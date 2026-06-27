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台北水舞嘉年華提前落幕　今晚「水火共舞」取消演出

▲「2026台北水舞嘉年華」今（13日）晚在松山彩虹橋畔揭幕，至6月27日前每日四場，開閉幕加碼中低空煙火「水火共舞」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北水舞嘉年華提前落幕，今晚「水火共舞」取消演出。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃士原／台北報導

「2026台北水舞嘉年華」原定今晚閉幕，但台北觀傳局考量全台各地仍有持續性降雨及災情，決定取消閉幕場水火共舞及水舞展演，不再改期辦理，也宣告活動提早落幕。

2026台北水舞嘉年華6月13日登場，原定今天結束，不過受颱風外圍環流影響，各地出現豪大雨，考量全台各地仍有持續性降雨及災情，水舞嘉年華除了25日、26日暫停展演，27日閉幕場水火共舞及水舞展演也公告取消。觀傳局表示，感謝民眾對台北水舞嘉年華活動的支持，雖然今年提早落幕，期待未來以更精彩的活動內容再次與大家相見。

▲「台夜奇鴨趴趴走」，因下雨而延期到6月30日晚上7點登場。（圖／取自台南市政府網站）

▲「台夜奇鴨趴趴走」，因下雨而延期到6月30日晚上7點登場。（圖／取自台南市政府網站）

此外，原定昨日舉行的「台夜奇鴨趴趴走」，也因為下雨而延期到6月30日晚上7點登場，地點在永康復華夜市，現場有套色印章活動，或完成指定任務可參加扭蛋活動「扭出奇蹟鴨」，獎品是多款夜奇鴨與菜奇鴨周邊商品，包括貼紙、軟膠吊飾、絨毛錢包、磁吸燈箱等，還有在社群上人氣超夯的公仔與絨毛娃娃。

桃園市農業局考量戶外場域地面泥濘與民眾安全，取消原定今日舉行的桃園蘆竹農遊趣，後續活動資訊，則視天候與場地狀況另行公告。「2026台灣百大行腳趣─羊稠步道甲蟲季10年有成感恩同行」6月27日到28日系列活動取消，原訂開幕活動順延1周，7月4日、7月5日、7月11日、7月12日活動如常辦理。

關鍵字： 台北水舞嘉年華

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