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揭秘頂奢旅遊4大趨勢　飯店導入DNA檢測、AI狂潮下人情味無可取代

▲「奢華」已不再取決於物質堆疊，而是轉向追求真實體驗、身心健康與深度連結。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲「奢華」已不再取決於物質堆疊，而是轉向追求真實體驗、身心健康與深度連結。（圖／Heavens Portfolio提供）

記者彭懷玉／台北報導

後疫情時代，金字塔頂端客群的旅遊偏好已全面洗牌。深耕亞洲高端飯店市場30年的 Heavens Portfolio 創辦人 Christine Galle-Luczak 指出，現代的「奢華」已不再取決於物質堆疊，而是轉向追求真實體驗、身心健康與深度連結；在AI推動下，「人情味」仍是無可取代的最高價值。

綜合其產業洞察，她與《ETtoday新聞雲》讀者分享未來頂級奢旅市場4大趨勢：

▲Heavens Portfolio創辦人Christine Galle-Luczak來台，首次攜團隊於台灣舉辦roadshow。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Heavens Portfolio創辦人Christine Galle-Luczak，首次攜團隊於台灣舉辦Roadshow與業者交流。（圖／記者彭懷玉攝）

趨勢一：從「硬體比拚」轉向「真實沉浸體驗」
15年前的奢華旅遊，業界普遍盲目追求房間大小與華麗的大理石浴室等硬體設施。然而，如今的旅客更渴望「體驗驅動」與「真實性」。高端旅客不再滿足於表面或過度行銷的行程，而是追求深度的在地連結，例如走進義大利當地家庭從頭手工揉製義大利麵，或是在酒莊與釀酒師一起體驗採葡萄，甚至「踩」葡萄，都十分新鮮。飯店業者也開始改變敘事方式，不只推銷外觀，更著重於講述傳承歷史與在地故事。

▲「奢華」已不再取決於物質堆疊，而是轉向追求真實體驗、身心健康與深度連結。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲走進義大利當地家庭在酒莊與釀酒師一起體驗採葡萄，甚至「踩」葡萄，都十分新鮮。（圖／Heavens Portfolio提供）

趨勢二：「長壽」與科學化養生成為顯學
醫療健康旅遊正高速成長，現在業界最熱門的關鍵字是「長壽」。高端客群對Wellness的需求已超越了傳統的「放鬆按摩」，轉向尋求具備科學數據支持的療程。頂級度假村開始導入血液檢測、荷爾蒙與壓力測試，甚至運用DNA基因檢測來預見並改善未來的健康風險。此外，運動旅遊也隨之崛起，越來越多頂級飯店投資專業健身設備，並引進匹克球（Pickleball）、高強度體能賽事（Hyrox）、攀岩等活動，打造專屬的運動社群。

▲「奢華」已不再取決於物質堆疊，而是轉向追求真實體驗、身心健康與深度連結。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲頂級度假村開始導入血液檢測、荷爾蒙與壓力測試，甚至運用DNA基因檢測來預見並改善未來的健康風險。（圖／Heavens Portfolio提供）

趨勢三：「慢遊」崛起，台灣客群展現高成熟度
在亞洲市場中，台灣的高端旅客展現出極高成熟度，Christine形容，「台灣人大膽、極具冒險精神且精明」，另外她觀察到，台灣旅客不再只去巴黎、倫敦等傳統大城市，而是轉向秘境探索，甚至願意挑戰如南極White Desert這種極地探險。

▲亞洲東方快車。（圖／Belmond提供）

▲亞洲東方快車。（圖／Belmond提供）

她提及，台灣旅客對「慢遊」的接受度大幅提升，不再像過去喜歡走馬看花地不斷移動。數據顯示，主打緩慢步調的頂級鐵道「Belmond列車」，在疫後的銷售成績中，台灣市場竟躍升為全亞洲第一名，顯示出沉浸式慢旅的強大潛力。

▲「奢華」已不再取決於物質堆疊，而是轉向追求真實體驗、身心健康與深度連結。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲AI優化後勤流程、解決語言隔閡，但無法取代奢華飯店裡的「人情味」。（圖／Heavens Portfolio提供）

趨勢四：AI 賦能敘事，但「人情味」仍是無可取代的靈魂
面對 AI 科技的普及，奢華飯店也開始利用AI來優化後勤流程、解決語言隔閡，甚至針對不同世代的旅客客製化生成不同的藝術與歷史故事。然而，Christine強調，AI永遠無法取代奢華飯店裡的「人情味」。一個溫暖的微笑、迎接旅客回家的能量，以及專業理療師的按摩手技與情緒傳遞，都是機器人無法複製的。

▲「奢華」已不再取決於物質堆疊，而是轉向追求真實體驗、身心健康與深度連結。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲創造回憶、與在地深度連結是現代人在旅途中希望獲得的。（圖／Heavens Portfolio提供）

至於未來的頂級奢華旅遊，若以三個關鍵字概括，Christine認為是「創造回憶（Building Memory）」、「真實性（Authenticity）」與「建立連結（Connection）」。她認為，在高度重視隱私的前提下，為旅客打造深刻且足以改變人生的體驗，將是奢華旅遊發展的核心。

關鍵字： 奢華旅遊 Heavens Portfolio Christine Galle-Luczak 頂級旅遊 奢華旅宿

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