雲林低調漁村藏不限時玩水景點！職人老闆耗費多年救回瀕危馬蹄蛤

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文／ReadyGo

說到雲林親子景點，很多人可能會想到農場、老街或海線景點，但這次小編在口湖發現一個超適合夏天放電的寶藏體驗——「馬蹄蛤主題館」。這裡門票只要150元，就能不限時玩水上設施，從摸蜆仔兼洗褲、獨木舟、竹筏、碗公泳圈，到DIY體驗與海鮮料理通通有，完全是一票玩到底的雲林景點。更有趣的是，這裡還能見識到被稱為「蛤蜊界LV」的馬蹄蛤，創辦人花費多年復育瀕臨絕種的馬蹄蛤，還曾獲得神農獎，玩樂之外也能認識滿滿海洋生態知識。

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馬蹄蛤主題館

位在雲林口湖鄉，靠近海線小漁村，一走進園區就能感受到濃濃海味。這裡最吸引人的地方，就是只要150元就能不限時體驗水上設施，從早上入園一路玩到下午休園都可以，對親子家庭來說真的很划算。

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建議帶一套換洗衣物

園區裡有摸蜆仔兼洗褲、獨木舟、竹筏、碗公泳圈、水上鞦韆等設施，大人小孩一下水都玩到不想上岸。水池旁也有桌椅可以休息放東西，玩水後能簡單沖洗手腳，建議來之前可以多帶一套換洗衣物、毛巾與拖鞋。不過如果要下水，建議不要穿淺色衣褲，也盡量避免穿容易被泥沙吸住的夾腳拖，玩起來會更方便。

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認識蛤蜊界LV

除了玩水，馬蹄蛤主題館最有意義的地方，是可以認識台灣少見的馬蹄蛤。馬蹄蛤外型比一般文蛤更大，殼上的紋路也更粗，常被稱為「蛤蜊界LV」。聽介紹才知道，創辦人花費多年時間投入復育，讓瀕臨絕種的馬蹄蛤重新被大家看見，這份職人精神真的很令人佩服。

園區裡也能看到馬蹄蛤的生長介紹，了解從養殖、復育到餐桌的過程。這裡不只是單純的玩水景點，而是把漁村文化、生態教育與休閒體驗結合在一起，很適合帶小朋友來一邊玩、一邊認識海洋生態。

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不限時玩水上設施

獨木舟可以自己慢慢划，竹筏則很有小漁村體驗感，坐在上面用竹竿推動前進，真的很有趣。碗公泳圈也很適合小朋友玩，現場還有水上鞦韆，拍照起來很有夏日感。因為園區是不限時體驗，所以完全不用趕行程，小朋友可以一玩再玩，大人也能在旁邊休息看風景。要注意的是，雖然水深不算太深，但親子一起玩還是要注意安全，尤其小朋友下水時建議大人陪同會比較安心。

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玩水玩到肚子餓，館內也有餐點可以直接填飽肚子。因為這裡靠海，海鮮料理真的很有新鮮感，像烤馬蹄蛤、文蛤、清燙透抽、炸虱目魚條、炸烏魚、蝦仁炒飯都很受歡迎。馬蹄蛤本人真的比想像中大顆，烤過後能吃到飽滿蛤肉與鮮甜湯汁，海味非常濃。文蛤湯頭也很鮮，搭配透抽或炸烏魚一起吃，會覺得這裡不只是親子景點，也很適合安排成雲林海線美食行程。多人一起來的話，很推薦多點幾道分食，玩水加吃海鮮剛剛好。

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漁村風造景與浮球裝飾

馬蹄蛤主題館不只好玩，也很好拍。園區裡可以看到許多以蛤殼、浮球與海洋元素打造的裝飾，其中最有特色的是將回收廢棄物浮球重新彩繪，變成繽紛的背景造景，拍起來很有漁村度假感。加上園區周邊有海風、漁村小屋與觀景台，整體氛圍有點像來到台版海線小村落。玩水之前可以先拍照，玩累後再去吃海鮮，整趟行程非常適合親子、朋友出遊，或是安排成雲林口湖一日遊。

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馬蹄蛤主題館

地址：雲林縣口湖鄉港西村養魚路5－3號

電話：05－7970503

營業時間：08：00－17：00（周一、二公休）

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