壽司郎首家外帶店熱銷TOP 10「炙燒6貫奪冠」　生鮭魚8貫排第2

▲壽司郎首家外帶店熱銷TOP 10的第1名「炙燒6貫」。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎台灣首間外帶專門店5月底進駐台北車站atre地下街，開幕屆滿1個月之際，業者公布了熱銷TOP 10排行榜，「炙燒6貫」奪下冠軍，第2名是「生鮭魚8貫」，第3名為「綜合鮭魚6貫」。

壽司郎台灣首間外帶專門店提供套餐、單品、副餐、甜點等品項，開幕滿1個月之際，業者公開「TOGO站前店」外帶熱銷前10大排行榜，榮登冠軍寶座的是「炙燒6貫（135元）」，內含起司烤鮭魚肚、起司鮮蝦、起司豆皮壽司與起司培根。

▲第2名「生鮭魚8貫」。（圖／壽司郎提供）

奪下第2名的是壽司郎萬年不敗的超人氣品項「生鮭魚8貫（250元）」，第3名則是「綜合鮭魚6貫（145元）」，集結生鮭魚、鮭魚腹與烤鮭魚肚，第4名由豐富的「壽司郎嚴選10貫（265元）」奪得，包含北寄貝、花枝、玉子、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦與竹筴魚。

▲第3名「綜合鮭魚6貫」。（圖／壽司郎提供）

第5名是講求飽足感的「元氣四貫（85元）」，有豆皮壽司、蟹味棒玉子卷。第6名則是蝦控必點的「綜合蝦6貫（185元）」，能一次品嘗到赤蝦、甜蝦與鮮蝦。第7名是「壽司郎嚴選8貫（180元）」，提供北寄貝、花枝、鮭魚腹、蔥花鮪魚軍艦、豆皮壽司、玉子、鮪魚上赤身與鮮蝦。第8名為口感飽滿的經典「玉子3貫（65元）」；第9名則是「豪華特選鮪魚（420元）」，豪氣納入大腹、中腹、鮪魚上赤身與鐵火卷。

▲第10名「特上壽司-竹」。（圖／壽司郎提供）

最後擠進前10名的「特上壽司-竹（360元）」，一盒就能品嚐到北寄貝、鮭魚腹、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、中腹、大鮮蝦、玉子、生鮭魚、鮪魚上赤身與花枝等10款經典美味。

▲立食區以木質調創造溫馨感。（圖／壽司郎提供）

壽司郎「TOGO站前店」除提供多元化外帶餐盒選擇外，還在餐點展示櫃後方設置立食區，共有3款限定套餐，皆採「現點現做」的方式供應。「特選壽司－上（600元）」精選貝柱、大鮮蝦、鰻魚、鮭魚卵軍艦、炙烤鯖魚、鮪魚上赤身、中腹、大腹及生鮭魚等人氣食材。

▲立食區同步推出「10貫壽司任選組合」，可依個人喜好任選10貫組成專屬套餐。（圖／壽司郎提供）

「特選壽司－並（380元）」則集結鰻魚、玉子、赤蝦、蟹味棒玉子卷、鮭魚卵軍艦、鮪魚上赤身、生鮭魚、花枝及北寄貝等經典品項。「炙燒9貫（370元）」包含赤蝦、星鰻、起司烤鮭魚肚、起司鮮蝦、生鮭魚、貝柱及北寄貝等人氣食材。

除了限定套餐外，立食區同步推出「10貫壽司任選組合」，每日提供不同壽司品項供消費者自由挑選，可依個人喜好任選10貫組成專屬套餐，價格則依實際選擇內容計算。

▲藏壽司十大人氣餐點。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司日前公布2026年人氣餐點排行榜，「神級副餐」茶碗蒸首度奪下榜首寶座。鮭魚雖意外讓出冠軍寶座，系列商品仍有3個進榜，分別是第2名的生鮭魚脂、第4名的炙烤起司鮭魚，以及第6名的人氣鮭魚三貫。

以價格親民、高回點率入榜的還有鮪魚系列，鮪魚壽司人氣穩居第3名；有海中和牛美譽的鮪魚大腹（一貫），一開賣就躍居榜內第9名。此外，北海道大帆立貝（第5名）、炸蝦天婦羅握壽司（第7名）、韓風辛味花蛤軍艦（第8名）、炙烤起司酪梨豬五花（第10名），皆以美味實力入榜。