嘉義深夜炭火烤肉！已飄香超過一甲子　必點焦脆多汁招牌雞翅

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果說嘉義最具代表性的烤肉，那就不能不提到「盧廣烤肉」，來到嘉義不僅僅是品嚐火雞肉飯、白醋涼麵，到了晚上，不能錯過這間嘉義人熟悉的烤肉香。成立於民國64年，這一間超過一甲子的好滋味，原本是文化路上高人氣的嘉義美食，現階段陸續開了四間店，在嘉義各個地方都可以買到這一串串的廣東烤肉。

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各位如果要前往文化路店的話，會遇到常常臨時沒開的狀況，所以之後我都會去盧廣烤肉後庄店。盧廣烤肉最迷人的地方，就是那股炭火慢慢烤出來的香氣。還沒走到攤位前，遠遠就能聞到烤肉醬被炭火逼出的甜鹹味，混著肉汁、油脂與微微焦香，真的很難讓人空手離開。

很多烤物只要一加熱就能吃，但炭火烤肉多了一種慢慢逼出油脂的香味，尤其肉類在火上烤到表面微焦時，油香、醬香和炭香會融合在一起，還沒入口就先讓人食慾大開。

菜單

▲品項選擇相當豐富，常見的肉類、雞翅、香腸、米血、甜不辣、蔬菜串、培根捲類都能找到。

它的醬汁屬於台式烤肉常見的甜鹹風格，味道不會太單薄，喜歡重口味的人，可以加一點辣，吃起來會更涮嘴；如果怕太鹹，也可以搭配蔬菜類一起吃，整體比較平衡。

推薦品項

其中我覺得很值得推薦的是米血和雞翅。米血經過炭火烤過後，外層會帶有一點Q彈焦香，刷上醬汁後鹹甜感很明顯，吃起來不會太乾，越嚼越香。

雞翅則是宵夜必點品項，表皮烤到微微焦香，咬下去有肉汁和醬香一起跑出來，搭配一點辣粉更有層次。喜歡吃肉的人，也可以點豬五花、雞腿串或香腸，油脂經過炭火逼香後，吃起來特別涮嘴。

嘉義盧廣烤肉（後庄店）

地址：嘉義縣中埔鄉和興村中山路五段941號

電話：0980－019853

營業時間：18：00－01：00（周三公休）

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