Mr.Wish聯名小小兵推5款周邊　吊飾盲盒、吸管杯搶先預購

▲Mr.Wish推出小小兵聯名活動。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

電影《小小兵3：大怪獸》即將上映，手搖飲「Mr.Wish」6月30日起推出聯名活動，有限定飲料紙杯、封膜，以及5款周邊包括吊飾盲盒、不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯、保冷袋等。

聯名周邊包括「小小兵壓克力立牌吊飾盲盒（6款）」加購價139元、「小小兵手把款不鏽鋼吸管杯（米色／黑色）」加價購599元、「小小兵變色冷水杯（大頭款／夢想款）」加購價169元，即日起開放預購，最快30日可至門市取貨，售完為止。

另外，還有「小小兵造型隨手罐（2款）」，購買全品項飲品大杯任1杯加40元即可加購1個；「小小兵聯名保冷袋（2款）」則是購買桃喜烏龍系列大杯任2杯可獲得1個，購買4杯可得2個，依此類推，款式隨機、送完為止。以上2款周邊為門市限定，30日登場。

這次飲料新品「桃喜烏龍冰沙」以黃枝香烏龍結合蜜桃果泥、芝士奶蓋打成冰沙，每杯95元；「桃喜枝香烏龍」選用黃枝香烏龍茶，融合蜜桃果泥與嚴選澳洲、智利產蜜桃，每杯75元。以上桃喜烏龍系列30日開賣。

▲聯名保冷袋有2款、造型隨手罐有2款造型。

CoCo近日也與《名偵探柯南》聯名，推出「偵茶事務所」活動，7月1日起杯身換裝「柯南與小五郎」、「小蘭與新一」、「灰原哀」、「赤井秀一」與「安室透」5款角色，買大杯飲料即可獲得。

周邊部分推出4款，7月6日起消費任一飲品可以29元、79元與119元，分別加購「名場面聯名資料夾」、「厚壓聯名鑰匙圈」與「主題角色壓克力立牌」，款式隨機出貨。

名場面聯名資料夾有黑暗組織、警校5人組、角色大集合以及偵茶事務所4款式；厚壓聯名鑰匙圈含柯南、怪盜基德、毛利蘭與灰原哀等角色盲包；主題角色壓克力立牌有柯南、怪盜基德、安室透與赤井秀一。

另有限量「主題聯名保溫（冷）袋」，2杯袋為主題聯名「偵茶事務所」設計、4杯袋收錄新一與小蘭旅經清水寺以及柯南與灰原的劇情名場面，皆為19元，可單獨購買。

▲CoCo聯名《名偵探柯南》推出限定飲料杯、周邊。（圖／CoCo提供，下同）

▲CoCo桃園大同店變身柯南主題店。



此外，CoCo西門町店、桃園大同店、南港Lalaport店、新竹城隍廟店、台中火車站店及台南南紡店也變身《名偵探柯南》主題佈置店，店內可以看到柯南與人氣角色現身櫃台，其中桃園大同店更設有打卡牆、名場面回憶牆。