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煙波嘉義新飯店8月試營運　吃得到米其林韓式清湯雞飯

▲▼嘉義阿里山北門車站飯店。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義阿里山北門車站飯店由煙波集團接手，預計8月試營運。（圖／嘉義市政府提供）

記者蔡玟君／台北報導

煙波集團今年插旗嘉義，並取得阿里山林鐵文資處北門車站旁閒置飯店ROT營運權，打造「煙波城行阿里山北門館」，目標今年8月試營運。

阿里山林業鐵路去年完成全線復駛，帶動當地觀光發展，而阿里山林業鐵路北門車站飯店在閒置15年後，由政府購回所有權，並透過ROT案招商，由煙波集團獲得20年經營權，打造「煙波城行阿里山北門館」，預計設有131間客房、2間餐廳、1間茶堂、複合式選物店等，並結合林業文化為規劃五感體驗遊程。

業者表示，目前嘉義館的招募率約7成，以8月試營運為目標，目前會先開放給集團員工試住體驗，並從中調整服務細節，為了讓整體的款待流程更完善的狀態下才開始提供試營運期間的訂房等服務。

▲▼韓式清湯雞飯。（圖／煙波國際觀光集團提供）

▲煙波集團攜手首爾米其林必比登推介名店推出「韓式清湯雞飯」。（圖／煙波國際觀光集團提供）

此外，煙波國際觀光集團早餐企劃「煙波早堂」從7月起攜手連續三年榮獲首爾米其林必比登推介的韓國名店「계월 KYEWOL」跨海來台，由創辦人金炳旭與主廚鄭鍾京帶來招牌料理「韓式清湯雞飯」，包括新竹湖濱館、新竹都會館、台南館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館及花蓮太魯閣等8館據點，與8月試營運的煙波城行阿里山北門館都吃得到。

▲▼嘉義天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲▼嘉義天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲▼嘉義天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

而嘉義天成文旅-繪日之丘從7月1日至8月31日推出「FUN暑假．來嘉玩」住房專案。凡於周一至周四入住精緻客房、輕逸精緻客房或輕逸雅緻客房，每房每晚2560元起，並依房型人數提供翌日豐美早餐。

館內亦提供多項免費設施與服務。每日下午三點至六點於大廳供應迎賓點心，現烤鬆餅搭配阿里山高山茶及精緻茶點，為旅程增添溫暖儀式感。星空童樂室提供多達50種古早味零食，以及桌上足球、飛鏢機、SWITCH遊戲機等休閒設施，讓大小朋友都能在館內盡情放鬆。

關鍵字： 煙波城行阿里山北門館 嘉義旅遊 嘉義飯店 嘉義住宿 天成文旅繪日之丘 台灣特色系列

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