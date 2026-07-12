ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義深夜炭火烤肉！已飄香超過一甲子　必點焦脆多汁招牌雞翅

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果說嘉義最具代表性的烤肉，那就不能不提到「盧廣烤肉」，來到嘉義不僅僅是品嚐火雞肉飯、白醋涼麵，到了晚上，不能錯過這間嘉義人熟悉的烤肉香。成立於民國64年，這一間超過一甲子的好滋味，原本是文化路上高人氣的嘉義美食，現階段陸續開了四間店，在嘉義各個地方都可以買到這一串串的廣東烤肉。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

各位如果要前往文化路店的話，會遇到常常臨時沒開的狀況，所以之後我都會去盧廣烤肉後庄店。盧廣烤肉最迷人的地方，就是那股炭火慢慢烤出來的香氣。還沒走到攤位前，遠遠就能聞到烤肉醬被炭火逼出的甜鹹味，混著肉汁、油脂與微微焦香，真的很難讓人空手離開。

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

很多烤物只要一加熱就能吃，但炭火烤肉多了一種慢慢逼出油脂的香味，尤其肉類在火上烤到表面微焦時，油香、醬香和炭香會融合在一起，還沒入口就先讓人食慾大開。

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

菜單

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲品項選擇相當豐富，常見的肉類、雞翅、香腸、米血、甜不辣、蔬菜串、培根捲類都能找到。

它的醬汁屬於台式烤肉常見的甜鹹風格，味道不會太單薄，喜歡重口味的人，可以加一點辣，吃起來會更涮嘴；如果怕太鹹，也可以搭配蔬菜類一起吃，整體比較平衡。

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

推薦品項
其中我覺得很值得推薦的是米血和雞翅。米血經過炭火烤過後，外層會帶有一點Q彈焦香，刷上醬汁後鹹甜感很明顯，吃起來不會太乾，越嚼越香。

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

雞翅則是宵夜必點品項，表皮烤到微微焦香，咬下去有肉汁和醬香一起跑出來，搭配一點辣粉更有層次。喜歡吃肉的人，也可以點豬五花、雞腿串或香腸，油脂經過炭火逼香後，吃起來特別涮嘴。

▲▼盧廣烤肉後庄店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

嘉義盧廣烤肉（後庄店）

地址：嘉義縣中埔鄉和興村中山路五段941號
電話：0980－019853
營業時間：18：00－01：00（周三公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►後龍鄉間老柑仔店藏著秘境咖啡廳！穿過雜貨架上樓才能找到
►每一間房都能遠眺山海！九份侘寂風民宿　還附停車場超方便
►夢幻藍紫色漫延整座山谷！竹子湖繡球花海滿開中　門票150元

本文作者

黑皮的旅遊筆記

看更多 ››

最近的報導

關鍵字： 盧廣烤肉後庄店 嘉義美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【巴威襲台】小琉球海邊「黑雲壓境」　十足壓迫感嚇壞一票人

推薦閱讀

寧靜老宅咖啡深藏台北市中心！平日不限時　復古空間布滿懷舊老物

寧靜老宅咖啡深藏台北市中心！平日不限時　復古空間布滿懷舊老物

精選9間宜蘭特色咖啡廳！從避世三合院到田園山海景　一篇全收錄

精選9間宜蘭特色咖啡廳！從避世三合院到田園山海景　一篇全收錄

全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！重現當年代公共澡堂、老式灶腳

全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！重現當年代公共澡堂、老式灶腳

桃園預約制「禪風玻璃屋」咖啡廳！榻榻米座位飽覽環湖美景

桃園預約制「禪風玻璃屋」咖啡廳！榻榻米座位飽覽環湖美景

雙流、北大武山步道明起重開

雙流、北大武山步道明起重開

雲林低調漁村藏不限時玩水景點！

雲林低調漁村藏不限時玩水景點！

速食店優惠券整理　21風味館買1送1、摩斯套餐79元起

速食店優惠券整理　21風味館買1送1、摩斯套餐79元起

巴威吹掀陽明山小油坑候車亭

巴威吹掀陽明山小油坑候車亭

嘉義深夜炭火烤肉！已飄香超過一甲子

嘉義深夜炭火烤肉！已飄香超過一甲子

韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣

韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱東部最美「山嵐圖書館」

樸實簡單卻讓人難忘！中和35元乾拌麵

「奇萊山屋」8月試營運　亮點搶先看

日本連鎖品牌「屋台壽司」7/29開幕

獨／信義區人氣拉麵店7月底熄燈

埔里4萬坪花園渡假村！住進水上花屋

日本新幹線頂級艙等10月啟用　享獨立包廂

福隆沙雕季「史瑞克」完整無損　最快7/13重新開放

凱菲屋8/30前「4人同行1人免費」

僅2.9顆星依然排滿人！台中老牌牛雜湯　

熱門行程

最新新聞更多

雙流、北大武山步道明起重開

雲林低調漁村藏不限時玩水景點！

速食店優惠券整理　21風味館買1送1、摩斯套餐79元起

巴威吹掀陽明山小油坑候車亭

嘉義深夜炭火烤肉！已飄香超過一甲子

韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣

桃園宇內溪、後慈湖今休園整理

肯德基賣「脆雞飯」40門市限定　德克士推「青檸泰泰系列」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366