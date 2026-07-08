黎巴嫩人開的隱藏版沙威瑪！低調無招牌每天只賣4.5小時

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於羅東北成國小對面，沒有招牌卻很有名的「多多中東沙威瑪」。距上回來此已經是很多年以前，這回趁著路過之便，在平日來這回味一下熟悉的酥香美味！其店主來自黎巴嫩與妻子結縭後，便在這裡生活，是道地的宜蘭女婿。

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無招牌全靠口耳相傳

店家本身沒有專屬的招牌，一直都是口耳相傳在當地流傳開來，對面是北成國小，而隔壁是臭豆腐有名的「香廚米粉羹」，在這裡不是很好停車，而且假日食客超多，所以有時售完就提早打烊！

老闆夫妻十分健談

造訪日當天天氣極熱，我從員山一路到冬山拍照，所以再繞回來此覓食。趁著沒什麼人就跟店家聊天，也和大姐聊聊話家常；而老公則是來回忙東忙西，有趣的是兩人記性都不好，當天一個大辣、兩個中辣就來回確認個半天，真的很有趣！

只有單一口味

店家販售品項很簡單，除了飲料外就是沙威瑪而且只有單一口味，只要確認辣度即可；價格有漲但還在合理範圍內，平均單人消費100元左右，可以先預訂。

▲因為老闆來自於異國，所以將家鄉味調整後販售，不過跟當年吃略有些不同！

▲而我在台北也滿常吃許多家沙威瑪，製作的醬料和食材味道比例都各自相異。

紅茶

當天點了杯紅茶搭配沙威瑪在現場吃，只冷藏不加冰的阿薩姆紅茶甜度適中，味道香氣都不錯，下回還想試試他們的奶茶。

沙威瑪

主角沙威瑪我選中辣但是個人覺得尚可，重口味者可選大辣；配料內容都差不多，主要是洋蔥、生菜、番茄片與雞肉等，口味上沒那麼刺激；麵包烤得夠酥香，份量十足！

多多中東沙威瑪

地址：宜蘭縣羅東鎮國華里北成路一段130號

電話：03－9512805

營業時間：07：30－12：00（周三公休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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