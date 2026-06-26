六福村「勇士跳水、火舞秀」明天開演　最低450元入場

▲六福村「部落狂歡－水火神戰」將於明日登場。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

六福村暑假新玩法來了！第3季主題活動「部落狂歡－水火神戰」將於明（27日）登場，以南太平洋薩摩亞文化為靈感，結合部落祭典、勇士跳水、火舞秀及「大怒神」設施，打造沉浸式冒險體驗；園區同步祭出優惠，6月28日至7月31日間，只要身分證字號或民國出生年月日含有「5、8、0」任一數字，最低450元就能入園。

▲大怒神換臉化身「圖騰島守護神」，喻意正面迎向挑戰，展現旺盛的生命力。（圖／業者提供）



業者表示，《部落狂歡－水火神戰》以水神與火神的傳說為主軸，將六福村化身充滿南太平洋風情的部落祭典。其中，園區指標設施「大怒神」也首次加入劇情，化身「圖騰島守護神」，遊客搭乘設施高速衝上天際、瞬間俯衝而下，宛如接受守護神的勇氣試煉，讓刺激體驗更具故事感。

白天最吸睛的演出莫過於「薩瓦伊之躍」，薩摩亞勇士將從瀑布高處一躍而下，重現象徵成年禮的傳統文化；搭配部落女孩帶來充滿南洋風情的舞蹈及鼓樂演出，讓遊客彷彿置身熱鬧的島嶼慶典。

▲六福村《部落狂歡－水火神戰》暑假開跑，重磅邀請薩摩亞勇士及火舞祭典震撼登場。（圖／業者提供）



夜晚則由南太平洋知名火舞「Siva Afi」壓軸，舞者揮舞熊熊火焰，在鼓聲與吟唱中旋轉演出，火光劃破夜空，展現薩摩亞最具代表性的文化藝術，也為整場水火神戰畫下震撼句點。

配合主題活動，六福村同步推出「水火神賜幸運碼」優惠。6月28日至7月31日期間，只要身分證字號或民國出生年月日含有數字「5」、「8」或「0」任一碼，即可享六福村主題遊樂園599元、六福水樂園450元優惠價。優惠限本人使用，購票及入園時須出示身分證件，學童及幼童則須提供健保卡及戶口名簿（可提供照片）供查驗。

▲小人國推出「2026布魯一夏」限定優惠，旅客只要穿著藍色上衣至現場購票，即可享票價484元。（圖／業者提供）



另外，小人國主題樂園推出「2026布魯一夏」限定優惠，7月4日至8月30日期間，旅客只要穿著藍色上衣至現場購票，即可享優惠票價484元，相較原價1,050元現省566元，能一次暢玩水陸雙樂園。

園方提醒，「穿藍色上衣享484元優惠」活動僅限現場購票使用；未滿3歲幼童憑健保卡可免費入園。相關活動內容及使用規定，依官網公告為準。