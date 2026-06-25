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路易莎「白霧時光」進駐台南　7/9前每周4天指定時段88折

▲白霧時光進駐台南安平雅樂軒酒店。（圖／路易莎提供）

▲白霧時光進駐台南安平雅樂軒酒店。（圖／路易莎提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎創新時尚生活風格餐飲品牌「白霧時光」，繼去年底於新北市板橋傑仕堡開出全台首店後，今日宣布正式插旗台南，進駐台南安平雅樂軒酒店，7月9日前周一至周四下午5點後入店用餐，不限消費金額即可享88折。

路易莎集團去年底推出全新時尚風格餐飲品牌「白霧時光」，提供消費者全日餐飲生活體驗，今日宣布進駐台南安平雅樂軒酒店，以「白霧時光．廚房」全新系列店型跟大家見面，同樣把咖啡美學延伸至早午餐、下午茶、晚餐及餐酒館風格料理，提供消費者全時段、各具特色的餐飲體驗，包括路易莎集團董事長黃銘賢親自研發的「咖啡三重奏」（草莓+芒果+花香一次滿足）。

▲早午餐「日出」。（圖／記者黃士原攝）

早午餐系列，以晨光、土地與風味層次為靈感，打造兼具飽足感與儀式感的餐桌風景。「初曦」以馬鈴薯絲、太陽蛋與培根呈現經典晨間滋味；「原野」選用馬告香煎雞胸、小可頌、西式炒蛋與刺蔥奶油醬，融合台灣山野香氣；「山丘」則以瑪芬麵包、水波蛋、培根與起司奶油醬堆疊濃郁口感；「日出」吃得到雲朵蛋、德式脆腸與薑黃蜂蜜優格醬。

▲白霧時光進駐台南安平雅樂軒酒店。（圖／路易莎提供）

▲「火焰柳橙法式吐司」、「莓果抹茶法式吐司」、「經典法式吐司」等3款新品。

另有以鐵鍋烤雲鬆餅、生火腿與橄欖油乳酪醬組成的「陽光」、結合布里歐法式吐司、厚火腿與炒彩椒蔬菜的「音樂盒」，以及使用鮭魚、奶油法棍與馬告奶油醬的「藍海」。

▲咖啡三重奏。（圖／記者黃士原攝）

新品「火焰柳橙法式吐司」選用新鮮柳橙搭配君度橙酒炙燒，佐以香草冰淇淋，散發迷人柑橘香氣；「莓果抹茶法式吐司」結合綜合莓果、抹茶冰淇淋與楓糖，呈現酸甜交織的豐富層次；而「經典法式吐司」則以香草冰淇淋、杏仁片與楓糖襯托吐司香氣。菜單上還有現烤披薩、義大利麵、燉飯可選擇。

歡慶白霧時光．廚房開幕，7月9日前的周一至周四下午5點後入店用餐，不限消費金額即可享88折優惠。

▲日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」台南永康永大店已於昨天開幕。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書）

▲日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」台南永康永大店已於昨天開幕。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書）

另外，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」台南再展店，永康永大店已於昨天開幕，這也是當地第2家分店。

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，前年7月終於進軍高雄市，並陸續開出4家分店，今年正式插旗台南市，除了永康中華店、永康永大店外，すき家還有其他分店籌備中，分別是台南棒球場前店、歸仁中山店。

關鍵字： 美食雲 路易莎 白霧時光

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