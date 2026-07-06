公館CP值超高水樂園！玩整天門票只要80元　順遊日治時期古蹟

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者温筌

台北玩水景點推薦「自來水園區」近公館夜市，號稱是夏季爸媽們最愛帶小孩來的玩水放電天堂，只要銅板價門票，就能輕鬆暢遊水樂園，博物館巴洛克主題建築，讓你有秒置身歐洲的錯覺，能認識關於自來水的歷史知識和保存下來的文物。

夏季限定開放

水鄉庭園戲水區設施超豐富，親子同行通通都能一起下水，搭配遊具設施更有趣，滑水道、溜滑梯、水花機關和拱形噴泉太好玩，再加上完善的盥洗間、洗手間、置物櫃和餐廳，夏天不傷荷包的戲水殿堂。

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交通方式＆停車資訊

夏天真的是熱到讓人著火，就是適合玩水的季節，台北自來水園區的水鄉庭園戲水區開放玩水！自來水園區位在台北市中正區，開車導航地標即達，搭車的朋友，搭台北捷運於公館站出站，五分鐘即達，附近也有付費停車場，可停車於水源停車場，停車出來後，步行不用3分鐘就是自來水園區。

門票資訊





自來水園區夏季入園門票全票80元，優待票40元／非夏季期間，全票為50元，優待票為25元，現場可以現金支付，也可以使用悠遊卡付款，帶著水槍，準備好來打水戰。

園區空間＆服務設施





順利入園後，話不多說，直接分享園區環境，來到我們最期待自來水園區的水鄉庭園。假日人潮眾多，建議想玩水可以早點來，園區規劃有室內的置物櫃和鞋櫃，同時也有餐廳座位區，以及飲料投幣機使用。

早點來的朋友，可以先佔座位和使用置物櫃，建議來玩水，要自備玩水的相關裝備和玩具，若是沒有帶也沒關係，現場服務台都可以購買。

盥洗區＆更衣室





▲園區裡也有盥洗室和更衣室，男女分開，就是人潮多時，必須耐心排隊囉。

餐飲服務





玩水玩到肚子餓也不擔心，自來水園區裡就有美食賣販部，提供泡麵、簡餐、炸物、冰品和咖啡，同時也有提供付費的吹風機。整體來說，自來水園區的設施和餐飲很完善，當然，朋友們也可以自備飲料和餐食來用餐。

水鄉庭園戲水區





置物好和更衣後，就可以進入水鄉庭園裡玩水，請注意鞋子要放置在庭園入口的鞋櫃上，而且禁止攜帶水槍和易碎裂的玩具進入水池，現場都有專人和救生員管理，請旅人特別留意。

假日的自來水園區水鄉庭園人潮真的相當壯觀，走進戲水池腳觸碰到水時，瞬間通體舒暢，水質乾淨冰涼，我們都覺得好消暑。而且戲水池也不深，大約落在成人的腳踝位置，親子同行來這裡玩水，也相對安全。

自來水園區的水鄉庭園，雖說整個場域不算大，但設施相當多元，有溜滑梯、迷你滑水道、灑水噴泉的設計。戲水池的設施主要是給小朋友挑戰和體驗，其中拱門噴泉很受歡迎，許多小孩還會穿越水花區，夏天能泡在水裡就是一種享受，真的很放鬆。

景觀池





除了水鄉庭園，戶外的景觀池也是熱門夯點，此區的池子內是石頭路面，角落有噴泉設計，小朋友可以在這裡玩水槍，雖說沒有戲水設施，但靜態的觀景池，感覺更適合較小的小朋友來踩水，就是坐在旁邊的大小朋友要隨時留意別人的水槍。

自來水園區下午五點就結束營業，所以戲水區和景觀池在4點45分就會進行清場，園區裡都有管理人員會管制，大家再留意離場時間。因為玩水還要清洗和更衣，建議提前準備避免排隊人潮，也因為有專人清場，時間一到就能拍到無人版的場域了。

博物館





自來水園區除了夏天可以玩水沁涼一下外，館內的巴洛克建築是自來水園區的常設展，主要介紹著關於自來水的發展歷史文化。走進自來水園區，就能看到一整排黑色的機具，是日治時期，從歐洲進口的抽水馬達和配電裝置，並將乾淨的水源配送給全台北市民的方式。

此外，自來水園區也有影片介紹和定時導覽，對於自來水園區的朋友也可以於指定時間來參加。

心得感受





天氣炎熱，能來踩踩水，泡在水裡就覺得很涼爽，來自來水園區不僅能認識自來水的相關小知識，還能玩拍充滿異國風情的建築，再加上銅板價門票，夏天非常適合大人小孩來自來水園區放電玩樂。

周邊商圈&美食餐廳





自來水園區周邊商圈熱鬧，擁有超多美食餐廳，有港式料理、義式餐廳、火鍋和燒肉等，玩水放電後，再到附近用餐，更充實旅程。

自來水園區



地址：台北市中正區水源里思源街1號

營業時間：08：00－17：00 （周三公休）

電話：02－83695104

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