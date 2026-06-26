暑假野放都蘭山海間！阿度蘭農趣探秘報名　9～12歲名額有限

▲優質人員帶領，孩子安心住、放心玩。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今年暑假精心推出「童部野放」兒童營隊，活動將在8月14日星期五至8月16日星期日開心野放，這三天兩夜期間，帶領孩子們深入台東縣東河村都蘭部落，認識阿美族傳統文化、尋訪野菜寶藏、拜會樹皮阿公，在零光害的自然懷抱中仰望夏夜星河，於真實的土地上展開一段充滿驚喜的成長旅程。活動現正開放報名，名額有限，歡迎家長儘早為孩子把握這個難得的暑期體驗機會！

▲走進阿度蘭農場，照顧動物、種植植物。

在都蘭部落，年滿12歲的青少年即開始接受pakarongay（年齡階級）訓練，透過籌備豐年祭、歌舞傳習與團體任務，將部落的文化精神一代代傳承下去。此次【農林野放．阿度蘭農趣探秘】營隊，正是以阿美族年齡階級最重視的「互助精神」為核心設計，引導孩子在真實任務中學會承擔責任、團隊合作，以及勇於面對挑戰。

▲從認識構樹開始，敲打樹皮、延展纖維，一步步完成屬於自己的樹皮布。

漫步都蘭部落，孩子將拜訪長年致力復振傳統樹皮工藝的耆老「樹皮阿公」。從認識構樹開始，親手敲打樹皮、延展纖維，一步步完成屬於自己的樹皮布，再以薯榔與木炭製成的天然顏料彩繪其上，把孩子們對山海部落的記憶化為獨一無二的珍藏作品。

夜晚，遠離城市光害的自然環境讓夏季星空清晰可見。在專業導覽員帶領下，孩子將認識夏季大三角，並聆聽世代流傳的原住民星辰故事，感受天地之間的壯闊與神秘。

▲以薯榔與木炭製作的天然顏料彩繪，把山海部落裡的記憶留下來。

走進阿度蘭農場，孩子將親身體驗「從土地到餐桌」的完整歷程：跟著老師採集野菜、挑戰劈柴生火、照顧動物、種植植物，並從阿美族文化視角認識可食植物、古老採集智慧與各種植物妙用，深刻感受土地原生的生命力。在身體力行的勞動之後，大夥兒一起動手料理、圍桌共食——勞動過後，那碗飯特別香！

▲野菜小獵人在後山農場種菜。

營隊特別規劃互動式卡牌任務挑戰，透過任務卡的引導，讓孩子們開口分享、細心觀察、動腦思考，或與夥伴攜手合作解題。在一次次嘗試與新發現中，自然而然地學習表達自己，也在笑聲與合作中拉近彼此距離、建立真摯友誼。

「童部野放」豐富的課程內容，來自東管處與部落職人的深度合作，由經驗豐富的團隊全程陪伴孩子成長。本次攜手返鄉都蘭青年組成的「都蘭國」團隊，以長年深耕部落導覽、推廣山海文化與傳承在地知識的都蘭青年蘇傳翔擔任領隊，帶著孩子勇闖都蘭。在安全專業的環境、充實精彩的行程中，讓家長放心、孩子盡情野放，一起在東海岸創造畢生難忘的夏日記憶！

▲卡牌任務挑戰，培養勇氣與默契。

童部野放8/14-8/16【都蘭部落－農林野放．阿度蘭農趣探秘】（招生年齡：9-12歲）名額有限，現正開放報名中，請儘早報名以免向隅：https://www.accupass.com/event/2606110727271296112695

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