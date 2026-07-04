往返墾丁必停中繼站！枋山180度海景咖啡廳　超澎湃芒果冰必點

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者温筌



每一次要到恆春墾丁旅行，中間一定會經過最美的枋山，這一條路上有超多間海景咖啡廳，而每一間都各有各的特色，但是在這芒果的夏季，那就不能錯過這一間「枋野秘境海景咖啡」。這裡的芒果冰，份量超大顆，而且打卡的話還會送一盤現切的新鮮芒果，如果喜歡吃芒果的話，經過枋寮，就不能錯過這間咖啡廳。

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位處屏東枋山海岸線

一邊吹著海風，一邊看著遼闊海景，整個步調都會慢下來，開車前往墾丁途中想找個地方休息，這裡是很舒服的中繼站，尤其現在正值芒果季，來到枋山當然不能錯過在地芒果甜品，邊看海邊吃冰，真的很有南國旅行的感覺。

停車資訊

有提供停車場，對自駕旅客來說很友善，不需要為了找車位繞太久。

枋山半日遊

想安排屏東枋山半日遊，可以把枋野秘境海景咖啡當作下午茶主要行程，早上可以先從枋寮、枋山一帶出發，沿著海岸線慢慢玩，途中欣賞屏東美景。





店內環境

走進枋野秘境海景咖啡，最吸引人的就是開闊的海景視野。店內外空間帶有度假感，戶外座位可以直接感受海風，坐下來就能看到藍色海岸線，讓人很自然地想放慢速度，這裡也設計了不少適合拍照的角落，不管是海景平台、戶外座位區，或是帶有南國氛圍的布置，都很適合拍出旅遊感照片。

比起單純喝咖啡，這裡更像是一個可以停留、放空、拍照、聊天的海景空間，難怪會成為不少人前往墾丁路上的私藏咖啡廳。室內戶外都有座位區，且戶外座位因為都在樹蔭底下，所以即便這裡的太陽很大，也不會感覺到熱。

芒果控必吃

現在剛好是芒果季，不能錯過這裡芒果系列的冰品，店家本身就主打芒果系列甜品，像是芒果雪花冰、芒果冰沙都很受歡迎。實際來到這裡，真的會覺得芒果給得很有誠意，果肉大顆又飽滿，甜味濃郁，邊吃邊看海就是很典型的南台灣夏日享受，真的可以直接列入口袋名單。

目前店家也有打卡送新鮮芒果的活動，只要打卡就會贈送現切芒果拼盤，份量看起來相當有誠意，不是薄薄幾片而已，而是一整盤金黃色的新鮮芒果，幾乎像是快兩顆芒果，對芒果控來說真的很加分。點一份芒果冰，再打卡獲得新鮮芒果，整個芒果季儀式感直接拉滿，不過活動內容可能會依店家公告調整，建議出發前可以先確認當天是否仍有提供。

枋山咖啡廳 －枋野秘境海景咖啡

地址：屏東縣枋山鄉加祿村南和路90之2號

電話：08－8761997

營業時間：09：00－18：00（周末延長至19：00）

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