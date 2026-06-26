開幕5天停業補貨　瑞士巧克力「Läderach」101店今起恢復營業

▲瑞士精品巧克力「Läderach」即起恢復營業。（圖／翻攝Läderach官方IG，下同）

記者蕭筠／台北報導

瑞士精品巧克力「Läderach」台灣首店僅開幕5天，便因部分產品過於熱銷完售緊急停業補貨。業者發出新公告，即日起恢復正常營業。

Läderach於本月15日進駐台北101，吸引大批人潮排隊搶買，部分商品僅販售5天即售罄，因其巧克力皆是在瑞士生產空運來台，故20日起緊急宣布暫停營業，進行補貨等相關作業。經過約6天，業者也宣布即日起恢復營運。

Läderach創立於1962年，在全球超過30個國家設有門市，主打的「FrischSchoggi」新鮮手工巧克力系列，開放消費者挑選整片巧克力再依喜好決定尺寸、份量，並由專人現場分切、秤重販售，門市更提供試吃服務，可選3種口味。

此外，也提供夾心巧克力Pralines、松露巧克力Truffles、爆米花、禮盒等選擇。而人氣「杜拜巧克力系列」台北101門市也能買到。

▲Läderach以「FrischSchoggi」新鮮手工巧克力系列做為主打。

▲另有夾心巧克力Pralines、松露巧克力Truffles等選擇。

台北晶華酒店則於7月1日起至8月31日邀請東京知名甜點品牌「DOLCE TACUBO」來台客座，再度帶來「花漾霜淇淋」，並且推出「萊姆香芒」、「檸香薑汁牛奶」及「香芒沁檸雙饗」等3款台灣限定霜淇淋。

「DOLCE TACUBO」去年首次快閃台北晶華，其中人氣招牌「花漾霜淇淋」以繡球花般綻放的夢幻造型，迅速成為社群打卡話題。看準消費者的熱情支持，今年雙方再度合作，除延續品牌經典的花樣造型外，還特別選用來自花蓮的「秀姑巒鮮奶」為基底，搭配義大利進口的脆餅甜筒。

這次共帶來3種口味，「萊姆香芒」霜淇淋使用本土愛文芒果，把果肉打製成果泥後加入少許萊姆汁提味；「檸香薑汁牛奶」霜淇淋由生薑片與鮮奶低溫熬煮製成，品嚐前服務人員會再撒上糖漬檸檬皮增添香氣。此外，為滿足消費者的多元喜好，現場也有酸甜沁爽的「香芒沁檸雙饗」霜淇淋可供選擇。

活動期間客人可於飯店一樓Regent Gift Shop點用，單一口味每隻售價280元，雙饗口味每隻售價300元。

▲花漾霜淇淋再度登台。（圖／晶華提供）