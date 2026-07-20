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認識台東從這顆阿粨開始！秘境小店深藏部落　填滿鹹香肉餡

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

來到台東旅行，除了海線、山景、咖啡廳之外，其實更迷人的，是那些藏在部落巷弄裡的在地味道。這次來到位在台東卑南鄉東興村的「阿粨的故鄉」，是一間低調卻很有特色的原住民傳統美食小店，更是一定要品嚐的台東美食。

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▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

童年回憶
卑南鄉的東興村是我小時候回台東，老爸一定會帶我來旁邊的溪流玩水的地方。所以這個地方在我的童年中，佔有非常大的記憶。時隔那麼多年，再次前往東興村，一切都是那麼的熟悉。然而這一次是要來品嚐這一間隱藏台東的美食小吃「阿粨的故鄉」。

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

逐漸放緩步調
在這一片原住民部落中，其實漫步在這裡頭也能感受到步調中的緩慢，少了市區的喧鬧，多了一份台東部落日常的安靜感。

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

「阿粨」是什麼？
第一次聽到「阿粨」這個名字，可能會有點陌生，但它其實是台東原住民飲食文化裡很有代表性的傳統食物。阿粨有點像原民版的小米粽，通常會以小米、肉餡，再搭配葉子包裹後蒸熟，吃起來不只是單純的米香和肉香，還會帶有淡淡的葉香與部落料理特有的樸實感。

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲一共有小米阿粨、紅藜小米阿粨、薑黃阿粨三種口味。

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

口感微黏香氣濃郁
小米的口感帶著一點Q黏，咬下去不會過於軟爛，搭配裡面的肉餡，鹹香剛剛好。葉子的香氣則是慢慢散出來，讓整體吃起來多了一種自然的清香。這種味道很適合喜歡傳統小吃、也想認識在地文化的人。這裡最適合的不是匆匆買完就走，而是慢慢感受這個地方的氛圍。從巷弄、村落，到手上的一顆阿粨，都會讓人覺得台東的魅力不只在風景，也藏在這些日常食物裡。

▲▼阿粨的故鄉。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

阿粨的故鄉

地址：台東縣卑南鄉東興村東園一街88號
電話：0903－166631
營業時間：10：00－19：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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黑皮的旅遊筆記

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關鍵字： 阿粨的故鄉 台東美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

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