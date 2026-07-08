ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

黎巴嫩人開的隱藏版沙威瑪！低調無招牌每天只賣4.5小時

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於羅東北成國小對面，沒有招牌卻很有名的「多多中東沙威瑪」。距上回來此已經是很多年以前，這回趁著路過之便，在平日來這回味一下熟悉的酥香美味！其店主來自黎巴嫩與妻子結縭後，便在這裡生活，是道地的宜蘭女婿。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

無招牌全靠口耳相傳
店家本身沒有專屬的招牌，一直都是口耳相傳在當地流傳開來，對面是北成國小，而隔壁是臭豆腐有名的「香廚米粉羹」，在這裡不是很好停車，而且假日食客超多，所以有時售完就提早打烊！

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

老闆夫妻十分健談
造訪日當天天氣極熱，我從員山一路到冬山拍照，所以再繞回來此覓食。趁著沒什麼人就跟店家聊天，也和大姐聊聊話家常；而老公則是來回忙東忙西，有趣的是兩人記性都不好，當天一個大辣、兩個中辣就來回確認個半天，真的很有趣！

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

只有單一口味
店家販售品項很簡單，除了飲料外就是沙威瑪而且只有單一口味，只要確認辣度即可；價格有漲但還在合理範圍內，平均單人消費100元左右，可以先預訂。

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲因為老闆來自於異國，所以將家鄉味調整後販售，不過跟當年吃略有些不同！

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲而我在台北也滿常吃許多家沙威瑪，製作的醬料和食材味道比例都各自相異。

紅茶
當天點了杯紅茶搭配沙威瑪在現場吃，只冷藏不加冰的阿薩姆紅茶甜度適中，味道香氣都不錯，下回還想試試他們的奶茶。

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

沙威瑪
主角沙威瑪我選中辣但是個人覺得尚可，重口味者可選大辣；配料內容都差不多，主要是洋蔥、生菜、番茄片與雞肉等，口味上沒那麼刺激；麵包烤得夠酥香，份量十足！

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼多多中東沙威瑪。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

多多中東沙威瑪

地址：宜蘭縣羅東鎮國華里北成路一段130號
電話：03－9512805
營業時間：07：30－12：00（周三公休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►隱身汽旅內！淡水Semi-Buffet最低500有找　能吃到和牛壽喜燒
►干貝＋味噌蟹膏疊成小漢堡！30年日料經驗師傅操刀　隱身機捷A9旁
►永和深夜食堂30元爽喝大碗公豆漿！脆皮蛋餅塞滿黑胡椒豆芽超飽足

本文作者

Wisely

看更多 ››

最近的報導

關鍵字： 多多中東沙威瑪 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【油鍋起火竟沖水？】火勢瞬間竄天花板　廚房秒變火海！

推薦閱讀

桃園「一鴨五吃」竟然搭配麻糬！等待三天掛晾熟成才能上桌

桃園「一鴨五吃」竟然搭配麻糬！等待三天掛晾熟成才能上桌

旅日職人主廚親自操刀！坐落新竹老爺酒店內隱藏版和風料理

旅日職人主廚親自操刀！坐落新竹老爺酒店內隱藏版和風料理

超多日本遊客來朝聖！雙城街夜市水餃攤還沒營業就在排隊

超多日本遊客來朝聖！雙城街夜市水餃攤還沒營業就在排隊

內科「無罪甜點」主打天然果糖！還有提供Wi-Fi與插座

內科「無罪甜點」主打天然果糖！還有提供Wi-Fi與插座

不斷更新／強颱巴威交通異動一次看

不斷更新／強颱巴威交通異動一次看

旭集台中店15道限定料理一次看

旭集台中店15道限定料理一次看

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

新北米其林新星！20年老店專賣鴨肉羹

新北米其林新星！20年老店專賣鴨肉羹

巴威來襲　全台活動異動懶人包

巴威來襲　全台活動異動懶人包

夏季旅展「韓國1.6萬起、沖繩2萬有找」　訂郵輪送機票＋住宿

夏季旅展「韓國1.6萬起、沖繩2萬有找」　訂郵輪送機票＋住宿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

埔里4萬坪花園渡假村！住進水上花屋

北海岸廢墟風紅磚古堡咖啡廳！

凱菲屋8/30前「4人同行1人免費」

壯圍一日遊必排中繼站！免門票藝術園區

兩大人氣定食特價199元「現省31元」

日、韓99元機票明中午開搶

高雄「台鐵機廠親子遊樂園」8/8啟用

丸亀製麵丼飯品牌「山牛將」2號店插旗台北市

宜蘭員山免擠人野溪秘境！隱身產業道路

萬華老店「亞東甜不辣」已辦理歇業登記

熱門行程

最新新聞更多

不斷更新／強颱巴威交通異動一次看

旭集台中店15道限定料理一次看

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

新北米其林新星！20年老店專賣鴨肉羹

巴威來襲　全台活動異動懶人包

夏季旅展「韓國1.6萬起、沖繩2萬有找」　訂郵輪送機票＋住宿

平日午餐兩人同行「1位兒童免費」　

黎巴嫩人開的隱藏版沙威瑪！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366