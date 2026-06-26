5公尺高CRYBABY海洋特展進駐聖淘沙　teamLab划艇體驗先看

▲聖淘沙發展總體規劃延伸至布拉尼島，融合頂級度假體驗與天然生態保育。（圖／聖淘沙發展局提供）

記者彭懷玉／台北報導

新加坡未來幾年將陸續迎來全新景點！除了濱海灣花園將擴展「翠鳥濕地」，並攜手teamLab打造全球首創的沉浸式划艇體驗；地標「濱海灣金沙」也將於2029年完成擴建，全新55層酒店大樓、Skyloop高空觀景平台及空中花園將再度改寫新加坡天際線。此外，雨林探險、海洋生態館最新打卡展已先行登場。

▲泡泡瑪特最新打卡展登陸新加坡海洋生態館。（圖／POP MART提供）

新加坡旅遊局近日公布《Tourism 2040》發展藍圖，目標在2040年前將觀光收益提升至470億至500億新元。2025年新加坡已迎來1,690萬名國際旅客，創造328億新元觀光收益，樟宜機場客運量逼近7,000萬人次，郵輪旅客也突破200萬人次，觀光動能持續升溫。

▲亞洲首個以冒險為主題的萬態野生動物世界雨林探險園（東區）開幕。（圖／萬態野生動物世界提供）

最受矚目的新設施之一，是亞洲首座結合動物觀察與極限體驗的「雨林探險園（東區）」。旅客將能直接走進模擬熱帶雨林環境，挑戰樹冠高空步道、攀岩及滑索，從林冠層俯瞰野生動物活動，宛如走進真實版叢林電影場景。

今年底，位於維多利亞街的「Andsoforth荒謬世界」也將開幕，結合互動戲劇、魔幻場景與精緻餐飲，旅客不只是看表演，而是化身劇中角色，沉浸在故事情節之中。

車迷期待已久的「保時捷體驗中心」則預計2027年於樟宜機場附近落成，設有專業賽道、虛擬競速系統及品牌旗艦店，可親自駕駛超跑體驗高速過彎與甩尾，勢必成為新的朝聖景點。

▲濱海灣花園將擴展「翠鳥濕地」，並攜手teamLab打造全球首創的沉浸式划艇體驗。（圖／翻攝自官網）



同樣預計2027年動工的濱海灣花園濕地擴建計畫，將栽種超過600棵紅樹林及沿海植物，生物多樣性提升至現有的3倍，更與teamLab合作打造全球首創多感官划艇體驗，旅客可划著皮艇或踩著雙人踏板水上單車，在自然濕地與沉浸式數位藝術間穿梭。

2029年，濱海灣金沙擴建工程將全面完工，全新第4棟酒店大樓高55層，提供570間套房，並新增Skyloop高空觀景平台、空中花園及可容納1萬5,000人的室內娛樂場館；2030年則將迎來結合天然熱泉、桑拿、蒸氣浴與室內水上滑梯的「Therme Singapore」康養中心，打造兼具休閒娛樂與身心療癒的新地標。

▲「Therme Singapore」康養中心（圖／Therme Singapore提供）

▲烏節路將展開全面翻新，打造月月有新亮點的購物街道。（圖／烏節路商聯會提供）



此外，烏節路也將展開街區翻新，導入全新公共藝術、快閃店與夜間活動；聖淘沙則啟動長達20年的發展計畫，未來將延伸至120公頃的布拉尼島，引進世界級景點、低密度度假別墅及大型戶外活動空間，同時保留自然生態，打造兼具度假與永續特色的海島旅遊目的地。

▲▼新加坡海洋生態館即日起推出「CRYBABY 淚流成海」海洋主題展，共設置11個打卡點。（圖／POP MART提供）



除了未來新建設，即日起至8月30日，新加坡海洋生態館也推出「CRYBABY淚流成海」海洋主題展，共設置11個打卡點，其中最吸睛的是高達5公尺的「閃閃魚」與「刺刺河豚」巨型充氣裝置，以及約2公尺高的「貼貼鯊」與「哭哭水母」雕塑。整個展覽以海洋生物為靈感，融合友誼、勇氣與自我接納等主題，讓旅客一邊拍照打卡，也能走進充滿療癒感的海洋故事世界。