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桃園後慈湖「豪雨步道坍方」休園2天　基隆巨鯨氣偶暫時收起

▲桃園後慈湖園區步道局部坍方，地面泥濘濕滑，部分路段也出現積水情形，園區將於6月27日至28日暫停開園2天，預計6月29日恢復開放。（圖／桃園市風管處提供）

▲桃園後慈湖園區6月27日至28日暫停開園2天，預計6月29日恢復開放。（圖／桃園市風管處提供）

記者彭懷玉／台北報導

受米克拉颱風外圍環流及西南風豪雨影響，桃園後慈湖園區步道局部坍方，地面泥濘濕滑，部分路段也出現積水情形。考量遊客通行安全，園區將於明天至後天暫停開園，預計6月29日恢復開放。

▲桃園後慈湖園區步道局部坍方，地面泥濘濕滑，部分路段也出現積水情形，園區將於6月27日至28日暫停開園2天，預計6月29日恢復開放。（圖／桃園市風管處提供）

▲桃園後慈湖園區步道部分路段也出現積水情形。（圖／桃園市風管處提供）
原訂明（27日）正式開幕的後慈湖步道，因遇上米克拉颱風外圍環流攪局，引發步道局部坍方等問題，桃園市政府風景區管理處表示，本次豪雨造成園區部分步道及相關設施受損，園區暫停開放期間，將同步進行步道、邊坡及設施巡查、安全檢視與必要改善作業。若後續天候或現場環境仍有安全疑慮，將視實際狀況調整開放時間，以維護遊客安全。

▲▼《大魚入港 The Grand Arrival》正式亮相。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲《大魚入港 The Grand Arrival》已暫時撤下。（圖／基隆市文化觀光局提供）
另外，基隆部份，位於基隆市美術館上面的裝置藝術《大魚入港 The Grand Arrival》也提前暫時收起保存。基隆市文化觀光局表示，待颱風過後將盡快整理並恢復展出，屆時再與民眾見面。

另一方面，原本因豪雨影響而暫停開放的基隆劉銘傳隧道，已完成場域安全確認及環境清潔作業，將自明（27日）起恢復對外開放參觀。民眾可再度走進台灣第一座現代化鐵路隧道，感受百年古蹟的人文歷史魅力。

關鍵字： 颱風 米克拉颱風 後慈湖園區 大魚入港 劉銘傳隧道

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