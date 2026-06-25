長榮明起直飛華盛頓　官方推薦玩法「逛白宮體驗館、看太空梭」

▲長榮航空「台北－華盛頓」航線26日開航。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／台北報導

長榮航空「台北－華盛頓」航線將於26日開航，初期每周4班往返服務，提供旅客赴美新選擇。大都會華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund表示，該航線開航後，將是華盛頓杜勒斯國際機場最長的國際直飛航點，並期盼未來能進一步發展成天天都有航班。

▲為慶祝開航，華盛頓機場管理局與旅遊局均特地來台。上圖左2為華盛頓特區旅遊局資深副總Theresa Belpulsi、大都會華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund（中間）。（圖／記者蔡玟君攝）

華盛頓直飛促進台美往來 盼未來天天都有航班

Chryssa Westerlund表示，目前每年有超過4萬名旅客往返於台北與華盛頓特區之間，新航線的開航更方便旅客來往，也期待未來能增加為天天都有航班。長榮航空的預訂情況也顯示強勁需求，據了解，「台北－華盛頓」航班前三班已滿載，7月平均預訂已超過9成。

▲美國華盛頓杜勒斯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓直飛開航也創下紀錄，Chryssa Westerlund指出，該航線創下華盛頓杜勒斯國際機場目前與國際首都城市對飛的最長距離，此外，機場擁有超過100個美國國內線航點，方便旅客銜接。

華盛頓杜勒斯國際機場前往市區也很方便，捷運最早清晨5點起營運至午夜，最晚至凌晨2點收班，只要25分鐘就能前往最熱門的購物地「泰森斯角大型購物中心」，50分鐘即可直達市區。

今年適逢美國建國250周年，機場也復刻知名的林肯總統坐姿雕像縮小版還有華盛頓特區春季代表的櫻花美景在航廈內，讓旅客能拍照。

▲華盛頓特區春天最代表的櫻花風景。（圖／翻攝自Destination DC官網）

華盛頓特區推薦玩法 免費博物館到山海景觀都有

華盛頓特區旅遊局資深副總Theresa Belpulsi則分享當地最新景點與推薦玩法。她表示，華盛頓特區是全美最適合漫步的城市，走路就能輕鬆前往知名景點、餐廳、博物館，且有數十座博物館能免費進入，甚至動物園也是免費，她建議至少規劃3天以上的停留時間才夠。

新景點方面，即將於本周開幕的「國家地理探險博物館」展示全球生態的震撼影像，建議至少預留3小時的逛展；於2024年秋天開幕的「人民之家：白宮體驗館」，則能讓旅客瞭解白宮的歷史與建築、不同空間特色，以及過去每屆總統相關介紹。

航空迷則絕對不能錯過「史蒂文·烏德沃爾哈齊中心」（Steven F. Udvar-Hazy Center），展現多架戰機、太空梭、直升機之外，甚至有塔台能從高空俯瞰飛機景觀。

隨著近年旅客嚮往走進大自然療癒身心，華盛頓特區也擁有豐富的山海景觀，且最快只要45分鐘就能抵達，不管是在海邊騎馬、大啖海鮮，或前往山中健行，甚至可以造訪300多間葡萄酒莊或是200間精釀啤酒廠。

此外，每年5月舉辦的「Passport DC慶典」也是許多特色慶典愛好者一定要參加的活動，旅客可以憑護照參觀超過170間不同國家的大使館，了解不同文化。

▲長榮航空。（圖／記者周湘芸攝）

長榮航空6月26日起開闢「台北－華盛頓」直飛航線，開航後北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。

該航線將採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗，打造更完整、更多元的三艙等服務。