老乾杯推新菜單「和牛拼盤999元起」　超稀少部位每日限量供應

▲老乾杯推新菜單，升級版和牛拼盤999元起。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

頂級燒肉品牌老乾杯與KANPAI CLASSIC推出2026全新菜單，除了新增2款1980元套餐外，還升級了和牛拼盤，999元起就能吃到不同品牌與部位的頂級和牛。此外，由於老乾杯長期採購整頭牛，這次新菜單還供應稀少部位「千本筋」與「天狗」，每日輪流限量供應。

昨日上線的老乾杯與KANPAI CLASSIC的2026全新菜單，最大焦點就是全新和牛拼盤，售價999元起，一次集結7款精選燒肉，包含紛雪燒、特選姿切、鹽蔥燒、上等牛五花、牛肋條與橫膈膜，可升級搭配紐約客、菲力等頂級牛排，相較過往拼盤內容，肉品品項更加豐富，價格門檻也更為親民。

▲醃漬甜蝦日本和牛燒肉壽司。

此外，老乾杯過去都是以單點為主，昨日新上線的新菜單，新增2款1980元套餐，「匠套餐」集結15道料理，涵蓋升級版和牛拼盤與多款新料理，包含結合甜蝦鮮甜與炙燒和牛脂香的「醃漬甜蝦日本和牛燒肉壽司」、慢火燉煮的「日本和牛牛腱肉煮」，以及夏季風味代表「日本和牛鮮味岩手盛岡金桔冷麵」，展現和牛在燒肉之外的更多風味可能。「饌套餐」則是將和牛拼盤改成黑豬肉拼盤。

▲厚切橫膈膜搭配奶油鐵板淋醬與炸蒜片。

老乾杯也透過全新醬料搭配，重新詮釋經典燒肉部位。「涮涮壽喜燒日本和牛紐約客」改以山藥泥特製沾醬取代傳統生蛋黃，展現更溫潤順口的風味表現。澳洲和牛橫膈膜則透過兩種形式呈現不同魅力，厚切橫膈膜以牛排概念演繹，搭配奶油鐵板淋醬與炸蒜片，凸顯濃郁肉汁與焦香；薄切橫膈膜則佐以茗荷金桔碰醋醬，透過柑橘果酸與清新香氣，展現爽口俐落的風味層次。

▲日本和牛稀少部位「千本筋」。

▲日本和牛稀少部位「天狗」。

老乾杯長期採購整頭牛，得以掌握更多特色部位，此次全新推出日本和牛稀少部位「千本筋」與「天狗」，兩者皆為一頭牛取量不足1公斤的部位，每日輪流限量供應。千本筋位於牛腱心核心部位，因佈滿細緻筋而得名，燒烤後口感脆彈、富有嚼勁；天狗則取自上板腱，因外型神似日本傳說中天狗的長鼻而命名，肉質柔嫩多汁。

▲日本和牛旨煮半熟蛋天婦羅釜飯。

老乾杯招牌之一的釜飯系列，則推出4款全新風味，主打「日本和牛旨煮半熟蛋天婦羅釜飯」，將日式壽喜燒風味結合台式油蔥酥與蝦米香氣；另有「星鰻天婦羅釜飯」、「鮭魚親子釜飯」及「水果玉米釜飯」等選擇，透過不同食材特色與香氣堆疊層次。

▲IKIGAI燒肉高雄首店今日正式開幕。（圖／IKIGAI燒肉提供）

另外，IKIGAI是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，以「日常個人食」為品牌定位，超過20種個人燒肉套餐可供選擇，價格從310元起的小資組合到日本A5和牛應有盡有。目前全台有7家分店，分布在台北、桃園、台中及台南，高雄首店（新光左營店）今日正式開幕。

慶祝高雄新光左營店開幕，8月31日前推出「開幕慶典雙人套餐」，包含牛胸腹＆肩小排雙拼套餐、豚五花＆雞腿雙拼套餐，以及甕漬巨龍燒肉70g與櫛瓜1份，特價1138元。

▲美國PR嫩肩＆甕漬巨龍燒肉雙拼。（圖／IKIGAI燒肉提供）

餐點部分，品牌推薦「美國牛胸腹大盛（售價450元）」，大份量牛腹肉，口感軟嫩、牛肉香甜；暢銷經典推薦「五重奏盛合（售價580元）」內含3種牛肉部位，再加上雞松阪、歐風香草雞腿，一次享受多種肉品；老饕則推薦「全美牛盛合（售價620元）」和「美國PR嫩肩&甕漬巨龍燒肉雙拼（售價520元）」，前者內含美國CH翼板、美國PR肩小排等4個部位肉，後者則含柔嫩Q彈的美國PR嫩肩和醬香入味的甕漬巨龍。