香鷄城（香雞城）」，今年3月再度回歸，於西門開設外帶店。在老客人的期盼下，業者租下隔壁剛好空出來的店面，改裝成內用空間，目前正在趕工中。

香雞城二度回歸，記取每一個失敗的教訓，放慢速度縮小規模，讓一切盡可能維持可控的狀態，因此店型採取更具彈性的「小型經營模式」外帶店，第一家選址西門町。不過業者今日在粉專上表示，「這幾個月來雞粉們不斷敲碗，認為手扒雞不能只有現點現做，還必須要現吃，才能吃到最美味的狀態，不能單看過往數據便放棄『內用』，這個對香雞城來說具有相當意義的模式。」

▲粉絲覺得手扒雞要現吃，才能吃到最美味的狀態。（圖／記者黃士原攝）

香雞城也提到，就在逐漸熟悉與上手，隔壁的店面就這麼剛好空出來，他們也決定把握天賜的機運，租下店面並改裝成內用區，目前正加緊趕工中。不過業者說「西門店依然會是史上最小規模的香雞城」，而跟著內用區一起回來的，還有新莊時期的明星「麻辣醬」，短時間將會以內用限定的形式供應。

▲Popeyes板橋雙十店昨天開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，美國炸雞品牌「Popeyes」板橋首店昨天開幕，並推出優惠活動，6月30日前單筆消費滿200元送50元折價券1張；7月15日前完成Google商家評論並追蹤還可參加抽獎活動，期間每周抽出5位幸運得主贈送「嗨醬鬆脆雞柳套餐」1份。

Popeyes主打「極磅爽脆炸雞」，鮮雞使用獨特肯瓊香料醃製12小時，再經過20次裹漿粉工序，並以牛油烹飪，打造酥脆外皮、鮮嫩內裡口感；人氣招牌有「布里歐雞腿堡」，選用酥脆雞腿排搭配爽脆黃瓜，再淋上肯瓊及經典美乃滋，放進特製奶油布里歐麵包中，經典口味受到美國流行天后碧昂絲、金卡戴珊、Cardi B喜愛。

關鍵字： 美食雲 香雞城 香鷄城

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

世紀強震！委內瑞拉災區空拍畫面曝光　逾4萬人下落不明

推薦閱讀

基隆無名騎樓烘焙坊！熟客都買大蒜麵包

基隆無名騎樓烘焙坊！熟客都買大蒜麵包

香雞城「西門店」將有內用區

香雞城「西門店」將有內用區

欣葉「NAGOMI」7/1漲價

欣葉「NAGOMI」7/1漲價

隱身大阪黑門市場！35年昭和風咖啡廳

隱身大阪黑門市場！35年昭和風咖啡廳

Buffet雙雄台中激戰「旭集下周一搶訂位」

Buffet雙雄台中激戰「旭集下周一搶訂位」

桃園角板山商圈「5家必吃」特色美食

桃園角板山商圈「5家必吃」特色美食

亞洲首座木鋼結構「白鯨雲霄飛車」超刺激

亞洲首座木鋼結構「白鯨雲霄飛車」超刺激

基隆漂浮海上的咖啡廳、日式茶館

基隆漂浮海上的咖啡廳、日式茶館

全台5間特色旅宿酒吧

全台5間特色旅宿酒吧

首屆「TAIWAN Hi海運品牌認證」結果揭曉　布袋港與澎湖輪獲金獎

首屆「TAIWAN Hi海運品牌認證」結果揭曉　布袋港與澎湖輪獲金獎

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

添好運7月「3門市港點吃到飽」　

250元搭雙層巴士玩基隆人氣景點

中和低調路邊攤竟是必比登推薦！

煙波嘉義新飯店8月試營運

基隆漂浮海上的咖啡廳、日式茶館

瑞芳小旅行必停這站！80年什錦咖哩炒麵

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

台北3家飯糰名店！外國遊客最愛劉媽媽

開幕5天停業補貨　瑞士巧克力「Läderach」101店今起恢復營業

想吃什麼自己釣！宜蘭秘境活魚餐廳

熱門行程

最新新聞更多

基隆無名騎樓烘焙坊！熟客都買大蒜麵包

香雞城「西門店」將有內用區

欣葉「NAGOMI」7/1漲價

隱身大阪黑門市場！35年昭和風咖啡廳

Buffet雙雄台中激戰「旭集下周一搶訂位」

桃園角板山商圈「5家必吃」特色美食

亞洲首座木鋼結構「白鯨雲霄飛車」超刺激

基隆漂浮海上的咖啡廳、日式茶館

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366