櫻桃小丸子40周年特展！首次曝光珍貴原稿、77座超萌角色公仔

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

童年回憶裡最愛的國民卡通《櫻桃小丸子》居然迎來原作40周年了！這回在台北松山文創園區盛大登場的「櫻桃小丸子原作40周年特展」，真的一踏進去就勾起滿滿的感動。現場不僅有高達77座超萌的全新立體角色公仔好拍到停不下來，還有首次曝光的珍貴原稿、復古電視牆，以及由日本天后工藤靜香親自操刀的閃耀搖滾舞台！

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交通＆停車資訊

公車：搭乘212、212夜、212直、232、232副、232快、240、240直、263、270、299、忠孝新幹線，到「聯合報站」站牌下車，再步行600公尺，約8分鐘即可抵達。

捷運：搭乘捷運板南線「國父紀念館站」5號出口，往松山文創園區步行前往。

停車場：松山文創園區設有收費停車場，可由菸廠路（市民大道、光復南路口）駛入。汽車平日每半小時20元、假日每半小時30元；機車每次20元。

展期開放時間

展覽日期：2026年06月18日－2026年09月28日

展覽時間：每日10：00－18：00（17：30停止售票及入場）

展覽地點：松山文創園區 5號倉庫

門票價格

單人票：470元

雙人票：870元

展區亮點

陪伴許多人長大的國民卡通《櫻桃小丸子》居然已經40年了！這次在台北松山文創園區舉辦盛大的櫻桃小丸子原作40周年特展，將帶大家重新回憶起那最純真的感動。在此次的特展中，打造了多達77座的全新立體角色人偶，包含小丸子、三年四班同學及家人，絕對會讓人拍照停不下來。

其中我很喜歡這個小丸子和小玉坐在神社階梯上，練習吹直笛的場景，非常的簡單純粹，讓人一秒回到櫻桃小丸子卡通中的單純世界。

這一位我原本以為是小丸子的姊姊，結果原來是小丸子的作者：櫻桃子老師的卡通形象，不過確實和小丸子的姊姊很神似！

令我印象很深刻的是在小丸子卡通片頭曲當中的動畫，充滿著小丸子天馬行空的幻想大冒險，在展覽中也真實還原了多個經典畫面。

▲在此也特別展出了作者的珍貴原稿，在這區是禁止拍照錄影的，所以就留給大家親自到現場一探究竟囉！

這個充滿時代回憶的展區，也是在此次展覽中我很喜歡的展區之一。這裡能看到很多台復古電視，同時播放著不同的歷代片頭與片尾曲，一秒回想起守在電視前觀看的童年時光。

除了能見到珍貴手稿以及立體公仔外，還有結合創新數位科技所帶來的驚奇視覺效果。在這個展區中，透過投影呈現出立體感滿滿的小丸子經典表情，一旁還會有小丸子的旁白令人會心一笑。

▲這個是在小丸子巨型書包上的投影表演，同樣也是令人驚艷不已。

接著我們來到了像是舞台後台的準備區，發現了令人噴飯的畫面！小丸子和小玉濃妝豔抹，連一向沉著穩重的班長丸尾也被嚇到了。

終於到了登台演出的時刻了！這裡可是此次展覽的亮點之一，是特別邀請日本天后工藤靜香操刀的特別展區「小丸子的閃耀舞台」，並親自為角色設計專屬的搖滾服裝造型。

拍照專區

▲在展區的尾聲還打造了一系列的拍照專區，有被滿滿玩偶包圍的療癒空間。

▲也有小丸子與家人、同學們的全員大集合，而身為忠實觀眾的各位，也能坐下來一同來張大合照留念！

周邊商品區

參觀完展區之後，便是來到了最令人期待的商品區。這回「櫻桃小丸子原作40周年特展」的商品區並不算大，不過小丸子的周邊商品也是很好買的！還有不少是此次特展專屬的限定商品，想要入手的粉絲們可得要把握機會。

▲現場還有相當受歡迎的紀念幣、卡貼、以及展場限定的主題拍貼機，有興趣的粉絲可千萬別錯過！



櫻桃小丸子原作40周年特展

地點：松山文創園區5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

營業時間：10：00－18：00（17：30停止售票及入場）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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