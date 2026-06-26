250元搭雙層巴士玩基隆！7/1起開賣　還贈在地點心、咖啡

▲「基隆雙巴樂翻天」優惠7月1日至9月15日開賣，只要250元即可享8小時不限次數搭乘觀巴。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／基隆報導

250元就能搭基隆雙層巴士玩遍山海景點！基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，一般票從原價500元下殺5折，只要250元即可享8小時不限次數搭乘，還加贈在地點心與咖啡；若想一次暢遊海科館，可選擇600元山海套票，再加碼帶走基隆伴手禮，特價票將於7月1日至9月15日限定開賣。

▲▼不只台北有，基隆也有專屬雙層觀光巴士；導覽小姐Apple沿途介紹景點，與旅客問答互動。（圖／記者彭懷玉攝）



今年4月正式啟航的基隆雙層觀光巴士，主打「隨上隨下」自由玩法，從基隆城際轉運站11號月台出發，一路串聯國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等熱門景點，8小時內不限次數上下車，旅客可依照自己的步調安排一日遊。

▲一般票250元除了8小時車遊，再加碼贈基隆老字號大新餅店綠豆椪，以及豆豆先生美式咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）



暑假推出的「基隆雙巴樂翻天」優惠中，一般票250元除了8小時車遊，加碼贈車上點心與咖啡。本次提供的是基隆老字號大新餅店綠豆椪，以及豆豆先生美式咖啡。業者表示，未來每季都會更換內容，以基隆在地特色美食為主。

▲山海套票除了含車上點心與咖啡外，還加贈國立海洋科技博物館主題館門票、在地濾掛咖啡及文創紀念品。（圖／記者彭懷玉攝）



若想玩得更豐富，可選擇原價899元、優惠價600元的山海套票，除了包含車上點心與咖啡外，還加贈國立海洋科技博物館主題館門票、基隆在地濾掛咖啡及文創紀念品，一次收藏港都山海風光。

▲雙層巴士採大片透明玻璃設計，坐在二樓視野格外開闊，港灣、山城與海岸線一路映入眼簾。（圖／記者彭懷玉攝）



雙層巴士採大片透明玻璃設計，坐在二樓視野格外開闊，港灣、山城與海岸線一路映入眼簾。即使遇上下雨，雨滴灑落玻璃窗，更添幾分旅行氛圍，不必趕行程，也能悠閒感受雨都獨有的山海風情。

▲巴士也提供中、英、日、韓四語線上導覽服務，沿途介紹港都歷史、人文與海洋文化。（圖／記者彭懷玉攝）



巴士也提供中、英、日、韓四語線上導覽服務，沿途介紹港都歷史、人文與海洋文化，讓旅程不只是移動，更像是一場城市導覽。

▲▼正濱漁港色彩屋以繽紛港灣景觀聞名，是人氣打卡地標；T-HAM台畜熱狗堡公車站。（圖／記者彭懷玉攝）



沿線景點各具特色，其中，正濱漁港色彩屋以繽紛港灣景觀聞名，是人氣打卡地標；八斗子車站緊鄰海岸，可遠眺鐵道與海景，也能順遊望海巷，或提前預約深澳鐵道自行車。若想到海邊散步，潮境公園擁有遼闊海景、草地及海洋主題裝置藝術，2024年啟用的基隆恐龍AR生態園區也坐落於此，是親子放電的熱門景點。

▲▼2024年啟用的基隆恐龍AR生態園區；咖央點杯柳橙美式咖啡，搭配鬆餅與披薩。（圖／記者彭懷玉攝）



玩累了，不妨到位於潮境智能海洋館空橋上的咖央 Café Jia Song歇腳，透過大片落地窗欣賞八斗子海景，點杯柳橙美式咖啡，搭配鬆餅或披薩，度過悠閒午後；喜歡日式氛圍的旅客，也能到一旁的小隱茶庵潮境店，免費換浴衣，品嘗茶蕨餅、醬油丸子、核桃酥、鳳梨酥、綠豆糕等台日風格茶點。

▲▼小隱茶庵潮境店能免費換浴衣，MD:IG@valerieistravelinnng；品嘗茶蕨餅、醬油丸子、核桃酥、鳳梨酥、綠豆糕等台日風格茶點。（圖／記者彭懷玉攝）



傍晚再返回市區，走進仁愛夜市或廟口夜市，大啖營養三明治、螃蟹羹、甜不辣、天婦羅等經典小吃，為一趟山海小旅行畫下完美句點。

▲基隆仁愛夜市緊鄰廟口夜市，是在地人覓食去處。（圖／記者彭懷玉攝）