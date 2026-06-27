▲香雞城「西門店」將有內用區，業者租下隔壁店面趕工中。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書）

記者黃士原／台北報導

台灣手扒雞始祖、承載無數台灣人兒時回憶的「香鷄城（香雞城）」，今年3月再度回歸，於西門開設外帶店。在老客人的期盼下，業者租下隔壁剛好空出來的店面，改裝成內用空間，目前正在趕工中。

香雞城二度回歸，記取每一個失敗的教訓，放慢速度縮小規模，讓一切盡可能維持可控的狀態，因此店型採取更具彈性的「小型經營模式」外帶店，第一家選址西門町。不過業者今日在粉專上表示，「這幾個月來雞粉們不斷敲碗，認為手扒雞不能只有現點現做，還必須要現吃，才能吃到最美味的狀態，不能單看過往數據便放棄『內用』，這個對香雞城來說具有相當意義的模式。」

▲粉絲覺得手扒雞要現吃，才能吃到最美味的狀態。（圖／記者黃士原攝）

香雞城也提到，就在逐漸熟悉與上手，隔壁的店面就這麼剛好空出來，他們也決定把握天賜的機運，租下店面並改裝成內用區，目前正加緊趕工中。不過業者說「西門店依然會是史上最小規模的香雞城」，而跟著內用區一起回來的，還有新莊時期的明星「麻辣醬」，短時間將會以內用限定的形式供應。

▲Popeyes板橋雙十店昨天開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，美國炸雞品牌「Popeyes」板橋首店昨天開幕，並推出優惠活動，6月30日前單筆消費滿200元送50元折價券1張；7月15日前完成Google商家評論並追蹤還可參加抽獎活動，期間每周抽出5位幸運得主贈送「嗨醬鬆脆雞柳套餐」1份。

Popeyes主打「極磅爽脆炸雞」，鮮雞使用獨特肯瓊香料醃製12小時，再經過20次裹漿粉工序，並以牛油烹飪，打造酥脆外皮、鮮嫩內裡口感；人氣招牌有「布里歐雞腿堡」，選用酥脆雞腿排搭配爽脆黃瓜，再淋上肯瓊及經典美乃滋，放進特製奶油布里歐麵包中，經典口味受到美國流行天后碧昂絲、金卡戴珊、Cardi B喜愛。