ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

清晨五點半開賣！南機場隱藏版清粥小菜　價格親民小菜10元起

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家南機場夜市的「阿順清粥」，是我上回去吃對面「南機場汕頭乾麵」時注意到的小吃攤；用餐的人大多都是年長者，而且生意相當地好！後來回家查資料，才發現這家店從清晨五點半開賣，價格便宜每項都是10元左右，所以趁著大清早出門拍照之便，來到這裡品嘗吃清粥小菜。我個人很喜歡他們家的地瓜稀飯及炸馬頭魚，就連尋常的豆豉炒豆干都很好吃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲從捷運龍山寺站過來大約15分鐘左右，當天約莫六點半左右到現場，位於夜市中心位置的店家，已經排起了人龍。

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲店家所在位置，於晚上時段是「南機場沙茶炒羊肉」，這家店也好久沒去光顧了。

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲現場座位其實不少，對面的攤位座也可以使用，天氣好時來用餐的人真很多。

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲同巷的「南機場24小時小吃.黑白切」也是高CP值小吃麵攤，從我年輕時就開始光顧了，也是百元以內的平價美食。

翻桌率高
雖然食客不少但是人流來去都滿快翻桌率高，而且一般都是單人來吃比較多，在現場大約排了十多分鐘就輪到我點菜，吃完離開也差不多半小時。

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

一餐不用100元
來此用餐的人大多點兩三個菜配一主食，這樣的價格不到100元，真的便宜！所以長輩們有些是大清早跑來用餐，或是去植物園附近晨運後來此吃早餐。

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

多達20種小菜
我在現場略估算一下，小菜大約有20多種左右，主食有飯粥及湯品做搭配；肉類品項沒有那麼多，但是魚類主菜倒是不少。

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲平均單人消費大約是100－200元以內，其實算一算真的滿便宜！

CP值超高
當天我點了四項小菜搭配一主菜和兩項主食，總金額為140元真的有夠划算的（普通店家大約180－200元）食物。在點好餐後，店家會協助放到座位上享用，可當下付款再品嘗。桌上的佐醬是有點越式口味的蒜泥辣椒，有點偏酸甜口還不錯。

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

小菜
小菜我點了菜脯蛋、豆豉炒豆干、炒麵筋及筍絲，整體口味較清淡偏甜口。主菜則是整尾的酥炸馬頭魚，皮脆肉嫩味道很不錯而且還有淋醬汁，也可以搭佐蒜頭辣椒享用。主食地瓜稀飯夠燙而且裡頭的地瓜塊大又甜，再點的白飯也不錯，讓人吃得滿足！

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼阿順清粥。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

阿順清粥

地址：台北市中正區中華路二段311巷21號
營業時間：05：30－10：00（周日公休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►隱身汽旅內！淡水Semi-Buffet最低500有找　能吃到和牛壽喜燒
►干貝＋味噌蟹膏疊成小漢堡！30年日料經驗師傅操刀　隱身機捷A9旁
►永和深夜食堂30元爽喝大碗公豆漿！脆皮蛋餅塞滿黑胡椒豆芽超飽足

本文作者

Wisely

看更多 ››

最近的報導

關鍵字： 阿順清粥 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【手肘敲瓶底倒酒】下秒失誤亂噴！對面弟弟被潑中無奈笑XD

推薦閱讀

桃園「一鴨五吃」竟然搭配麻糬！等待三天掛晾熟成才能上桌

桃園「一鴨五吃」竟然搭配麻糬！等待三天掛晾熟成才能上桌

旅日職人主廚親自操刀！坐落新竹老爺酒店內隱藏版和風料理

旅日職人主廚親自操刀！坐落新竹老爺酒店內隱藏版和風料理

超多日本遊客來朝聖！雙城街夜市水餃攤還沒營業就在排隊

超多日本遊客來朝聖！雙城街夜市水餃攤還沒營業就在排隊

內科「無罪甜點」主打天然果糖！還有提供Wi-Fi與插座

內科「無罪甜點」主打天然果糖！還有提供Wi-Fi與插座

「蘇杭」2家分店吃到飽加碼優惠

「蘇杭」2家分店吃到飽加碼優惠

公館CP值超高水樂園！玩整天門票只要80元

公館CP值超高水樂園！玩整天門票只要80元

桃園「2千坪紫薇花秘境」免費逛

桃園「2千坪紫薇花秘境」免費逛

全台唯一「招財貓土地公廟」在台東

全台唯一「招財貓土地公廟」在台東

兩大人氣定食特價199元「現省31元」

兩大人氣定食特價199元「現省31元」

7-11推「皮克敏」10款周邊快閃購

7-11推「皮克敏」10款周邊快閃購

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄「台鐵機廠親子遊樂園」8/8啟用

北投60年老字號豆花口感超緊實

日、韓99元機票明中午開搶

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

高CP值親子遊　莎倫娜號滿載義式歡樂

手搖飲消暑優惠！CoCo、麻古買1送1　鮮茶道芒果2杯99元

基隆搭歌詩達郵輪　指定航次第三人0元

暑假日韓玩6天　COSTA第二人半價

大坑最硬步道之一！挑戰60度好漢坡

北海岸廢墟風紅磚古堡咖啡廳！

熱門行程

最新新聞更多

「蘇杭」2家分店吃到飽加碼優惠

公館CP值超高水樂園！玩整天門票只要80元

桃園「2千坪紫薇花秘境」免費逛

全台唯一「招財貓土地公廟」在台東

兩大人氣定食特價199元「現省31元」

7-11推「皮克敏」10款周邊快閃購

巴威颱風攪局！探索星號2航次異動

櫻桃小丸子40周年特展來台！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366