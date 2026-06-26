全台5間特色旅宿酒吧　三層樓獨棟玻璃屋、復古老宅享受微醺

▲台北嘉佩樂酒店的獨棟三層玻璃屋酒吧「The Glasshouse」，每層樓都有不同主題。（圖／翻攝自台北嘉佩樂酒店官網 ）

記者蔡玟君／綜合報導

根據Booking.com調查，高達68%的台灣人認為「夜生活和娛樂」是選擇旅行目的地時的重要關鍵，為此平台精選「全台5間特色旅宿酒吧」，可以前往獨棟三層樓玻璃屋或是復古老宅中，沉浸於優雅的微醺氛圍。



台北嘉佩樂酒店 獨棟三層玻璃屋酒吧「The Glasshouse」

米其林奢華旅宿「台北嘉佩樂酒店」不僅提供頂級住宿體驗，更顛覆傳統，特別打造了館外獨棟的三層酒吧玻璃屋「The Glasshouse」。

「The Glasshouse」各樓層皆具獨特風格，一樓「Tilt」以沉穩的胡桃木色調打造具美學質感的調酒舞台，酒單深度連結台灣在地風情，將花蓮洛神花、雲林椪柑等本土風味創意入酒；二樓「Cooper」則主打經典與珍藏佳釀，營造頂級奢華的私密享受；地下一樓的「Playback」則交織著懷舊與摩登，彷彿讓人置身歐美百老匯劇場，現場除了有 DJ 台和 Live Band 精彩演出，更推出以米津玄師《Lemon》、AKB48《戀愛幸運餅乾》注入音樂靈魂的趣味酒單，為台北夜生活帶來全新亮點。

▲賦樂旅居East End。（圖／Booking.com提供，下同）



台北賦樂旅居「East End」

座落於台北東區潮流指標地帶、鄰近捷運忠孝復興站的「賦樂旅居」，位於三樓的「East End」為台灣首間入選「亞洲 50 大最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」的頂級飯店型國際雞尾酒酒吧。

店內空間融合精細的紅銅色浮雕與歐式奢華沙發，每季皆推出極具創意的概念酒單，從早期的台灣在地元素，到最新攜手日本世界調酒冠軍金子道人共同研發的「絲綢之路」主題酒單，巧妙結合東西方香料，帶領賓客開啟一場穿越時空的沉浸式味覺旅程。

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▲歐酷飯店有台中首間琴酒主題酒吧「Ailìse」。

歐酷飯店「Ailìse」有台中首間琴酒主題酒吧

由 70 年代老字號「櫻田百貨」搖身一變為高奢風格法式酒店的「歐酷飯店」，外觀以金色金屬與玻璃交織出俐落又復古的光影美學。館內的「Ailìse」為台中首間以琴酒為核心的主題酒吧，賓客一踏入大廳，便能飽覽由透明玻璃與金屬支架築起的全台最高室內酒塔。

酒吧以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感命名，空間內可見時鐘與兔子洞等精巧設計，在爵士樂的薰陶下，營造出如夢似幻、時空交錯的神祕氛圍。酒款融入台中在地文化，如運用麥燒酎、黑豆茶、桂花茶與黃豆粉碰撞出具有「用喝的太陽餅」之稱的《夸父甜夢》，另有以在地地名發想的《霧峰醉夢》與《高美餘暉》等創意酒款。

▲台南「GOIN Old House & Bar」。

台南 GOIN Old House & Bar

座落於台南中西區靜謐巷弄裡的「GOIN Old House & Bar」，是一間充滿懷舊氛圍的復古工業風老屋民宿。旅宿的小酒館由身為動畫師的老闆與擁有專業調酒執照的老闆娘共同經營，不僅能為旅人客製化專屬風味，酒單更提供融合在地百香果風味的「南部盛夏」等多款創意調酒。

原為戶外空間的前院經重新裝潢後，頂端佈滿如夢似幻的白雲裝飾，搭配能席地而坐的綠意假草皮，營造出極富詩意的微醺秘境。

▲▼高雄洲際酒店「BL.T33 大廳酒吧」。

高雄洲際酒店「BL.T33 大廳酒吧」

高雄洲際酒店已經是各大韓流藝人到南台灣演出指定入住的頂級酒店，不僅能享受奢華住宿體驗，館內的「BL.T33 大廳酒吧」巧妙融合 Bar（酒吧）、Lounge（大廳休憩）與 Tea（茶品）的中西餐飲文化而得名，數字「33」則取自酒店地址，挑高的空間內運用藍絲絨桌椅與優雅明亮的裝潢營造高雅氛圍。

酒吧除了供應琳瑯滿目的美酒，下午茶時段更推出主廚特製鹹甜點與歐陸輕食的經典英式下午茶，酒單上則涵蓋柯夢波丹、瑪格麗特等經典調酒，更特別將台灣南國風情的香蕉風味與馬告香氣創意結合，帶來「台灣香蕉冰」等特色酒款。

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