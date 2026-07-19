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台北首間男士選物咖啡廳！大稻埕百年老宅改造　藏復古中庭天井

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

延平北路上這間「COMPTOIR潮洋行」，是台北第一家結合男士配件選物與咖啡廳的複合式空間，坐落在大稻埕百年老屋內。據說前身是藥局，復古空間結合潮流設計，營造出高質感的現代氛圍，這裡有提供訂位服務，因為靠近迪化街很受到外國遊客歡迎，建議先預約好再來最保險。

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交通位置
咖啡廳距離捷運北門站出口約500公尺，步行時間7分鐘左右可抵達，附近的大同區景點還有迪化街、永樂市場、寧夏夜市，可以輕鬆安排老台北一日遊。

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

建議預先訂位
這裡有提供訂位服務，若是專程前往的話，建議先訂位較為保險，我們這天剛抵達時，店內坐滿了外國觀光客，稍微等一下，去附近晃晃再回來才有位子。

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲天氣涼爽的時候坐在戶外區也是個不錯選擇。

複合式空間
誠如前面所說，這裡是一家結合男士配件選物，與咖啡廳的複合式空間，我有詢問過店家，店員表示內部空間都可以自由參觀，但大家要走動前，還是再次獲得許可較為禮貌啦！

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

天井空間
中庭有著天井空間，樓梯可以走上去，但二樓是沒有開放的，加上樓梯其實有點陡，如果想要從不同視角欣賞整個空間的話，大家還請自己注意安全。

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
內用每人低消一杯飲料，餐點有沙拉、甜點、法式鹹派、香烤巧巴達三明治，飲料類則有咖啡、氣泡水、茶飲、奶茶、可可、歐蕾、氣泡茶香檳等選擇。

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲期間限定品項會寫在櫃台前的小黑板上，點餐前可以參考。

美式咖啡 150元
美式咖啡出杯前有再搖過，還放上迷迭香增添香氣，整體來說算是乾淨順順的一杯，冰咖啡清爽消暑適合夏天飲用。

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

鍋煮奶茶 180元
同行朋友點的鍋煮奶茶，他表示本身偏稀，茶香奶香都不濃郁，建議大家來還是點咖啡好了。

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼COMPTOIR潮洋行。（圖／部落客周花花授權提供）

心得感受
「COMPTOIR潮洋行」優點就是空間環境蠻好的，喜歡老屋咖啡廳的人可以收藏，雖然有90分鐘的用餐時間限制，但如果沒有客滿不會趕客人，也有提供訂位服務能夠先預約，附近台北大同區景點美食不少，散步累了隨時都能進來喝杯咖啡，參觀一下老房子改造後的魅力。

COMPTOIR潮洋行

地址：台北市大同區朝陽里延平北路一段151號
電話：02－25505822
營業時間：11：00－19：00

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本文作者

周花花

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