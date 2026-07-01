台南佛系炸物攤！豬排＋紅茶20元搞定　脆肉不秤重塞到滿才停手

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

說到台南南區美食來推薦這家「灣裡薯條脆肉店」，雖然沒有醒目的招牌，卻是許多老饕從小吃到大的隱藏版灣裡美食，下午才開始營業，每到開店時間總能看到不少熟客上門，菜單招牌薯條脆肉和炸雞更是許多人必點的人氣品項，香酥外皮搭配鮮嫩肉質，加上平實價格，成為台南炸雞推薦名單中的人氣小吃。

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在哪裡？

店家位置就在台南南區灣裡路省躬國小後門，Google導航灣裡薯條脆肉店就能找到，這家原本只有在地人才知道的佛系炸物攤，多虧了網路才讓我發現放在口袋名單，沒有招牌但非常好認，因為都會有人在排隊。

營業時間

營業時間從14：30至18：00，星期日會公休，我差不多14：30就開車過來報到，攤位前就已經有人陸續在排隊。

菜單價錢

菜單價錢請依店家現場為主，有賣脆肉、薯條、雞塊、熱狗等等，豬排一片只要15元，古早味紅茶一包5元，真的有夠便宜。

▲生意有夠好，平日來買排隊人潮雖然沒有很長，但客人就是一直不斷地來，阿伯就一直不停地炸肉。

脆肉裝到滿出來

阿姨非常親切還跟我聊個幾句，而且這裡的炸肉都沒有秤重，阿姨就是不斷往袋裡放肉，然後裝到滿出來為止，真的有夠佛心的啦！

醬料

阿姨會問調味要什麼，是要胡椒粉還是番茄醬，或是雙醬就是兩個通通都加，我聽到幾乎都是雙醬，還有人說胡椒粉要多一點。

排隊記得做好防曬

排前面有人一次就買好幾包，感覺應該是在地人，阿姨的手腳非常快，所以就算是排隊很長，其實等待時間也沒想像中的久，記得要帶陽傘就是了，因為沒有遮蔽物，排隊會有點曬。

脆肉

炸物通通選擇雙醬，胡椒粉跟番茄醬我都要，整包這樣滿滿的小包只要35元，真的太便宜了啦！阿姨就是直接裝滿滿，搞得我一臉看起來好像很餓。

口感酥脆有嚼勁

炸物就是要趁熱吃，脆肉外皮炸到酥脆，咬起來脆感非常明顯，肉質會有帶點嚼感，醃製過的肉很香有入味，搭配番茄醬很好吃超級涮嘴，不知不覺就吃完整包，難怪在地人幾乎都是買大包。

薯條

▲薯條小包也才25元，吃起來其實跟麥當勞差不多，加上番茄醬調味，讓人一口接著一口。

豬排

▲炸豬排雖然沒有到很大塊，但光是這樣15元也沒啥好挑剔，而且外層的炸衣也不會很厚，趁熱吃同樣很好吃。

紅茶

古早味紅茶5元一包，紅茶不會太甜搭配炸物剛好，大家有機會可以來「灣裡薯條脆肉店」，超佛系炸物攤便宜又好吃。

灣裡薯條脆肉店

地址：台南市南區灣裡路省躬國小後門

營業時間：14：30－18：00（周日公休）

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