大塊愛文芒果蓋滿雪花冰上！竟然只賣80元　中和巷弄超低調冰店

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家位於中和興南夜市的「冰天地冰城」，是在地人巷弄內的隱藏版冰店，尤其是夏天時令的芒果雪花冰更是店家招牌！雖然擺盤簡單僅以塑膠碗公裝盛，但是豪邁使用愛文芒果不手軟，並且還有同口味的雪花冰與冰淇淋，讓一口品嚐便暑氣全消！

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冰天地冰城位置

店家本身位於夜市的巷弄內，比較好找的地標是巷口的興南牛仔大王；從捷運南勢角站步行來此，大約是15分鐘左右的距離。印象中在台大公館也曾開設分店，本身也是在地深耕許多，不過現今似乎已經收攤只剩中和店了。

外觀

▲門口沒有太顯眼的招牌，但來此的客人不少，大多都是在地人居多。

▲店內空間不大，環境很簡單，入內先找好座位，然後到櫃台點餐付款。

菜單

以刨冰和雪花冰為主，多加配料多十元，而今年的招牌芒果冰漲價為80元，去年價格為60元，我猜想應該跟愛文芒果減產有關。之前有看到芒果草莓冰，可惜這回似乎沒有提供販售了，但今年草莓也很貴！

招牌芒果冰

黃澄澄的招牌芒果冰，本身以添加果肉的雪花冰托底，再加上一球同樣帶有芒果顆粒的冰淇淋，以及切得很大塊的愛文芒果在上頭，並淋上煉乳增加風味。

雖然擺盤很一般但是味道卻是極佳上等，胃口好的男同學也覺得份量超多吃得撐；一般兩個人吃一碗其實剛好，雖然我也有想買外帶，但久了會融化所以便打消念頭，偶爾路過來嚐嚐也很不錯！

冰天地冰城

地址：新北市中和區興南里信義街41巷15號

電話：0982－019966

營業時間：14：00－19：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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