日本「San-X樂園」8/1開幕　拉拉熊、角落生物2設施搶先玩

▲日本富士急樂園最新園區「San-X Paradise」將在8月開幕，可以搭海盜船邊看富士山。（圖／サンエックス株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本富士急樂園全新常設主題園區「San-X Paradise（サンエックス パラダイス）」將於8月1日正式開幕，園內集結拉拉熊、角落生物等超人氣角色，不僅有兩大主題遊樂設施、角色見面攝影館，還有限定商品商店與主題餐廳，園方也預告室內遊樂設施將於今年秋季陸續開放。

San-X Paradise園區開幕將推出兩項戶外遊樂設施，包括以拉拉熊為主題的「Rilakkuma的甜點自助船（リラックマのまくまくスイーツバイキング）」，旅客將搭乘滿載餅乾、奶油等甜點造型的海盜船遊樂設施，邊欣賞富士山。

▲遊樂設施「角落生物熱氣球杯子蛋糕」。

另一項則是角落生物主題的「角落生物熱氣球杯子蛋糕（すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ）」，搭乘可愛熱氣球杯子蛋糕，隨著熱氣球緩緩旋轉升降。

▲室內角色見面合照館「MEMORY STUDIO」。

除了遊樂設施外，園區還設有室內角色見面合照館「MEMORY STUDIO」，旅客可以與穿著「San-X Paradise」限定服裝的拉拉熊及蜥蜴拍照留念。此外，「WAKUWAKU CARNIVAL」遊戲區則設有滾球、敲擊等多種親子同樂遊戲，成功挑戰即可獲得園區限定獎品。

▲園區推出超過150種限定周邊，包括拉拉熊髮箍。

▲還有特色主題餐廳「San-X Paradise Cafe & Diner」。

而周邊商店「Clover Palace Shop」則推出超過150款園區限定商品，包括髮箍、玩偶、鑰匙圈及文具等；主題餐廳「San-X Paradise Cafe & Diner」則以美式餐館風格打造，推出拉拉熊咖哩、白熊白醬燉菜、貓咪草莓聖代等造型餐點，飲料還附贈隨機角色吊飾。

▲豪斯登堡首座雲霄飛車明年啟用。（圖／記者蔡玟君攝）

長崎縣主題樂園度假區「豪斯登堡」則宣布將於2027年推出開業以來的「首座雲霄飛車」設施，並打造只有在園區才能擁有的賞景與刺激體驗。

豪斯登堡表示，首座雲霄飛車是開幕以來最大投資金額的企劃，讓旅客能一邊飽覽豪斯登堡獨有的美麗歐風街景，邊穿梭於壯闊絕景之中，打造前所未有的飆速與賞景兼具的玩樂體驗。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）