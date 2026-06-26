名古屋康萊德酒店7月底開幕　房內享高空景觀、下樓就能逛百貨

▲名古屋康萊德酒店（Conrad Nagoya）7月底開幕，所有客房都有50平方公尺以上。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

希爾頓旗下奢華品牌「康萊德酒店」正式進駐名古屋！位於名古屋榮地區全新地標建築「The Landmark 名古屋榮」內的「名古屋康萊德酒店（Conrad Nagoya）」，將於7月31日開幕，即日起開放預訂。酒店不僅擁有高空景觀，下樓即可直達全新精品商場 HAERA，一站式滿足購物需求。

名古屋康萊德酒店是繼東京、大阪後，日本第3間康萊德酒店，館內有170間客房、14種房型，分布於33樓至40樓，所有客房面積皆超過50平方公尺，飽覽城市天際線景觀。

▲館內最頂級的「康萊德套房」飽覽市景。

客房導入Digital Key數位房卡，並配備Nespresso咖啡機、無線充電器、工作書桌等設備，兼顧休閒度假與Workation需求，浴室則採雨淋式蓮蓬頭搭配獨立浴缸，另設有2間無障礙客房。

在套房方面，位於40樓的「康萊德套房」面積達213平方公尺，是館內最高等級房型，設有寬敞客廳及大片落地窗，可飽覽名古屋市景。

▲▼名古屋康萊德酒店餐飲設施豐富，從大廳酒吧到頂樓酒吧都有。

餐飲設施也是飯店亮點之一。31樓設有招牌餐廳「CASA OLIVA」、大廳酒廊暨咖啡廳「SUNDROP」，以及附設露台的「SONGBIRD」，空間設計以「紡織、交織、披覆」為概念，呼應名古屋深厚的製造工藝文化。

40樓則規劃兩間高級日本料理餐廳，包括壽司懷石料理「蒼流（Soryu）」與鐵板燒「蒼焔（Soen）」，另有屋頂酒吧「HOUSE OF MON」，搭配挑高露台，可欣賞城市夜景。

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▲▼SPA與泳池。

休閒設施方面，32樓設有Conrad Spa，可依旅客需求打造客製化護理課程，另規劃18公尺室內泳池及24小時健身中心，提供完善的休閒與健康設施。

▲名古屋最新百貨商場HAERA（ハエラ）開幕。（圖／各業者提供，下同）

與酒店共構的全新奢華商場「HAERA（ハエラ）」則已經開幕，商場共引進65家品牌，其中40家為東海地區首度展店，打造成結合建築美學、購物與美食的新地標。

HAERA以「公共美術館」為概念打造，結合精品時尚、藝術文化、香氛美學與高端餐飲，希望讓旅客如同漫步於美術館般探索商場空間。

▲路易威登在名古屋最新商場HAERA打造中部地區最大規模店面。

百貨最大亮點之一，就是集結多家世界級精品品牌旗艦店。其中香奈兒打造日本最大規模之一的專門店，共設3層樓，販售服飾、包款、珠寶、腕錶與鞋履，並設有VIP Salon及售後服務中心；愛馬仕則開設中部地區最大旗艦店，橫跨地下1樓至地上3樓共4個樓層，引進皮件、服飾、家居用品、香氛與美妝全系列商品。

此外，路易威登也設立中部地區最大規模店面，涵蓋服飾、皮件、珠寶、香水與美妝等完整品項；卡地亞則開設全新雙層旗艦店，集結珠寶、腕錶、婚戒及皮件系列，讓HAERA成為名古屋最大的精品購物聚落之一。

▲韓國人氣香氛品牌「NONFICTION」首次進駐名古屋商圈。

除了精品品牌外，HAERA一樓更規劃為香氛品牌重鎮。來自阿根廷、被譽為「香氣藝術」代表的FUEGUIA 1833將開設東海地區首店；韓國人氣香氛品牌「NONFICTION」也首度進駐名古屋核心商圈，此外還有Diptyque、BYREDO等國際知名品牌，讓香氛迷一次逛足。

喜愛設計品牌的旅客也有新去處。日本人氣皮革品牌Hender Scheme旗下直營店「SUKIMA（スキマ）」首度進軍東海地區，販售手工皮鞋、皮件、包款及限定商品，並透過復古展示架與工藝感空間設計，展現品牌獨特美學。

▲名古屋最新商場HAERA有多達40個品牌是首次進駐東海地區。

美食同樣是HAERA另一大亮點。地下樓層規劃為大型甜點與餐飲專區，集結多家話題名店。其中最受矚目的，是東京高級燒肉名店「YORONIKU（よろにく）」首次跨出東京展店，餐廳以套餐式燒肉聞名，招牌料理包括「夏多布里昂菲力玫瑰炸牛排三明治」與「松露壽喜燒」，並設有13間包廂，鎖定商務宴客與紀念日聚餐需求。

名古屋排隊名店「炭燒鰻魚 富士（炭焼うな富士）」也進駐HAERA。該店曾獲米其林指南收錄及Tabelog百名店肯定，以備長炭燒烤特大青鰻聞名，招牌肝入鰻魚丼與名古屋名物「鰻魚三吃（ひつまぶし）」深受老饕喜愛。

結合奢華酒店與百貨商場，「The Landmark 名古屋榮」對名古屋而言被視為繼松坂屋名古屋店與名古屋PARCO之後，榮商圈近年最重要的商業開發案之一，也成為中部地區最新精品、美食與潮流文化新地標。