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饒河夜市不踩雷路線！日本人開的圓圓燒　再來份冰火菠蘿收尾

▲▼饒河夜市4間人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到台北夜晚行程，除了逛百貨、看電影之外，去饒河夜市逛逛也不錯。交通相當方便，從捷運松山站出來就能抵達，夜市裡從鹹食、炸物、飲料到甜點通通有，包含比臉還大的凹客雞排、可愛又好拍的福島屋圓圓燒、濃郁解膩的現打木瓜牛奶，以及冷熱口感超邪惡的安師傅冰火菠蘿！

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凹客雞排
來到夜市怎麼可以不吃雞排！凹客雞排絕對是饒河夜市裡很適合當第一站的邪惡系美食，一拿到手就會先被尺寸嚇到，雞排真的大到很有存在感，拿起來拍照也超有畫面。外皮炸得金黃酥脆，咬下去可以聽到卡滋聲，但裹粉不會厚到搶走肉本身的口感，整體吃起來是有脆度、也有肉汁的那種滿足感。

▲▼饒河夜市4間人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

比臉還大的爆汁雞排
小編覺得凹客雞排最加分的地方，是它吃起來不會油到讓人崩潰，鹹香調味剛剛好，趁熱吃最過癮。如果是外國朋友第一次來台灣夜市，這種「大份量＋現炸＋香氣明顯」的雞排真的很有代表性；同行人數多的話，也很適合大家分食一份，才有胃繼續往下一攤前進。

凹客雞排饒河店

地址：台北市松山區慈祐里饒河街95號
電話：0956－535556
營業時間：17：30－23：30

福島屋圓圓燒
第二間推薦給喜歡嚐鮮的人，福島屋圓圓燒是饒河夜市裡很有辨識度的日式小吃，黃色招牌超醒目，遠遠就能看到攤位前正在現煎一顆顆圓圓的麵糊。它看起來有點像大阪燒的迷你版本，但口感又更厚實可愛，外層煎到帶點焦香，裡面則是滿滿蔬菜與內餡，咬下去是外酥、內軟又帶點濕潤的口感。

▲▼饒河夜市4間人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

日本人開的夜市小吃
小編覺得這間最迷人的地方，是製作過程很適合拍短影音，從倒麵糊、放配料、翻面成型，到最後加上美乃滋、醬料和柴魚片，畫面感直接拉滿。尤其熱騰騰的圓圓燒一打開，柴魚片在上面微微跳動，日感真的一秒出來；如果同行有外國朋友，這種「台灣夜市裡的日本小吃」也很有話題，邊吃邊逛完全不無聊。

福島屋圓圓燒

地址：台北市松山區饒河街138號前（饒河街觀光夜市第174攤）
電話：0922－213398
營業時間：平日17：00－23：30／周六、日到00：00（不定期休息，以店家公告為準）

饒河街60號附近水果汁
吃完雞排和圓圓燒，這時候真的很需要來一杯冰涼飲料解膩！饒河街60號附近這間木瓜牛奶，是很有台灣夜市感的果汁攤，攤位前可以看到滿滿水果和黃色手寫菜單，品項從木瓜牛奶、西瓜汁、芒果汁到酪梨牛奶都有，選擇超多。小編最推薦先點一杯木瓜牛奶，現點現打的畫面很療癒，看著木瓜和牛奶一起倒進果汁機，消暑感瞬間湧上來。

▲▼饒河夜市4間人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

現點現打的經典夜市飲品
這杯喝起來是很經典的夜市木瓜牛奶路線，木瓜香氣明顯，搭配牛奶後口感更滑順濃郁，不是那種水水的果汁感。逛夜市最怕一路吃炸物吃到太膩，這時候來一杯冰冰涼涼的木瓜牛奶剛剛好；如果不愛木瓜，也可以依照自己喜歡的水果改點芒果、酪梨或西瓜系列，邊走邊喝很適合放在整趟路線中段。

饒河街60號附近水果汁

地址：台北市松山區饒河街60號附近

安師傅冰火菠蘿
最後一站一定要用甜點收尾！安師傅冰火菠蘿是那種還沒走到攤位，就會先聞到菠蘿麵包香的店，攤位上擺滿一顆顆金黃色菠蘿包，畫面很療癒。店家會把熱熱的菠蘿包切開，再直接夾進冰淇淋或冰奶油，剛拿到手時外層還帶著酥香熱度，裡面卻是冰冰涼涼的內餡，一口咬下去就是標準冰火口感，真的太犯規。

▲▼饒河夜市4間人氣美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

菠蘿包冰火口感一咬超犯規
小編覺得安師傅很適合放在夜市路線最後，當成甜點收尾剛剛好。前面已經吃過雞排、圓圓燒，也喝了木瓜牛奶，最後再來一顆冰火菠蘿，整趟饒河夜市美食路線就會很完整。尤其菠蘿包尺寸不小，拿起來拍照很有存在感，熱菠蘿包夾冰淇淋的畫面也很適合短影音特寫，難怪吃完會忍不住想喊一句：斯勾以！

安師傅冰火菠蘿

地址：台北市松山區饒河街212號
電話：0972－123151
營業時間：16：30－00：00（周一、三公休，以店家公告為準）

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