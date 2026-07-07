閻羅王前走一遭！台中國美館數位地獄展　環景血池驚悚度拉滿

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

最近打開Threads被瘋狂洗版、討論度最高的話題絕對是這個！隱身在台中國美館的超沉浸式數位特展「地獄懺 Hell Realm」正式驚悚登場！從6月6日至9月27日期間限定展覽，不僅全程免門票、免費參觀，更有著超震撼的巨大閻羅神魔視覺與環繞聲光特效，彷彿一秒踏入真正的審判煉獄，吸睛度直接拉滿！快揪身邊的朋友一起來「下地獄」接受震撼洗禮吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

展場位置

這次受到熱烈討論的沉浸式特展「地獄懺 Hell Realm」，是由藝術家姚瑞中與閔詩涵、陳誌陽所組成的新媒體藝術團隊海闊拉帝共同創作，展出地點就位在台中國美館一樓的「U-108 SPACE」。

參觀年齡限制與溫馨提醒

在準備踏入地獄大門前，現場有設置一面非常醒目的紅色警告告示牌，因為展覽是以當代藝術手法呈現傳統宗教與審判意象，為了保留藝術家的創作原貌，裡面的影像與聲光效果會比較強烈，以下注意事項。



►涉及議題：作品涉及宗教議題，部分影像內容可能包含裸露及血腥畫面。

►年齡建議：官方建議6歲以上觀眾參觀。

►兒童觀賞限制：6歲以上未滿12歲之兒童，必須由家長或成年親友陪同才能一起進場觀賞。

罪人現形？一秒化身地獄囚徒

除了展間內震撼全場的360度環景影音之外，展場牆上還藏了一個超級吸睛的隱藏互動亮點！這裡居然準備了傳統民俗中用來向神明認罪、祈求消災解厄的「夯枷」當作拍照道具，黃色紙製的三角枷鎖上印滿了神秘的符咒與經文。只要輕輕拿起來戴在脖子上，再搭配後方紅綠交織的神魔投影，拍出來的照片不只氛圍感直接爆棚，更有種真的要在地獄接受審判的強烈沉浸感！

隱藏版試膽互動！「地獄十殿籤詩機」每日限量供應

拍完「夯枷」道具照後，旁邊還藏著一個超級神秘的互動裝置「地獄十殿籤詩機」！這台紅色機台背後佇立著雙眼發出邪惡紅光的巨型綠色鬼頭，氛圍感營造得極致到位，讓人一靠近就忍不住有些心跳加速，不過想要拿到這份地獄伴手禮可沒那麼簡單，因為「籤詩每日限量供應」！這天下午來訪時，機台前已經貼上了「今日籤詩已全數發送完畢，明日請早」的公告，真的太殘念了！

360度感官炸裂！走入國美館「U-108 SPACE」的數位煉獄

全黑的超大沉浸式環景影音空間，此時正上演著一場震撼靈魂的「地獄懺」，這裡最厲害的地方在於「全景投影與鏡面地板的完美結合」。當燈光亮起，360度的環繞牆面與地面倒影融為一體，讓人彷彿真的飄浮在無邊無際的幽冥空間裡。

黃泉路的起點

▲牆面上投射出幽暗深邃的岩洞長廊，兩旁掛著一幅幅像是因果經文與地獄十殿的警世圖記。

巨型紅眼鬼門關

突然間，一尊佔滿整個視野、雙眼發出熾熱金紅強光的巨型綠色鬼頭迎面而來！大張的獠牙巨口裡燃燒著熊熊烈火，彷彿隨時要把走近的靈魂一口吞噬，現場看真的會被那股威壓感震撼到起雞皮疙瘩！

血池與因果審判

緊接著畫面一轉，四周佈滿了鮮紅色的血池浪濤，無數千手眼狀的圖騰在牆上蔓延，裸露的靈魂在金黃色的刑具與神魔之間掙扎、受審。藝術家姚瑞中老師將傳統的「十殿地獄圖」用當代數位拼貼、霓虹色彩重新詮釋，雖然帶點驚悚，卻美得像一幅巨大的動態藝術畫作。

當代科技反諷地獄

最讓人玩味的莫過於這一幕！巨大的神魔兩側一左一右扛著沉重的智慧型手機枷鎖，上面滿滿都是現代人每天狂滑的 FB、LINE、IG、Gmail、YouTube等APP圖示。藝術家姚瑞中與海邊的孩子團隊將傳統「十殿地獄圖」與現代「低頭族科技成癮」做數位拼貼，帶著強烈的諷刺意味。

跨越奈何橋與閻羅審判

最讓糖糖震撼的，絕對是這條在全景投影中不斷向前延伸的奈何橋！搭配地面的鏡面折射，整條橋彷彿懸空在深邃的紫紅色幽冥之中。橋上可以清晰看到無數受審的靈魂投影，他們弓著背、帶著沉重的步伐，正一步步被推向地獄深處。

心得感受

這次國美館的「地獄懺 Hell Realm」沉浸式特展，不只視覺張力大爆發，傳統「十殿地獄圖」結合現代「智慧型手機成癮」的反諷手法更是一絕，全程免費參觀、免門票能有這種頂級的數位五感體驗，真的CP值高到破表！展期會一直持續到9月27日，不管是想當作台中雨天備案、室內避暑行程，還是單純想來朝聖近期在 Threads上爆紅的科技地獄場景，這場高質感特展絕對值得你特地排進台中行程裡！

地獄懺 Hell Realm

地址：台中市西區五權西路一段2號（國立台灣美術館 一樓 U-108 SPACE）

時間：2026年6月6日到9月27日；周二至周五09：00－17：00、假日09：00－18：00（周一公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►一中商圈微醺版芒果千層酥！細緻酥皮融入橙酒香氣 老宅控必存

►南屯排隊水煎包餡厚汁多！雙面煎至金黃焦脆 每天只賣4小時

►台中限定「東泉辣椒鹹麻糬」！還有搭配芹菜蔥花獨特吃法