Buffet雙雄台中激戰「旭集下周一搶訂位」　島語7/3全面開放預約

▲旭集台中大遠百店下周一開放訂位，上圖為旭集微風店。（資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

兩家頂級Buffet 7月在台中正式交鋒。籌備已久的旭集台中大遠百店，將於7月9日正式開幕，下周一（6/29）開放訂位。島語台中漢神洲際店接力於7月18日開幕，7月2日會員搶先預訂，7月3日全面開放預約。

旭集目前已有台北信義店、台北微風店、台北天母店、桃園中茂店、竹北遠百店、台南西門店及高雄義享店等7家，而2023年底就傳出籌備消息的台中大遠百店，終於要在7月9日正式開幕，除呈現品牌一貫的精緻餐檯與豐富旬味料理，還特別以台中的在地風土與人文風貌為靈感，設計專屬限定菜色。6月29日早上10點開放訂位。

▲島語台中漢神洲際店7/18開幕，7/3全面開放訂位，上圖為桃園店資料照。（資料照／記者黃士原攝）

島語自助餐廳日前公告漢神洲際店的訂位資訊，與以往稍有不同，採兩階段開放訂位。首波率先回饋「來美食PLUS」會員優先搶訂，500位線上取得「優先訂位券」的人，可憑券於7月2日上午11時起到現場辦理訂位，上午10:30在1樓崇德19路南側大門發放號碼牌，11:00後依序至島語門口訂位。

第2階段則7月3日登場，上午11時起全面開放9月30日前的訂位，消費者可透過線上訂位、電話訂位及現場訂位等方式預約1個月內的用餐。