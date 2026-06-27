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欣葉「NAGOMI」7/1漲價　吃一餐貴100至200元

▲身分證集滿「6字母」打5折！欣葉Buffet新品牌「NAGOMI」推開幕優惠。（圖／欣葉提供）

▲NAGOMI 7/1漲價。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

欣葉集團旗下的頂級日式料理buffet「NAGOMI」，為持續維持餐飲品質並因應整體成本上漲，將於7月1日起調整餐價，上漲幅度100元至200元，約7%至13%。

欣葉集團日前公告，旗下頂級日式料理buffet「NAGOMI」7月1日起漲價，周一至周五午餐從1380元漲到1480元，漲幅為100元（7%）；平日晚餐則從1580元漲到1780元，漲幅達200元（13%）。周末例假日與特殊節日的午餐及晚餐，則從1780元調漲至1980元，漲幅皆為200元（11%）。

▲NAGOMI雅新光A8店生魚片餐檯。（圖／記者黃士原攝）

NAGOMI是欣葉國際餐飲2022年推出日本和食自助餐品牌，在餐檯上供應「先付」、「造身」、「壽司」、「燒物」、「揚物」、「強餚」、「炊合」、「煮物」、「食事」、「汁物」、「甘味」、「飲物」共12種類別，有上百款料理可讓饕客吃到飽，目前有中山店及雅新光A8店。

不同於中山店，雅新光A8店攜手京都4家百年品牌，包含京都高湯名家「福島鰹」、擁有日本天皇御用殊榮的「半兵衛麩」、懷石料亭專用的「本田味噌」，以及西京漬代表品牌「山六西京燒」，推出多道京都風土主題菜色，「和牛京麩山椒煮」取京麩先炸過之後浸漬高湯，佐以現涮的日本A5和牛；「京麩豚腹肉赤味噌」將豬腹肉、本田赤味噌拌炒，入口濃郁飽滿。

▲兄弟飯店Buffet餐廳「薔薇廳」7/1部分餐期漲價。（圖／取自兄弟飯店臉書）

另外，薔薇廳是兄弟飯店Buffet餐廳，自助餐檯供應冷盤、沙拉、海鮮、西式料理、中華熱炒、和風美食、精緻甜點、時令水果與冷熱飲品。面臨原物料及人力成本持續上揚，薔薇廳7月1日起調漲餐價，成人平日午餐從690元漲到720元（漲30元），假日午餐從750元漲到770元（漲20元），假日下午茶從650元漲到690元（漲40元）。

兒童平日午餐從345元漲到360元（漲15元），假日午餐從375元漲到385元（漲10元），假日下午茶從325元漲到345元（漲20元）。幼童價180元維持不變。

關鍵字： 美食雲 欣葉 NAGOMI 漲價

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