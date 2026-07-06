假日排隊1小時起跳！國華街「恰恰舞炒鱔魚」　鑊氣十足只賣140

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「福昇小食鱔魚意麵」是在永樂市場相當有名的台南鱔魚意麵，開業多年老顧客不少，但是從某次浩子來採訪，因為老闆娘炒鱔魚時像恰恰一樣的舞步在社群媒體上爆紅，自此成為國華街上最夯的排隊名店，Google評價更是超過2500則，有4.3高分。

假日沒有排隊一小時基本上吃不到，平日餐期也是整家客滿，我自己吃過福昇小食鱔魚意麵以後，可以說跟東門炒鱔魚並列我心目中台南鱔魚意麵前兩名。

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店面位置

▲開在台南永樂市場、國華街上相當有名的鱔魚意麵，最近幾年更是國華街上最多人排隊的台南美食之一。

早個15年前我剛開始寫部落格的時候，講到台南鱔魚意麵，其實不太常有人提到這家福昇小食鱔魚意麵。但幾年前因為浩子來採訪的一段老闆娘炒鱔魚時像在恰恰逗趣畫面，自此成為一種迷因，在IG跟TikTok上瘋傳，直接轉身變為排隊名店，假日沒有排隊30分鐘到一小時基本上吃不到，店面旁邊永遠都被排隊人潮圍滿整天！

店內環境

很傳統的開放式店面，座位區也是開放式，但桌次安排得相當密集緊湊，記得剛爆紅那年桌椅還沒這麼擠，夏天要是整個坐滿其實會悶熱得很難受，汗如雨下是基本。所以我比較建議平日下午或冬天過來用餐，體驗會比較好。

老闆娘炒鱔魚

有的人來這裡是為了吃美食，有的人來這裡是為了看老闆娘炒鱔魚。這裡只有闆娘一個人炒，而且幾乎全年無休，那個獨特的炒菜舞步看了多年依舊覺得有趣，但逗趣歸逗趣，說真的即便現在生意好成這樣，老闆娘在整個料理過程依舊沒有半點馬虎，始終如一的速度跟節奏。所以維持了始終如一該有的鍋氣跟味道，慢工出細活，每次下鍋該做幾份就幾份，想來吃就真的只能多花點耐心等待。

菜單

這裡只以鱔魚意麵、花枝意麵為主打，可以單點炒鱔魚或炒花枝。好吃以外，親民的價格是福昇小食的另一個特色，鱔魚意麵本來就不是便宜的小吃，乾炒的還比羹麵貴，9年前那時價格多數都在90～120元了。

推薦品項

乾炒鱔魚意麵140元

比起羹麵我是更愛乾炒的，如果怕鱔魚意麵太過酸甜，也推薦點乾炒的比較好。從闆娘在大火快炒鱔魚的過程就能大概知道這炒鱔魚會有多好吃，鱔魚切得大片給得也多，下鍋爆炒的功夫跟時間拿捏得更是恰到好處，吃起來鍋氣十足又脆口，可以說在我台南吃過的10多家裡面數一數二愛的（另外推薦的當然就是東門炒鱔魚跟信義小吃店），也難怪可以吸引這麼多觀光客排隊，老客人也會嘴饞想來吃。

意麵的部分是先煮好裝盤，乾炒的帶點微微酸甜感，麵條保持了Q度口感蠻喜歡的。另外在炒鱔魚時還加進了不少洋蔥跟蒜頭，相當夠味。

魯鱔魚意麵120元

台南比較傳統的炒鱔魚羹麵，羹汁有夠多的，吃起來是非常台南的重酸甜味，意麵口感就會感覺比較軟爛，我還是比較偏愛乾炒的。

魯花枝意麵120元

福昇小食的花枝意麵或炒花枝也是非常推薦的，花枝切得有夠大塊給得又多，而且快炒時非常剛好的掌握了花枝剛剛好的熟度，彈牙又有嫩感，口感非常飽嘴又鮮甜帶點爆炒過的焦香，在炒花枝這部份我想炒得都比很多快炒店還好吃！

蛤蠣湯60元

▲蠻推薦點一碗的，裡面用的蛤蠣新鮮又大顆。



心得

在永樂市場吃吃喝喝多年，之前一直沒想過要吃這家福昇小食鱔魚意麵，直到浩子推薦後才來吃了幾次，相當喜歡。雖然現在是觀光客愛店，可是料理依舊用心，每次來都看得到闆娘親自用心料理，沒有哪次隨便過，所以吃了好多次還是覺得口味始終如一的好吃，推薦有來台南可以來試試！但千萬不要假日來人擠人就是！

福昇小食鱔魚意麵

地址：台南市中西區五條港里國華街三段161號

電話：06－2236229

營業時間：11：30－20：00

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