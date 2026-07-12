吃得到神戶紅酒牛！溫哥華燒肉名店插旗台中　每天都有隱藏版菜單

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

隱身在台中西區精誠六街老宅群中的「十六宅燒肉」，主打高檔日本和牛，是近期討論度極高的台中頂級和牛燒肉餐廳。這家不僅嚴選金牌冠軍神戶紅酒牛，還有全程專人桌邊代烤服務，由專業烤手精準掌控火候，每一道都能完美品嚐到頂級和牛油脂爆發的奢華滋味！店內保留了復古老宅的靜謐氣氛，營造出隱密性極高的質感空間，是台中西區美食與台中約會慶生餐廳的全新首選。

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地點交通

這間燒肉是間非常有味道的老宅餐廳，位在熱鬧的精誠商圈巷弄內，走進巷子裡有鬧中取靜的浪漫氛圍，店家門口就有專屬停車位，非常貼心。（車位有限，強烈建議訂位時提早跟店家確認保留）如果門口車位客滿，也可以把愛車停在附近的Times台中華美西街停車場，或是東興停車場，停好車後步行到餐廳大約6分鐘就能抵達。

精緻和牛燒肉品牌

這家店今年1月才全新開幕，是由溫哥華名店「十六堂」第三代老闆特別回台灣創立的精緻和牛燒肉品牌，延續十六堂精神，取名十六宅。不僅在空間設計上極具隱密感，對肉質的挑剔更是頂級，無論是擁有嚴格認證的神戶紅酒牛還是知名的米澤牛、宮崎牛、佐賀牛、黑樺牛，讓台中的朋友不用飛出國，就能享受到與國際接軌的頂級和牛盛宴。

內用環境

走進店內採光非常好，尤其是那種大面窗戶帶來的透明感。用餐區規劃為兩層樓，每一桌都是寬敞的沙發卡座設計，可以很舒適、自在地享受專業烤手的桌邊服務。透過整片的大落地窗望出去，精誠巷弄的老宅街景與遠處的城市建築交織，視野非常開闊放鬆，坐在這裡吃燒肉真的是視覺與味覺的雙重享受！

二樓包廂用餐空間

二樓還有兩間包廂，可以容納6－8人用餐。包廂內的設計更具禪意，復古的木質屏風搭配落地大窗，既保留了私密感，又能欣賞到窗外的綠意造景。台中包廂燒肉少有這種具有U型大桌面設計，讓大家聊天完全無死角，隱密又充滿質感的氛圍，在精誠商圈聚餐選這一家很可以。

堅持使用高檔和牛

店內有展示「燒肉圖鑑」，上面詳細介紹了幻切牛舌、肋眼、菲力、極上老饕等夢幻部位。下方還展示了榮獲日本「第80回兵庫縣和牛品評會 最優秀賞」的木牌，以及超級珍貴的「神戶紅酒牛（Kobe Wine Beef）證明書」！這代表店內使用的黑毛和牛，都是經過嚴格血統與肥育認證、喝神戶葡萄酒粕長大的頂級牛隻。看著這張官方證明書，就知道這裡的肉質絕對是金字塔頂端等級，老饕們最愛的高檔和牛，在這裡都能享受到。

專人桌邊代烤

有專人全程桌邊代烤，即使一個人用餐也很享受。頂級食材有專業烤手掌握最佳熟度，吃到嘴裡都是零失敗美味，有夠讚。

菜單

菜單有套餐也有單點，每人低消1000元，全程有專人桌邊代烤，內用加收10%服務費。最多人點的就是「宅頂和牛盛合套餐」，可依照人數調整分量，一個人也能享受頂級燒肉。

隱藏版菜色

另外還有手寫板，上面是每天最新鮮進貨的和牛部位，還有各種隱藏版新菜色，看這張手寫菜單也可以點餐。

餐點推薦

店內套餐宅頂和牛盛合一整套內容豐富，全程有專人桌邊代烤。份量依照人數調整，一個人吃燒肉也能很享受。我們兩人點雙人套餐份量十足，尤其是得冠軍的「神戶紅酒牛」真的很頂，一吃就知道很不一樣，絕對滿足老饕味蕾！

漬物三品及沾醬

吃頂級和牛燒肉，最需要爽口的配菜來平衡豐富的油脂。店家自製的醃漬小菜，不論是清脆酸甜的醃漬白蘿蔔、海味十足又滑順的涼拌海帶芽，以及帶有微辣迷人香氣的韓式泡菜。酸、甜、辣三種層次分明，單吃就非常開胃，搭配肉品一起吃，都很爽口解膩。除了小菜，還有店家自製的燒肉沾醬及昆布鹽，更能完美襯托出黑毛和牛本身的肉香與甜味。

季節生菜沙拉

有別於一般燒肉店，店家選用了鮮嫩的水耕生菜、芝麻葉等嫩葉綠蔬作為基底，上頭鋪滿新鮮蘋果切片、蜜柑果肉，再加上脆口的杏仁、夏威夷豆等綜合堅果，繽紛的擺盤視覺上先加分。攪拌後，特製的沙拉醬均勻裹在每片生菜上，吃起來水分飽滿、非常鮮甜！蜜柑的爆汁感與蘋果的甜脆交織，時不時還能咬到堅果的飽滿油脂香氣。

炙燒日本大干貝

用餐當天因為法棍麵包剛好賣完了，主廚直接幫我們把前菜免費升級成「炙燒日本生食級大干貝」，賺到了！海苔包裹著巨大的炙燒干貝，上頭再點綴些許特製鹽昆布點綴鮮味，大口咬下，鮮甜爆汁的軟綿口感在嘴裡瞬間化開。

茶碗蒸

上頭的用料居然是炙燒的比目魚鰭邊肉，以及鮮甜的蟹肉棒，用料有誠意！比目魚鰭邊肉入口即化的豐富油脂香氣直接在嘴裡爆發，配上鮮甜多汁的蟹肉棒以及絲滑的蒸蛋，高湯的鮮香與海鮮的油脂完美融合。

主廚湯品

一般燒肉店大多給一壺雞白湯的清湯，這裡的附餐湯品給的是牛肉湯，意外的有料！用湯匙輕輕一撈，裡面竟然全是大塊大塊、燉煮到軟嫩的厚切牛肉塊！口感軟嫩帶有微微Q度，一咬爆汁好過癮，搭配蛋花湯汁，滋味濃郁香甜，這道湯品有驚喜。

米飯

套餐有兩碗越光米飯，我們其中一碗升級月見和牛油飯。在香Q越光米飯上，澆淋了店家秘製、充滿濃郁肉香的和牛油與酥脆油蔥酥，再加上一顆飽滿的生蛋黃，視覺上好誘人。把生蛋黃輕輕戳破，讓綿密滑順的蛋液與香氣逼人的和牛油、油蔥酥，跟香Q的米飯攪拌均勻。鹹香帶甜、潤滑不膩口，這碗飯真的有夠犯規。

炙燒紋甲烏賊

主廚在表面切出細密的紋路，由專業烤手在炭火爐上精準掌握火候先烤熟，接著再用噴槍快速炙燒表面。經過高溫炙燒後，烏賊的油脂香氣完全被逼了出來。紋甲烏賊口感又嫩又Q，保水度十足，搭配所附的新鮮芥末非常好吃。店員推薦我們搭配昆布鹽一起吃，隨著咀嚼，烏賊天然的甘甜海味不斷釋放，鹽昆布的甘鹹與炙燒的焦香，多層次的鮮美滋味在嘴裡輪番炸開，超級好吃，推薦大家一定要試試這種吃法。

月見涮涮燒

薄切的日本黑毛和牛板腱油花好漂亮，專業烤手像涮火鍋一樣，迅速翻面輕涮幾秒，掌握最佳熟度鎖住最精華的肉汁。捲好再加上黑松露醬，整個奢華感十足！先用筷子將生蛋黃輕輕戳破，讓金黃滑順的蛋液裹滿整片和牛板腱，再沾上一點滑潤的祕製醬汁，與黑松露一起大口塞進嘴裡！肉質軟嫩到接近入口即化，和牛油脂香氣瞬間在舌尖炸開！裹上滑順的生蛋黃，加上濃郁的黑松露香氣，油香、蛋香與松露香完美交織，超級好吃！

鹽味薄切牛舌

薄切牛舌咬下去的瞬間，牛舌鮮甜的肉汁與鹹香多汁的蔥鹽完美融合。牛舌特有的香脆與Q彈口感在舌尖展露無遺，清爽、多汁又帶點脆度，太迷人了。

日本和牛盛合

▲一次吃到米澤牛扇子肉、佐賀牛肋眼芯、神戶紅酒牛老饕紐約客，真是夢幻組合！

米澤牛扇子肉

店家特別選用日本三大和牛之一、極其珍貴的米澤牛，並挑選了肉質極佳的「扇子肉」部位。宛如雪花般的大理石紋路，漂亮的油花分佈真的太誘人了。扇子肉位於和牛後腹肉靠近菲力的位置，兼具了菲力的軟嫩口感與腹肉的濃郁油脂香氣。經過專人精準烤至完美熟度，表面帶點微微的焦香，裡頭卻軟嫩多汁。搭配新鮮芥末泥以及柚子胡椒，米澤牛特有的頂級油脂香氣在嘴裡爆發，肉質細緻多汁而且非常有層次，完全不會讓人覺得膩口，不愧是日本頂級A5和牛！

佐賀牛肋眼芯

這塊是日本極高評價的佐賀牛，取用肋眼最精華、最核心的「肋眼芯」部位，油脂與紅肉的比例超完美！肋眼芯最迷人的地方，就在於它同時擁有肋眼排濃郁飽滿的頂級肉香，卻又帶著菲力般極致香軟、絲滑的柔嫩口感。飽滿的高檔和牛香純油脂與甘甜的肉汁在嘴裡不斷爆發，單吃或是搭配雪花鹽、蒜片都充滿幸福感。

神戶紅酒牛老饕紐約客

喝神戶頂級葡萄酒粕長大、擁有極其嚴格血統肥育認證的神戶葡萄酒牛（神戶紅酒牛），這塊最精華的老饕紐約客部位，絕對是讓無數老饕夢寐以求的夢幻極品！最厲害的就是這塊神戶紅酒牛，那豐沛、甘甜的油脂與肉汁牢牢鎖在肉塊裡。完全不需要費力咀嚼，肉質柔嫩得不像話！尤其和牛甘甜清香的油脂讓人驚艷，完全是金字塔頂端的奢華享受，難怪老饕們都說在這裡享受這極致美味很超值！

▲兩塊頂級A5和牛都是厚切，先烤一下靜置熟成，再繼續烤到表面微焦，切完擺盤真是漂亮。

野菜拼盤

吃完豐富油脂的日本A5和牛，換野菜拼盤中和一下。野菜拼盤包含櫛瓜、彩椒及杏鮑菇，烤得恰到好處，保留了蔬菜天然的甜味與水分，清爽又甘甜。

單點飲料 可爾必思沙瓦160元、水蜜桃沙瓦160元

套餐沒有附飲料，我們單點不含酒精沙瓦（可選含酒精或不含酒精）。不含酒精沙瓦有漸層色澤很好看，喝起來像果汁氣泡飲，甜度不會太高，蠻順口的。

單點甜點 香草金磚150元

吐司方塊外層裹上微微甘甜的蜜糖，堆疊成一座小金磚城堡，這道算是個人版蜜糖吐司。吐司烤到外酥內Q，搭配香濃的香草冰淇淋一起吃，沁涼又爽口，尤其金磚口感超讚我喜歡。

單點 濃郁系布丁120元

完全不加一滴水，口感超級綿密！濃厚的蛋奶香氣伴隨著甘甜的焦糖醬在嘴裡化開，這布丁完全不甜膩非常好吃，布丁控絕對會愛上。

心得感受

「十六宅燒肉」承襲了溫哥華名店十六堂，第三代老闆回台打造的高質感空間，不僅把老宅改建得具現代透明感，空間規劃更兼具了開放視野與包廂的極佳隱密性。最厲害的是這裡可以同時品嘗日本多個產地的頂級A5和牛，加上全程專人桌邊代烤服務，在這裡吃燒肉真的是一大享受！一整套套餐，除了主角和牛表現亮眼，連附餐小料理都精緻得像單點主角。我們超愛加了炙燒比目魚鰭邊肉的茶碗蒸、料多到不可思議的大塊牛肉滑蛋湯，還有邪惡指數破表的月見和牛油飯。以頂級和牛燒肉來說，「十六宅燒肉」服務與食材水準完全對得起價格，值得再回訪。不論是情侶約會、重要節日慶生，還是需要隱密包廂的商務聚會與家族聚餐，這裡絕對是目前台中精緻和牛燒肉界不容錯過的新星。

十六宅燒肉

地址：台中市西區精誠六街20號

電話：0937－703016

營業時間：平日17：00－23：00、假日11：00－23：30（周二公休）

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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