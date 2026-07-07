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台東最難買到的手作麵包！藏身知本山中老宅　每口都能吃到餡料

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者温筌

不知道來到台東旅遊的人，知不知道隱匿在台東知本山野中的「知本山上有家麵包店」，這一間是來到台東旅遊都會被人忽略掉的隱藏美食，一周只營業四天，就算是有營業，也常常遇到秒殺的狀況。這一間我已經來第六次了，到了第六次我才成功買到，知本雖然已經落寞了，但在知本還有很多像這樣的神秘店家隱藏在這些山區中。

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▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

真的是一間非常隱密的店家
而且光是在地客的單就已經接不完了，鮮少有觀光客會知道這一處地方，每天的量都有限，賣完就沒了。雖然網路資訊都是說營業到下午四點，但是我前五次都是兩三點到的時候就已經賣光了，店門口就會掛上完售的招牌，所以建議各位先到臉書私訊預訂，這樣子的話，隔天就直接去拿，這樣就不用擔心會白跑一趟。

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

這裡群山環繞著，幸運的話，很容易遇到猴子群就在道路旁，走進這充滿歷史感的老宅中，真的很難想像這裡是一間麵包店。

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲我們連跑這裡兩天，第一天前往的時候，走進室內時已經賣光了，所以當天我們馬上預約隔天前往拿。

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

每天的麵包都是現做
價格落在180元到400元間，份量算很大，不要小看這顆麵包，內餡都包覆在裡面，是我目前吃過內餡最多的手作麵包。我真心建議各位如果下次有來台東，別忘了到這間知本山上有家麵包店品嚐這裡的手作麵包。

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

菜單

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼知本山上有家麵包店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

知本山上有家麵包店

地址：台東縣卑南鄉溫泉村鎮樂路38號

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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本文作者

黑皮的旅遊筆記

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關鍵字： 知本山上有家麵包店 台東美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

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