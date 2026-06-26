永心鳳茶微風信義新型態店亮相　7成菜單更換「新增健康舒活餐」

▲永心鳳茶微風信義新型態店亮相。（圖／永心鳳茶提供）

記者黃士原／台北報導

自2015年於高雄創立的永心鳳茶以「用心奉茶」為核心精神，深耕台灣茶文化與台菜料理，邁入十週年之際，台北微風信義店以嶄新樣貌重新亮相，除了整體空間以更柔和輕盈的水藍色、黃色重新詮釋外，還以台灣當季高纖蔬食、原型食材與優質蛋白質為核心，新推出「輕盈舒活餐」。

▲全新微風信義店以曲面工藝重新詮釋傳統匾額，題字「茶戲人間」，將茶從傳統儀式轉化為更輕鬆的當代語彙。（圖／永心鳳茶提供）

永心鳳茶邁入十周年之際，台北微風信義店以嶄新樣貌重新亮相，延續品牌經典的藍色基調，整體空間以更柔和輕盈的水藍色、黃色重新詮釋外，並結合淺色栓木與不鏽鋼材質，構築出兼具優雅、時髦與現代的用餐環境。

匾額一直是永心鳳茶空間中茶文化的重要元素，它不只是傳統店鋪的識別，也讓每一間門店在不同空間條件中，保有與台灣茶文化之間的連結。永心鳳茶表示，全新微風信義店以曲面工藝重新詮釋傳統匾額，題字「茶戲人間」，將茶從傳統儀式轉化為更輕鬆的當代語彙，讓人們在茶香、餐食與交談之間，自在相聚，也形塑出屬於這一代人的品茶氛圍。

▲厚煎椒鹽鮭魚。（圖／記者黃士原攝）

▲嫩煎舒肥雞胸。（圖／記者黃士原攝）

餐點部分，超過7成是新菜色，而且因應現代飲食對健康與平衡的需求，以台灣當季高纖蔬食、原型食材與優質蛋白質為核心，推出全新「輕盈舒活餐」，像是「厚煎椒鹽鮭魚」以椒鹽帶出魚肉鮮甜，「嫩煎舒肥雞胸」以低溫烹煮雞肉保留柔嫩多汁口感，再搭配多款台灣季節鮮蔬，提供清爽無負擔的飲食選擇。

▲和牛月見炊飯。（圖／記者黃士原攝）

「和牛月見炊飯」則是針對微風信義店研發的特色主餐，以蔬菜炊煮的米飯為基底，搭配柔嫩和牛與生食級蛋黃，佐以特製黑胡椒醬，香氣濃郁、層次飽滿。「鮑魚鮮蝦胡麻冷麵」以彈牙麵體結合鮮甜海味與醇厚胡麻醬香，在盛夏將至之際更顯爽口。

▲酥炸蒜香五花肉。（圖／記者黃士原攝）

▲塔香黑醋嫩茄。（圖／記者黃士原攝）

「手作厚切培根沙拉」、「酥炸蒜香五花肉」與「塔香黑醋嫩茄」則是全新鹹點，透過多元料理手法重新詮釋台菜料理，展現更新穎的風味樣貌。

▲特選冷泡茶。（圖／永心鳳茶提供）

以台灣茶出發，永心鳳茶持續探索茶飲的更多可能。從精選高山熱茶、高腳杯品飲特選冷泡茶，此次更推出本店限定「特調氣泡茶」，透過不同的沖泡手法與品飲方式，建立當代台茶文化的飲用樣貌。「特調氣泡茶」以細緻氣泡襯托烏龍茶韻，入口清爽、茶香明亮，展現出不同於傳統熱茶的輕盈口感。

▲雲朵奶茶。（圖／記者黃士原攝）

多款全新茶調飲同步登場，「雲朵奶茶」以招牌永心厚奶茶為基底，覆蓋上特製綿滑奶蓋，搭配黑糖粉與椪糖點綴，口感與視覺更加迷人，是奶茶愛好者不可錯過的經典之作；「百香果康普茶」以酸甜果香與細緻氣泡交織，搭配手工自製果香軟糖，帶出清爽的飲用體驗。另提供「青蘋檸檬奇亞籽」、「黑糖珍珠牛奶」與「黃檸蘋果汁」等無咖啡因飲品。

▲牛琅溫體牛火鍋。（圖／記者黃士原攝）

另外，堅持每日直送，致力讓更多消費者體驗台灣溫體牛特有鮮甜風味的牛琅溫體牛火鍋，攜手名廚林明健共同推出3道聯名新菜，選用溫體牛菲力、臀肉與肋條等不同部位，透過生食、炙燒與燉煮手法，展現台灣溫體牛豐富且多元的風味樣貌。

▲牛琅溫體牛火鍋攜手名廚林明健共同推出3道聯名新菜，左上「法式牛肉塔塔・南洋之遇」，右上「柑橘赤味噌煮牛肋條」，下為「紫蘇葉炙燒牛塔可」。（圖／記者黃士原攝）

「法式牛肉塔塔・南洋之遇」選用台南溫體牛菲力手切製成法式牛肉塔塔，搭配酸豆蛋黃醬與酥脆蝦餅，將經典法式料理注入鮮明南洋風味。「紫蘇葉炙燒牛塔可」汲取韓式菜包肉與墨西哥塔可的靈感，選用炙燒半熟的台南溫體牛臀肉，搭配亞洲風味醬料與新鮮香草。「柑橘赤味噌煮牛肋條」以日式風味重新詮釋台南溫體牛肋條，透過長時間燉煮使肉質軟嫩入味，並結合柑橘與赤味噌香氣平衡油脂。