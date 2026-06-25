ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

壽司郎首家外帶店熱銷TOP 10「炙燒6貫奪冠」　生鮭魚8貫排第2

▲第1名 炙燒6貫 。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎首家外帶店熱銷TOP 10的第1名「炙燒6貫」。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎台灣首間外帶專門店5月底進駐台北車站atre地下街，開幕屆滿1個月之際，業者公布了熱銷TOP 10排行榜，「炙燒6貫」奪下冠軍，第2名是「生鮭魚8貫」，第3名為「綜合鮭魚6貫」。

壽司郎台灣首間外帶專門店提供套餐、單品、副餐、甜點等品項，開幕滿1個月之際，業者公開「TOGO站前店」外帶熱銷前10大排行榜，榮登冠軍寶座的是「炙燒6貫（135元）」，內含起司烤鮭魚肚、起司鮮蝦、起司豆皮壽司與起司培根。

▲第2名 生鮭魚8貫 。（圖／壽司郎提供）

▲第2名「生鮭魚8貫」。（圖／壽司郎提供）

奪下第2名的是壽司郎萬年不敗的超人氣品項「生鮭魚8貫（250元）」，第3名則是「綜合鮭魚6貫（145元）」，集結生鮭魚、鮭魚腹與烤鮭魚肚，第4名由豐富的「壽司郎嚴選10貫（265元）」奪得，包含北寄貝、花枝、玉子、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦與竹筴魚。

▲第3名 綜合鮭魚6貫。（圖／壽司郎提供）

▲第3名「綜合鮭魚6貫」。（圖／壽司郎提供）

第5名是講求飽足感的「元氣四貫（85元）」，有豆皮壽司、蟹味棒玉子卷。第6名則是蝦控必點的「綜合蝦6貫（185元）」，能一次品嘗到赤蝦、甜蝦與鮮蝦。第7名是「壽司郎嚴選8貫（180元）」，提供北寄貝、花枝、鮭魚腹、蔥花鮪魚軍艦、豆皮壽司、玉子、鮪魚上赤身與鮮蝦。第8名為口感飽滿的經典「玉子3貫（65元）」；第9名則是「豪華特選鮪魚（420元）」，豪氣納入大腹、中腹、鮪魚上赤身與鐵火卷。

▲第10名 特上壽司-竹 $360。（圖／壽司郎提供）

▲第10名「特上壽司-竹」。（圖／壽司郎提供）

最後擠進前10名的「特上壽司-竹（360元）」，一盒就能品嚐到北寄貝、鮭魚腹、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、中腹、大鮮蝦、玉子、生鮭魚、鮪魚上赤身與花枝等10款經典美味。

▲立食區以木質調創造溫馨感。（圖／壽司郎提供）

▲立食區以木質調創造溫馨感。（圖／壽司郎提供）

壽司郎「TOGO站前店」除提供多元化外帶餐盒選擇外，還在餐點展示櫃後方設置立食區，共有3款限定套餐，皆採「現點現做」的方式供應。「特選壽司－上（600元）」精選貝柱、大鮮蝦、鰻魚、鮭魚卵軍艦、炙烤鯖魚、鮪魚上赤身、中腹、大腹及生鮭魚等人氣食材。

▲立食區以木質調創造溫馨感。（圖／壽司郎提供）

▲立食區同步推出「10貫壽司任選組合」，可依個人喜好任選10貫組成專屬套餐。（圖／壽司郎提供）

「特選壽司－並（380元）」則集結鰻魚、玉子、赤蝦、蟹味棒玉子卷、鮭魚卵軍艦、鮪魚上赤身、生鮭魚、花枝及北寄貝等經典品項。「炙燒9貫（370元）」包含赤蝦、星鰻、起司烤鮭魚肚、起司鮮蝦、生鮭魚、貝柱及北寄貝等人氣食材。

除了限定套餐外，立食區同步推出「10貫壽司任選組合」，每日提供不同壽司品項供消費者自由挑選，可依個人喜好任選10貫組成專屬套餐，價格則依實際選擇內容計算。

▲藏壽司十大人氣餐點。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司日前公布2026年人氣餐點排行榜，「神級副餐」茶碗蒸首度奪下榜首寶座。鮭魚雖意外讓出冠軍寶座，系列商品仍有3個進榜，分別是第2名的生鮭魚脂、第4名的炙烤起司鮭魚，以及第6名的人氣鮭魚三貫。

以價格親民、高回點率入榜的還有鮪魚系列，鮪魚壽司人氣穩居第3名；有海中和牛美譽的鮪魚大腹（一貫），一開賣就躍居榜內第9名。此外，北海道大帆立貝（第5名）、炸蝦天婦羅握壽司（第7名）、韓風辛味花蛤軍艦（第8名）、炙烤起司酪梨豬五花（第10名），皆以美味實力入榜。

關鍵字： 美食雲 壽司郎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【驚悚撞擊】機車撞左轉轎車「對折」　滿地碎片...女騎士命危搶救中

推薦閱讀

壽司郎首家外帶店熱銷TOP 10

壽司郎首家外帶店熱銷TOP 10

煙波嘉義新飯店8月試營運

煙波嘉義新飯店8月試營運

路易莎「白霧時光」插旗台南

路易莎「白霧時光」插旗台南

長榮直飛華盛頓明開航　當地玩法攻略

長榮直飛華盛頓明開航　當地玩法攻略

想吃什麼自己釣！宜蘭秘境活魚餐廳

想吃什麼自己釣！宜蘭秘境活魚餐廳

肯德基開「蛋撻專賣店」　蛋撻鹹粥、咔啦堡一日限定

肯德基開「蛋撻專賣店」　蛋撻鹹粥、咔啦堡一日限定

桃園「9大特色景點」排一日遊必存！

桃園「9大特色景點」排一日遊必存！

三商炸雞「中職明星賽」應援優惠　雞排套餐99元、翅腿買1送1

三商炸雞「中職明星賽」應援優惠　雞排套餐99元、翅腿買1送1

老乾杯推新菜單「和牛拼盤999元起」

老乾杯推新菜單「和牛拼盤999元起」

添好運7月「3門市港點吃到飽」　

添好運7月「3門市港點吃到飽」　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新竹喜來登推出暑假親子優惠

年輕人都不跟團？　旅行社揭出國最新玩法

桃園住一晚2639元起送2餐爽玩滑水道

人氣熟成咖哩店「通庵」連收2家

瑞芳小旅行必停這站！80年什錦咖哩炒麵

旅天下、可樂、喜鴻搶上市　業者曝小旅行社慘況

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

添好運7月「3門市港點吃到飽」　

Joeman帶動國旅熱　業者：賞花團增2成

彰化「田中秧夜市」7月開幕

熱門行程

最新新聞更多

壽司郎首家外帶店熱銷TOP 10

煙波嘉義新飯店8月試營運

路易莎「白霧時光」插旗台南

長榮直飛華盛頓明開航　當地玩法攻略

想吃什麼自己釣！宜蘭秘境活魚餐廳

肯德基開「蛋撻專賣店」　蛋撻鹹粥、咔啦堡一日限定

桃園「9大特色景點」排一日遊必存！

三商炸雞「中職明星賽」應援優惠　雞排套餐99元、翅腿買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366