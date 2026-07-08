新北米其林新星！20年老店專賣鴨肉羹　油蔥鴨肉燥拌飯吃超香

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

這陣子因為要弄一個米其林的資料庫，所以有刻意的追逐米其林，尤其是新北市的；上個月發現2026年5月新入選的名單中，有一家是我43萬「大台北美食地圖」的團員極力推薦過的，而且也是我蠻喜歡的鴨肉羹。

先說結論，比起星星米其林，其實我更喜歡各種地方的必比登老店；過程中自然有喜歡的，也有無感的。這家算是近期很喜歡的，尤其是鴨油蔥鴨肉鴨飯真的是銷魂，可惜離我家真的太遠了。

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▲行前查了一下這家創業大約是20多年，曾是新北市票選第二名的小吃，也有不少名人、電視、媒體採訪過，算是小有名氣。

環境

▲店裡用餐的空間不算大，用餐的時間有時會排隊，猜想等米其林名單公佈後，應該生意會更好吧。

▲說是小吃，但用的是有點現代感的點菜機，大抵上和拉麵店的那種很像，甚至是簡單化。點完、付錢，拿著餐券等餐。

▲吃完需要自助收拾餐具。

推薦餐點

鴨肉飯55元

跟我想得有一點不太一樣，本來以為是幾片鴨肉淋上肉汁的那種，沒想到上面是鴨油做的油蔥、底下是鴨肉肉燥，視覺上蠻討喜的。第一口讓我驚為天人，相見恨晚，那油蔥香得要命，鴨肉油香有洋蔥甜味，有一點點像牛丼，加上那鴨肉汁和煮得相當不錯的飯，好吃。這家，要是在我家附近，我八成會常常為了這一碗跑來。

鴨肉羹90元

看起來聞起來和一般的鴨肉羹差不多，入口有一點小失望，因為沒有我偏好的焦香氣，或者應該說比較清淡，但倒也不至於不好吃就是，只是相對鴨肉飯的驚豔，這鴨肉羹顯得有一點普通。

北鴨鴨肉羹

地址：新北市新店區文明里光明街169號

電話：02－29104565

營業時間：11：00－20：30（周三休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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