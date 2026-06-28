功夫茶西瓜烏龍半價！手搖飲7月新品整理　再睡5分鐘推芒果奶蓋

▲再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日，手搖飲7月推出限定新品，再睡5分鐘「夏日芒Go季」有楊枝甘露雲朵沙沙、芒果奶蓋；功夫茶以西瓜入茶，推出「大西哈時代」系列；茶湯會開賣聯名玫瑰醋系列，以及限定周邊；珍煮丹則首度打造4公升「珍大一壺」，多達10款飲品任選。

●再睡5分鐘

再睡5分鐘期間限定「夏日芒Go季」，其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成的特製果露融合午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露、葡萄柚果粒，中間更有芒果奶蓋，原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

「芒果奶蓋」系列使用芒果果露加入鮮奶油、牛乳製成厚奶蓋，開放搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等；7月20日前購買棉被厚奶蓋系列，且分享指定社群貼文於門市現場出示，直接免費升級芒果奶蓋。

另外，還有新配料「芒果風味水果凍」，每份20元。以上芒果系列於7月1日至31日限時1個月販售。

▲KUNG FU TEA功夫茶推出「大西哈時代」系列新品。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供）

●KUNG FU TEA功夫茶

KUNG FU TEA功夫茶推出「大西哈時代」系列新品，以不同茶底搭配西瓜，提供「西瓜輕烏龍」、「西瓜焙烏龍」，每杯皆為70元。

新品上市，7月1日至5日期間「西瓜系列飲品任選第2杯半價」；7月6日至20日每杯現折10元。7月21日至31日再推「西瓜輕烏龍+隱山烏龍」組合價99元、8月1日至15日「西瓜焙烏龍+烏龍鐵觀音拿鐵」組合價119元。

▲茶湯會開賣「玫瑰醋系列」聯名飲品。（圖／茶湯會提供）

●茶湯會

茶湯會聯名日本花藝美學品牌「plantica」推出「玫瑰醋系列」飲品，「四季春玫瑰醋飲」選用大馬士革玫瑰調製玫瑰醋搭配四季春茶，「荔枝翡翠玫瑰醋飲」以翡翠綠茶為茶底，再加入荔枝香，2款飲品皆為80元、百貨店85元，7月1日開賣，5日前享第2杯75折優惠，每人限購2組。

另外，還有2款聯名周邊，「花漾轉轉袋」有「花漾．綻放」與「花漾．幻影」2款，採一袋2用設計，可作為日常提袋，也能翻轉成單杯飲料提袋，加購價158元、直購價238元；「聯名小燈箱」以淡雅花卉交織出日常風景，加購價99元、直購價139元。

▲花漾轉轉袋有2款設計。

▲珍煮丹「珍大一壺」有4公升容量並提供10款飲品選擇。（圖／珍煮丹提供）

●珍煮丹

珍煮丹首度開賣多人限定「珍大一壺」，4公升容量搭配西瓜限定包裝，紙盒上還自帶「專屬水龍頭」。

珍大一壺共提供10款飲品選擇，包括「西瓜烏龍435元」、「小玉西瓜茉莉435元」、「不知春245元」、「木梨茉莉215元」、「雲霧烏龍245元」、「復刻紅茶215元」、「黑糖檸檬冬瓜275元」、「山茶花採蜜青茶365元」、「熟梅冰茶345元」、「手熬黑糖檸檬305元」，以上價格為一般門市價，百貨店售價每款須多加5元。