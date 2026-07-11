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日治時期營業至今！龍潭90年手工雪冰　當年老製冰機仍在運轉

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「松屋冰果店」位於龍潭龍元宮周邊的在地美食中，一直是許多人心中的龍潭美食代表之一！擁有90年歷史的老字號冰店，從日治時期一路延續至今，主打雪冰、芋頭冰以及酸梅冰等傳統冰品，是不少人搜尋龍潭美食或者是龍潭冰店推薦一定會出現的名單。小編只要經過龍潭想要吃冰，也會去吃松屋冰果店，尤其是酸梅冰更是我的最愛。

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位置
位於龍潭龍元路32號，鄰近龍元宮商圈，騎機車可短暫停放於店門口附近，開車建議停放龍潭大池周邊停車場，或龍潭中正路一帶停車格，再步行前往松屋冰果店比較方便。

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

松屋冰果店不只是龍潭的一間冰店，更是許多在地人從小吃到大的回憶老店。從1935年創立至今，橫跨日治時期、戰後與現代，一路見證龍潭街區的變遷，也成為龍元路一帶最具代表性的老字號冰果店。對許多龍潭居民來說，松屋冰果店不只是賣冰的地方，更是一種夏天一定要來報到的生活記憶。

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

環境
保留復古風格裝潢，青綠色磁磚搭配老式燈管，整體充滿懷舊氛圍，店內還保留歷史照片與報章報導，讓人一踏進松屋冰果店，就能感受到濃厚的日治時期老店氛圍，是非常有特色的龍潭老字號冰果店。

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單
主打多種雪冰口味，包括芋頭、抹茶、酸梅、牛奶、巧克力與紅豆等，每一款都是以雪冰呈現，口感清爽滑順。最大的特色之一，就是仍在使用傳統製冰設備，這台老製冰機幾乎見證了整個店的歷史，雪冰製作方式保留傳統工法，把原料融合成細緻綿密的口感，是不同於一般冰淇淋的龍潭雪冰特色。

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦口味

花生口味

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲香氣濃厚，入口帶有微微顆粒感，層次豐富，是傳統冰品控一定會喜歡的選項。

酸梅口味
是我最喜歡的口味，酸甜平衡得剛剛好，還加入酸梅果肉增加咀嚼感，是非常解膩又清爽的龍潭冰品推薦口味，適合喜歡酸感冰品的人。

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

芋頭口味

▲▼松屋冰果店。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲帶有顆粒感，口感綿密又扎實，是店內人氣必點之一，芋頭香氣自然濃郁。

心得
這家好吃的龍潭老字號冰果店，想找龍潭美食一定不要錯過這樣的老店！這裡的雪冰以及懷舊氛圍都非常值得一訪，是會讓人想再回訪的經典冰品店。

松屋冰果店

地址：桃園市龍潭區龍潭里龍元路32號
電話：03－4795656
營業時間：10：00－21：30

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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本文作者

DARREN蘋果樹

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關鍵字： 松屋冰果店 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

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