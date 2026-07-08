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宜蘭童玩節順遊遛孩好去處！親手餵袋鼠寶寶　逛計程車博物館

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@a95036、IG@ariel312

文／ReadyGo

人稱台北後花園的宜蘭，一直是許多家庭的首選旅遊地，有超多有趣的農場和觀光工廠，像是宜蘭必去的羅東夜市、清水地熱、傳藝中心等。尤其每年暑假盛大舉辦的宜蘭國際童玩藝術節，更是吸引大批人潮湧入宜蘭觀光。今年除了到宜蘭童玩節，周邊還有哪些推薦親子景點呢？小編私藏的宜蘭親子景點口袋名單，有戶外農場、室內博物館或觀光工廠，不管晴天雨天都沒問題，快收藏起來，暑假帶家人來一趟完美的親子旅遊吧！

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宜蘭童玩節介紹
2026宜蘭國際童玩藝術節將於7月4日至8月16日在冬山河親水公園舉辦，今年以「森歷其境」為主題，把園區變成一座充滿生命力的童玩森林。白天可以盡情玩水、闖關、看展覽，晚上還能感受夏日限定的歡樂氛圍，不管是小朋友放電、爸媽陪玩，還是大人想找回童心，都超適合安排進暑假行程。

童玩節不只是宜蘭代表性的夏季盛事，更結合演出、展覽、遊戲與國際交流，讓大家在玩樂中認識不同文化。從沁涼水域、創意裝置到精彩舞台表演，每個角落都充滿驚喜，也很適合拍照打卡、安排宜蘭一日遊或兩天一夜。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／宜蘭國際童玩藝術節官網

宜蘭童玩節

活動期間：2026年7月4日至8月16日
活動地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號（冬山河親水公園）
連絡電話：03－9600322

宜蘭親子景點

蘭陽動植物王國
2024年新開幕的蘭陽動植物王國，坐擁三千坪寬闊場地，打造開放式空間及4D擬真的動物生活場域。園區以仿自然生態的方式飼養動物，獨家引進澳洲灰袋鼠、紅袋鼠，打造出全台首座「澳洲袋鼠體驗區」，親手餵食袋鼠寶寶真的超療癒。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@a26snoopy

園區內80%以上的動物都能近距離接觸，在王國裡，樹懶懶洋洋掛在樹上、食蟻獸從空橋上探頭、山羊調皮地躲在樹上等待餵食，換上日式浴衣與人氣王水豚森林漫遊一起泡腳，可愛的呆萌狐獴家族四處張望，還有鵜鶘飛行秀，老鷹飛行表演，各種豐富的生態教育解說課程，DIY手作課程知識與驚喜滿滿！讓全家人都玩得開心又有收穫。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／蘭陽動植物王國

蘭陽動植物王國

地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62－13號
電話：0958－507905
營業時間：平日10：00－17：00／假日09：30－17：00

斑比山丘 Bambi Land
宜蘭超質感親子農場，充滿療癒氛圍的動物友善農場斑比山丘，在這裡可以近距離與動物們互動玩耍，園區招牌的可愛梅花鹿，會跟遊客撒嬌求餵食。近期還加入了水豚森林幼幼班，看水豚寶寶排隊走在高空步道上，憨憨呆萌模樣超療癒，還有愛唱歌的迷你驢姐妹花，陪你在園區裡散步。斑比山丘除了有自己設計的角色IP外，有販售獨家設計周邊紀念商品的斑比選物店，更進駐美美子咖啡廳與霜淇淋店，有玩有吃有喝還能逛，是很悠閒又豐富有趣的親子景點。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jennywu0131

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@she147963

斑比山丘 Bambi Land

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號
營業時間：平日10：00～17：00／假日09：00～17：00

宜蘭金特務 007 Kingspy
全台唯一以特務為主題的體驗館，整座場館就是頂尖特務的訓練所，摩斯密碼、炸彈解鎖、武器訓練、實戰狙擊、近距離搏擊訓練，最後只要你能通過包圍拷問，就能成為一個真正的特務囉！過程緊張又刺激，沉浸體驗感很強。最後在有滿滿槍械的打卡拍照區，還能領取特務裝備並拍照留念，想跟007龐德一樣耍帥？刺激的諜報任務，今天換你來體驗。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cherry310192001

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@foreverlove.216

宜蘭金特務 007 Kingspy

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號
電話：03－9605070
營業時間：09：00～17：00（周三公休）

星夢森林劇場
主打一站式體驗與親子友善的星夢森林劇場，是宜蘭很受歡迎的戶外農場，各種可愛溫馴的動物，水豚、羊駝、梅花鹿、狐獴、袋鼠、熊貓羊等，能近距離餵食互動，而且環境超級乾淨，沒有異味。一旁是親子民宿「天使星夢渡假村」，出示星夢森林劇場的門票就能進入渡假村裡的FUN FUN樂園裡暢玩所有設施，包含戲水池、手搖船、盪鞦韆、溜滑梯等，還有網美佈景彩色氣球旋轉樓梯、月亮鞦韆等，一票玩兩個園區，真的相當超值。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kitty0717

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@a95036

星夢森林劇場

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號
營業時間：09：00－17：00（周三公休）

奇麗灣珍奶文化館
位於蘇澳的奇麗灣珍奶文化館是全球首座珍珠奶茶綠工廠，充滿設計感的外觀，用光影打造出優雅的空間。台灣人自豪的珍珠奶茶，透過多元化的主題展區，讓遊客可以深入了解珍珠奶茶的起源、演化以及全球銷售成就。園區裡有許多珍珠奶茶的裝置藝術，並搭配了傳統夜市的造景，此外還有珍珠奶茶DIY教室及多元餐飲空間，既能享受親手製作的樂趣，又能品嚐以在地食材製作的創意料理，珍奶控們一定不能錯過。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ariel312

奇麗灣珍奶文化館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號
電話：03－9909966
營業時間：平日10：00～17：00／假日09：30～17：30

蠟藝 蠟筆城堡
以超大蠟筆城堡為外觀的蠟筆觀光工廠，蠟藝有全球獨家的彩虹溜滑梯，八層樓高的刺激，總高約26公尺，全長約68公尺！高速俯衝、旋轉滑行，有勇氣的人一定要體驗13秒風馳電掣的快感！蠟筆觀光工廠人員非常熱情，安排滿滿精采活動，多樣的DIY課程有製作紙風車、彩色筆、蠟筆、人體彩繪等。其中彩繪DIY體驗激發孩子美感，滿足塗塗畫畫的慾望，小朋友都能夠在這裡玩得超級盡興。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yu_fan_lin

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@leica_chu168

蠟藝 蠟筆城堡

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號
電話：03－9907101
營業時間：08：30～17：30

TAXI Museum 計程車博物館
全球首座以計程車為主題的博物館，館內收藏展示了超過2,000件來自世界各地的古董車、模型車及三輪車，以及各種與計程車有關的周邊典藏品，從館藏中就能一窺計程車的進化史。館內以不停轉動的迴轉汽車台，展示各種小汽車模型，相當吸引小朋友的目光，還有室內碰碰車、旋轉木馬、人力車、三輪車等設施，超有特色的門票還可以摺成立體小車，保證小小車迷一定會玩到不想離開。

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuan0512_

▲▼童玩節周邊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuan0512_

TAXI Museum 計程車博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號
電話：03－9908088
營業時間：10：00－17：00

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 宜蘭旅遊 宜蘭童玩節

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