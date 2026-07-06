清晨五點半開賣！南機場隱藏版清粥小菜　價格親民小菜10元起

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家南機場夜市的「阿順清粥」，是我上回去吃對面「南機場汕頭乾麵」時注意到的小吃攤；用餐的人大多都是年長者，而且生意相當地好！後來回家查資料，才發現這家店從清晨五點半開賣，價格便宜每項都是10元左右，所以趁著大清早出門拍照之便，來到這裡品嘗吃清粥小菜。我個人很喜歡他們家的地瓜稀飯及炸馬頭魚，就連尋常的豆豉炒豆干都很好吃！

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▲從捷運龍山寺站過來大約15分鐘左右，當天約莫六點半左右到現場，位於夜市中心位置的店家，已經排起了人龍。

▲店家所在位置，於晚上時段是「南機場沙茶炒羊肉」，這家店也好久沒去光顧了。

▲現場座位其實不少，對面的攤位座也可以使用，天氣好時來用餐的人真很多。

▲同巷的「南機場24小時小吃.黑白切」也是高CP值小吃麵攤，從我年輕時就開始光顧了，也是百元以內的平價美食。

翻桌率高

雖然食客不少但是人流來去都滿快翻桌率高，而且一般都是單人來吃比較多，在現場大約排了十多分鐘就輪到我點菜，吃完離開也差不多半小時。

一餐不用100元

來此用餐的人大多點兩三個菜配一主食，這樣的價格不到100元，真的便宜！所以長輩們有些是大清早跑來用餐，或是去植物園附近晨運後來此吃早餐。

多達20種小菜

我在現場略估算一下，小菜大約有20多種左右，主食有飯粥及湯品做搭配；肉類品項沒有那麼多，但是魚類主菜倒是不少。

▲平均單人消費大約是100－200元以內，其實算一算真的滿便宜！

CP值超高

當天我點了四項小菜搭配一主菜和兩項主食，總金額為140元真的有夠划算的（普通店家大約180－200元）食物。在點好餐後，店家會協助放到座位上享用，可當下付款再品嘗。桌上的佐醬是有點越式口味的蒜泥辣椒，有點偏酸甜口還不錯。

小菜

小菜我點了菜脯蛋、豆豉炒豆干、炒麵筋及筍絲，整體口味較清淡偏甜口。主菜則是整尾的酥炸馬頭魚，皮脆肉嫩味道很不錯而且還有淋醬汁，也可以搭佐蒜頭辣椒享用。主食地瓜稀飯夠燙而且裡頭的地瓜塊大又甜，再點的白飯也不錯，讓人吃得滿足！

阿順清粥

地址：台北市中正區中華路二段311巷21號

營業時間：05：30－10：00（周日公休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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