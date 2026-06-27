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漂浮海上的景觀咖啡廳、茶館在基隆　坐榻榻米還能免費租浴衣拍照

▲基隆潮境智能海洋館南棟空橋上，分別有咖啡廳「咖央 Cafe Jia Song」、質感茶館「小隱茶庵」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆潮境智能海洋館南棟空橋上，分別有咖啡廳「咖央」、質感茶館「小隱茶庵」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／基隆報導

夏天就是要泡在海景咖啡廳！位於基隆潮境智能海洋館南棟空橋上，分別有咖啡廳「咖央 Cafe Jia Song」、質感茶館「小隱茶庵」，落地玻璃除了可以眺望八斗子海景和草坪、人氣IP咖波裝置，小隱茶庵還能免費租借日式浴衣，拍出異國美照。

▲基隆潮境智能海洋館南棟空橋上，分別有咖啡廳「咖央 Cafe Jia Song」、質感茶館「小隱茶庵」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲兩間店皆隨潮境智能海洋館開幕時進駐4樓，不用購買海科館門票，也能入內用餐。（圖／記者彭懷玉攝）

兩間店皆於2022年3月隨潮境智能海洋館開幕進駐4樓，從館外望去，宛如一座漂浮於海上的景觀咖啡館。業者表示，目前因潮境智能海洋館電梯工程持續進行，不過咖啡廳與茶館皆正常營業，不用購買海科館門票，也能直達這兩間景觀咖啡廳，但也坦言，近期平、假日來客數差距較大。

▲基隆潮境智能海洋館南棟空橋上，分別有咖啡廳「咖央 Cafe Jia Song」、質感茶館「小隱茶庵」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「咖央 Cafe Jia Song」視角眺望八斗子山海景。（圖／記者彭懷玉攝）
「咖央 Cafe Jia Song」主打精品咖啡，提供福源花生拿鐵、西西里咖啡、柳橙美式等特色飲品，還有氣泡飲及季節限定口味。其中，「藍色等你享」以清爽果香搭配沁涼氣泡，每到夏季成為人氣招牌。

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「咖央 Cafe Jia Song」提供柳橙美式等特色飲品，還有適合夏天享用的氣泡飲。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

餐點則以輕食、甜點為主，包括義式臘腸披薩、冰淇淋鬆餅、馬鈴薯沙拉鬆餅及巴斯克乳酪蛋糕等，坐在大片落地窗前，一邊享用下午茶、一邊遠眺海景，讓人不自覺放慢步調。

▲基隆潮境智能海洋館南棟空橋上，分別有咖啡廳「咖央 Cafe Jia Song」、質感茶館「小隱茶庵」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「小隱茶庵」中央鋪設榻榻米座席，且同樣有大片落地窗。（圖／記者彭懷玉攝）
喜歡日式氛圍的旅客，則推薦隔壁的「小隱茶庵」。店內中央鋪設榻榻米座席，搭配大片落地窗，不論晴天欣賞湛藍海景，或雨天靜看山海霧景，都別有一番意境。

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼小隱茶庵主打茶飲，搭配茶蕨餅、醬油丸子、核桃酥、鳳梨酥、綠豆糕等台日風格茶點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆潮境智能海洋館南棟空橋上，分別有咖啡廳「咖央 Cafe Jia Song」、質感茶館「小隱茶庵」。（圖／記者彭懷玉攝）

小隱茶庵主打茶飲，提供南投台茶18號紅玉紅茶等多款台灣茶，每壺可回沖約6次，搭配茶蕨餅、醬油丸子、核桃酥、鳳梨酥、綠豆糕等台日風格茶點，十分適合悠閒品茗。

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小隱茶庵提供浴衣、髮飾及扇子供用餐客人免費租借。MD:IG@valerieistravelinnng。（圖／記者彭懷玉攝）
許多旅客不知道，小隱茶庵提供浴衣、髮飾及扇子供用餐客人免費租借，換上浴衣，坐在榻榻米或倚著落地窗，便能輕鬆拍出充滿日式氛圍的紀念照，可說是店內的隱藏版服務。

▲基隆潮境智能海洋館南棟空橋上，分別有咖啡廳「咖央 Cafe Jia Song」、質感茶館「小隱茶庵」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲人氣IP咖波裝置。（圖／記者彭懷玉攝）
兩家店低消皆為250元、用餐時間90分鐘，平日開放預約。業者表示，若現場未客滿，通常不會特別提醒離席，希望讓旅客放慢步調，在海景、咖啡香與茶香陪伴下，享受一段悠閒的午後時光。

關鍵字： 基隆旅遊 基隆美食 基隆咖啡廳 咖央 Cafe Jia Song 小隱茶庵 咖啡小館

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