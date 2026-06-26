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釜山新景點「天馬山複合展望台」試營運　玻璃天空步道看山海

▲▼天馬山複合展望台。（圖／翻攝自부산광역시官網）

▲釜山新景點「天馬山複合展望台」啟用。（圖／翻攝自부산광역시官網

記者蔡玟君／綜合報導

釜山又有新景點！位於天馬山的「天馬山複合展望台」已開始試營運，旅客可以從制高點俯瞰港灣、城市風光，並設有天空步道，預計明年還有單軌列車系統啟用。

天馬山複合展望台位於釜山市西區，是一座地上4層樓的觀景設施，包括生態體驗館、天空步道、頂樓觀景台與雕刻公園。其中長達32公尺的天空步道，能以270度視野將釜山的山海、都會景觀盡收眼底；位於3、4樓的咖啡廳空間目前正在招商中，計劃未來開放，預估將成為另一處備受期待的景觀咖啡。

▲▼天馬山複合展望台。（圖／翻攝自부산광역시官網）

▲天馬山複合展望台設有天空步道。（圖／翻攝自부산광역시官網）

▲▼天馬山複合展望台。（圖／翻攝自부산광역시官網）

▲可以將釜山都會與海景盡收眼底。（圖／翻攝自부산광역시官網）

試營運期間每日上午10點至下午5點開放，每周日、一及國定假日休館。旅客可從甘川文化村或釜山教育歷史館入口，沿著聯外道路及步道前往展望台，也可將車輛停放於周邊停車場後步行前往，沿途均設有導引標誌方便辨識。有網友表示，從步道前往觀景台步行時間近30分鐘，目前觀景台也不開放開車直接前往。

▲▼天馬山複合展望台。（圖／翻攝自부산광역시官網）

▲從展望台俯瞰的另一視角。（圖／翻攝自부산광역시官網）

天馬山複合展望台未來將根據試營運結果，進一步改善設施及營運內容，之後配合3、4樓咖啡廳正式營業一同全面開幕。而預計明年啟用的「天馬山單軌列車（Monorail）」正式上路後，將進一步提升觀光便利性。

關鍵字： 釜山旅遊 韓國旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 天馬山複合展望台

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